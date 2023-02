Dostálová (ANO): V devadesátých letech se prodalo zhruba 600 tisíc bytů. Nebylo to dobře

reklama

Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, děkuji moc za tu možnost. Já bych chtěla se v podstatě připojit k tomu, že dnes budeme určitě projednávat zákon o lex Ukrajina V, a mně opravdu leží na srdci, co se vlastně bude dít, protože samozřejmě ty věci, které v tom zákoně jsou nastaveny, že chceme, aby se samozřejmě i naši ukrajinští spoluobčané co nejrychleji dostávali na trh práce a tak dále, aby ta podpora ze strany státu byla opravdu na tu nezbytně nutnou dobu, s tím se lze určitě ztotožnit. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že jde zhruba o objem 70 tisíc lidí, kteří nám nově přijdou na trh s bydlením.

A ta situace s tím bydlením je opravdu velmi vážná, protože si musíme uvědomit, že vláda nedělá jenom tento krok, ale spoustu dalších kroků, které vedou k tomu, že ti lidé bohužel už asi nebudou mít na splácení hypoték a začínají hledat samozřejmě své bydlení na právě trhu nájemního bydlení, ale prostě nejsme nafukovací. Ty byty tady nejsou, a já bych vás chtěla moc poprosit, zda bychom mohli zařadit po lex Ukrajina V bod, který by se týkal bydlení, abychom probrali všechny možnosti, které můžeme pro obce, ale i samozřejmě třeba podnikatele udělat proto, abychom to bydlení tady nastartovali co možná nejdříve, protože se začneme dostávat do velkých problémů. Do toho všeho se zdražují i kolejné pro studenty. Takže samozřejmě i ti studenti začnou opouštět ty koleje a budou hledat nájemní bydlení, aby jich mohlo bydlet třeba tři, čtyři v jednom bytě, aby si rozložili ty náklady.

A to jsou všechno věci, které na sebe vzájemně působí, ale ti lidé nebudou mít kam jít. Prostě my opravdu nemáme ty nabídky, které jsou.

Já už jsem tady o tom hovořila několikrát, že si musíme uvědomit, že máme zhruba čtyři kategorie. První je vlastnické bydlení, ale vzhledem k obřímu propadu hypotečního trhu se nám asi do vlastnického bydlení lidé teď moc nepohrnou.

Druhé je družstevní bydlení. Tady by stát měl opravdu co nejrychleji zahájit nějaké kroky k tomu, aby stát nebo i obce třeba i na státních pozemcích a tak dále co nejrychleji začaly realizovat družstevní výstavbu.

Třetí je právě to nájemní bydlení jako takové, aby se skutečně pomohlo obcím nastartovat bydlení. Vím, že prostě dneska úrokové sazby jsou velmi vysoké, vím, že Ministerstvo pro místní rozvoj chystá nějaké kroky k nájemnímu bydlení i přes Národní plán obnovy, ale to všechno bude samozřejmě ještě v tom čase chvíli trvat a musíme si uvědomit, že obce se dneska potýkají s obrovským nárůstem cen energií a tak dále. To znamená, dneska aby zastupitelstva schvalovala úvěry do nájemního bydlení, bude velmi problematické. Takže znovu se pobavit o tom, jestli by to tam nešlo nějakým způsobem tak, jak byl například nastaven program Výstavba, že částečná dotace, částečná částka z úvěru a tak dále.

Poslední jsou obecní byty. Já musím říci, že to, že se v devadesátých letech prodalo zhruba 600 tisíc bytů, dneska všichni víme, že to asi nebyla cesta správným směrem. Na druhou stranu například i Magistrát hlavního města Prahy má zhruba 30 tisíc bytů, které by mohl okamžitě použít na trh s bydlením, ale potřebují také pomoct s rekonstrukcí a tak dále, protože i Praha má obrovské náklady s dalšími souvisejícími věcmi, a bydlení se pořád jakoby posunuje a říká se, že situace není ještě tak tragická. Ale znovu říkám, že právě na základě dnes pravděpodobně schváleného lex Ukrajina 5 se nám prostě další vlna lidí vrhne na trh s bydlením jako takovým.

Já si myslím, že to není žádné kontroverzní téma, že tady to je napříč politickým spektrem, že obce mohou pomoct, stát může pomoct, ale měli bychom se o tom začít nějak rozumně bavit.

A samozřejmě pomoci i vlastnickému bydlení. Znovu se tady přimlouvám za to, pojďme apelovat na Ministerstvo pro místní rozvoj, ať jedná s bankami o tom, že se udělají víceleté hypotéky, ať se rozloží platby mladým lidem na více let. Dnes máme splatnost hypotéky zhruba 25 let. Když to bude 40 let, tak se okamžitě sníží splátka do bydlení. Jsou to ty vícegenerační hypotéky.

Řešíme vícegenerační domy. Prostě my jsme tady založeni (?) i na postkomunistické době, stavěly se vícegenerační domy, kde dneska žije jeden senior v domě. A kdybychom pomohli těmto lidem rozdělit to bydlení na více samostatných bytových jednotek, opět by to velmi pomohlo trhu s bydlením, u kterého se za chvilku dostaneme opravdu do neřešitelné situace.

Takže prosím zařadit dnes jako bod po zákonu lex Ukrajina. Děkuji.

Ing. Klára Dostálová BPP

poslankyně



