Dostálová (ANO): Neomezený počet politických náměstů bez agendy - co budou dělat?

Děkuji moc. Tak já dvě poznámky k předřečníkům.

K váženému panu ministrovi, on má prostě pravdu. Samozřejmě celý ten zákon vznikal jako základní podmínka pro čerpání evropských fondů. To prostě tak bylo, byli jsme v hrozném časovém presu, abychom vůbec to programové období 2014 až 2020 spustili. Prostě to se takto událo. My naprosto souhlasíme s tím, že je potřeba se zákonem o státní službě něco udělat. Vůbec to tady nerozporujeme. Co rozporuji, je jenom to, že by se to mělo projednat.

Já si vůbec nedovedu představit, že zákon, který je základní podmínkou pro čerpání evropských fondů - a nás jich čeká bilion korun, abychom ohrozili toto čerpání tím, že se nikdo ani nenamáhá to projednávat s Evropskou komisí. Jak takovýto návrh může předložit skupina poslanců? To musí udělat vláda.

Samozřejmě by bylo fajn, kdybychom opravdu tady ty politické animozity hodili za hlavu, protože máme určitou zkušenost, také víme, jak to na tom ministerstvu změnit, zlepšit. Vnímáme to, že ten ministr je tam jak chudák sólo hráč, a že to je nevhodné. Ale tak, jak je to předloženo, je to špatně. Není to s nikým projednáno, je tam spousta chyb. A na to jsem chtěla reagovat.

A ke svému milému panu kolegovi. No ono je to těžké. Do dneška v zákoně bylo, že ti političtí náměstci jsou maximálně dva, aby dělali tu politickou práci, zastupovali ministra. Vy jich tam dáváte neomezený počet, bez agendy. Bez agendy. Já nevím, co ti lidé tam budou dělat, když jich bude sedm, osm, když tam zároveň máte vrchní ředitele sekcí.

Ale přestaňme se tady přít v rámci mikrofonu, můžeme si klidně k tomu sednout. Já bych opravdu byla ráda, kdybychom se zamysleli nad tím, vrátili to vládě, sedli si všichni a opravdu ten zákon dotáhli, nechci říct k dokonalosti, to snad ani nejde, ale prostě k nějakému opravdu efektivnímu. Všichni vnímáme, že je potřeba ho změnit.

Děkuji.

