Dostálová (ANO): Souhlasili jsme, že nebudeme odkládat zákon jako celek

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Děkuji moc za slovo.

Já vlastně navážu na pana zpravodaje, na pana poslance Havránka. Já bych skutečně také chtěla ocenit, že nad tímto zákonem prostě opravdu excelentně spolupracovala koalice s opozicí a je to vidět i vlastně na předaných pozměňujících návrzích, na kterých v podstatě panuje shoda. Já bych tady ještě vypíchla vlastně některé ty věci, na které se reagovalo v rámci výboru. Protože vlastně ta alfa omega, na co si i stěžovala bytová družstva a SVJ, je, že od 1. 1. 2023 by měly povinnost měsíčně informovat vlastníky a nájemce o spotřebě tepla a teplé vody.

Oni tvrdí, že jsou ty informace schopny poskytovat pouze rozúčtovatelské nebo správní firmy, které by tuto novou službu zpoplatnily. To byl vlastně ten hlavní důvod, proč jsme se tomu začali věnovat. Protože v době vlastně opravdu velkých zatěžkávacích zkoušek pro úplně všechny jakékoliv náklady navíc jsme se snažili eliminovat. Oni to dokonce odhadli, že cena těch služeb by odhadem mohla být až 800 korun ročně za 1 byt. Vzhledem k tomu, že podle Českého statistického úřadu bylo v České republice v roce 2011 2 434 619 bytů, tak vlastně, když si to každý propočítáme, tak by to byly zhruba 2 miliardy ročně.

Ing. Klára Dostálová BPP



To skutečně byl ten důvod, proč jsme hledali řešení, které jsme vlastně promítli do pozměňujících návrhů, které přijal i výbor a spolupracovali jsme na nich opravdu koalice s opozicí, takže je tam absolutní shoda na těchto věcech.

Tam totiž vzniklo to, že ministerstvo uvedlo ve své důvodové zprávě, že vlastně se jedná o novelizaci transpozice směrnice. Ale ministerstvo už neuvádí, že to bylo doporučující stanovisko, nikoliv závazný předpis. To doporučující stanovisko vlastně znamená, že si to členský stát může upravit samozřejmě podle svých místních podmínek a upravit tak, aby to bylo smysluplné a nákladově efektivní.

Vzhledem k tomu, že my jsme i komunikovali s těmi jednotlivými bytovými družstvy, tak jako další věc se ukázalo, že oni skutečně v té praxi - a vždycky je dobré poslouchat vlastně ty odborníky z praxe - tak se obávali, že příjemce služeb může využít obecné lhůty dané občanským zákoníkem a své námitky proti tomu vyúčtování vlastně uplatňovat zpětně, což je samozřejmě pro ta bytové družstva i SVJ, koneckonců i pro dodavatele těch energií, velký problém. Proto jsem velmi ráda, že i ve spolupráci s ministerstvem skutečně bylo natvrdo postaveno, že tento návrh zákona se chová jako Lex specialis. To znamená, nelze ty lhůty stanovené tímto zákonem obejít občanským zákoníkem. To znamená, že opravdu je to prostě natvrdo napsáno, že ty lhůty se budou řídit pouze tímto zákonem.

No, a to poslední, co zmiňoval pan poslanec Havránek, to je ten původní harmonogram. Tady i já bych se přimlouvala za to, abychom skutečně, byť ministerstvo k tomu dalo nesouhlasné stanovisko, tak abychom se obrátili ve prospěch vlastně těch budoucích uživatelů tohoto zákona. Protože si musíme uvědomit, že vlastně původně ta lhůta měla být někdy do 25. října 2020. Teď tam je nově 1. 1. 2023 a máme 14. října 2022.

My skutečně jsme vlastně souhlasili s tím, že nebudeme odkládat zákon jako celek, ale že skutečně tam je odklad nabíhání té informační společnosti. Oni se na to musí připravit. Oni samozřejmě jsou připraveni to udělat v maximálně rychlých krocích. Ale věřím tomu, že když celý zákon bude fungovat tak, jak to ta transpozice chce, k 1. 1. 2023, ale bude pouze odklad té informační povinnosti k 1. 1. 2024, tak to bude ve finále ku prospěchu věci.

Děkuju.

