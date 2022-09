Dostálová (ANO): Pane ministře, mlžíte, abyste zastíral, že prostě nestíháte

reklama

Děkuji za slovo. To jste tomu tedy pomohl, pane ministře! Teď jsme se dozvěděli, že žádný ministr se nezúčastňuje Legislativní rady vlády. To za nás se nestalo! Já jsem byla vždy na Legislativní radě vlády, kór když se jednalo o stavební zákon. Takže tady asi byste měl apelovat na pány ministry, aby se to zlepšilo.

Pane ministře, digitalizace stavebního řízení. Vy to rozhodnutí ministryně ode mě máte. Já jsem vám ho vytiskla, vy ho víte, takže si myslím, že jenom mlžíte, aby jste zastíral to, že to prostě nestíháte. V tom duchu byla i ta vaše odpověď, že to vyjímáte z evropských fondů, dáváte to do nového programového období, takže tady neříkejte tyhle věci, který by byly.

Mě by jenom zajímalo v kontextu toho, když vy jste tady hovořil i o těch národních dotačních titulech a evropských fondech, jestli vůbec víte, že vám pan ministr Stanjura z rozpočtu včetně EU bere z 31 miliard na 17 miliard. Jedenáct letos, na rok 2023 dalších 14. Já si myslím, že skutečně to mám připraveno velmi detailně podle programového prohlášení vlády.

Bohužel se na mě dostane až někdy k ránu, tak mi dovolte tuto debatu ukončit a i já bych velmi ráda popřála, protože je 2. září, našemu panu předsedovi Andreji Babišovi všechno nejlepší k narozeninám.

Ing. Klára Dostálová BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Dostálová (ANO): Mladí nemají úspory ani rezervy, zateplovat nemohou Dostálová (ANO): Tomu se říká politický oportunismus Dostálová (ANO): Řada podnikatelských svazů chce zachovat EET Dostálová (ANO): Otázkou je, zda by se nemělo vyvolat jednání s Evropskou komisí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama