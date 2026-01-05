Zoo Ostrava: Pozvánka na přednášku Co přinesl rok 2025

05.01.2026 16:26 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Se začátkem nového roku bude v ostravské zoo pokračovat další ročník přednáškového cyklu Zajímavosti ze světa zoologie, letos už 21. ročník.

Zoo Ostrava: Pozvánka na přednášku Co přinesl rok 2025
Foto: ZOO Ostrava
Popisek: Zoo Ostrava

Cyklus populárně-naučných přednášek z oblasti zoologie, chovatelství, ochrany přírody a dalších je určen zájemcům z řad široké veřejnosti, ale také studentům či učitelům. Konají se každou první středu v měsíci (mimo letní prázdniny). První proběhne ve středu 7. ledna.

Lednová přednáška v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava se tradičně vrátí do uplynulého roku a představí novinky a zajímavosti, které v roce 2025 zazněly na mezinárodních konferencích a dalších odborných setkáních. Bude se jednat především o chovatelské aktuality z výroční konference Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), kterou v loňském roce hostila polská zoo v Łódźi a zúčastnili se jí zoologové. Pracovníci výukového centra zoo byli účastníky EAZA Education Conference 2025, která se konala v Zoo Chester a byla na ní prezentována nová ochranářská kampaň zaměřená na význam mokřadů.

Název přednášky: Co přinesl rok 2025
Přednášející: Veronika Máchová, Jana Pluháčková a Matěj Vrúbel, Zoologická zahrada a botanický park Ostrava
Termín: středa 7. ledna 2026 od 16:00 hod.
Místo konání: přednáškový sál u vstupu do zoo

Vstup na přednášku je zdarma.

Předchozí pžednášky si můžete vyslechnout ze záznamu ZDE.

Psali jsme:

Bartoš (Piráti): Vláda hodlá odvolat uznávaného dotačního experta
Ve věci Turek vytáhl Babiš na prezidenta štiplavou věc
Havel (TOP 09): V SPD už jim dost významně šplouchá na maják
Těsně před zrušením ztropil Foltýnův odbor svůj poslední skandál

Zdroje:

https://www.zoo-ostrava.cz/cz/akce-v-zoo/prednasky-v-zoo/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , Zoo Ostrava

Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Když vám tak záleží na lidech a této zemi

Proč se tak bráníte spolupráci s Babišem, když by to zabránilo tomu, aby se spojil s SPD? A co si myslíte o Motoristech?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zoo Liberec: Rok 2025 v záchranné stanici Archa patřil k nejnáročnějším v historii

16:26 Zoo Liberec: Rok 2025 v záchranné stanici Archa patřil k nejnáročnějším v historii

Uplynulý rok byl pro záchrannou stanici Archa v Liberci mimořádně náročný. Stanice během roku 2025 p…