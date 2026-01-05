Zoo Ostrava: Pozvánka na přednášku Co přinesl rok 2025

Cyklus populárně-naučných přednášek z oblasti zoologie, chovatelství, ochrany přírody a dalších je určen zájemcům z řad široké veřejnosti, ale také studentům či učitelům. Konají se každou první středu v měsíci (mimo letní prázdniny). První proběhne ve středu 7. ledna.
Lednová přednáška v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava se tradičně vrátí do uplynulého roku a představí novinky a zajímavosti, které v roce 2025 zazněly na mezinárodních konferencích a dalších odborných setkáních. Bude se jednat především o chovatelské aktuality z výroční konference Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), kterou v loňském roce hostila polská zoo v Łódźi a zúčastnili se jí zoologové. Pracovníci výukového centra zoo byli účastníky EAZA Education Conference 2025, která se konala v Zoo Chester a byla na ní prezentována nová ochranářská kampaň zaměřená na význam mokřadů.
Název přednášky: Co přinesl rok 2025
Přednášející: Veronika Máchová, Jana Pluháčková a Matěj Vrúbel, Zoologická zahrada a botanický park Ostrava
Termín: středa 7. ledna 2026 od 16:00 hod.
Místo konání: přednáškový sál u vstupu do zoo
Vstup na přednášku je zdarma.
Předchozí pžednášky si můžete vyslechnout ze záznamu ZDE.
