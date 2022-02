Drábková (SPD): Pandemie a nesmyslné pandemické zákony, vydávané současnou vládou

reklama

Nerada píši a přitom kritizuji, ale má trpělivost a poslušnost je tatam. V první řadě nutíte za pomoci médií a výlepních ploch a propagací, které máte ve svých rukou, národ k očkování proti něčemu, co už tady dávno není. Oslabený organismus lidí je pak lehce napadnutelný další a další mutací viru COV 19 nebo úplně jinou nákazou. Nikdy, a podotýkám nikdy, se neočkovalo v době nejvyšší pandemie a podle mého selského rozumu z toho důvodu, aby organizmus člověka, potažmo i jiného živého tvora nebyl oslaben a mohl s nákazou maximálně bojovat.

Znám mnoho lidí, kteří jsou potřetí oočkováni, a buď již nejsou mezi živými, nebo bojují s nemocí, která zasáhla díky očkování jejich nejslabší místo. Podsouvá se mi otázka: Kam chcete národ dovézt? Do zkázy, nebo do vyléčení? Snad ani nemusím odpovídat neboť každý z nás – obyčejných lidí - na tuto otázku zná odpověď. Je mi vás, co o nás rozhodujete, docela líto. Zaslepeni mocí a nenávistí k minulé vládě, nás vedete do záhuby!!!

Největší, a promiňte mi to slovo, hloupostí je „pracovní karanténa“. Kdo tuto věc vymyslel, měl by si ji patentovat a schovat do budoucna – pro budoucí generace lidí. Jak může ošetřovat v nemocnicích těžce nemocné lidi personál v „pracovní karanténě“? Jestli se nepletu, do nemocnice přicházejí lidé, kteří potřebují pomoc a ne ke své nemoci přidat COV 19!!! Co pak mají dělat lékaři, kteří bojují o každý život? Co sestry, které se starají, jak mohou? A tak se nechodí v současné době do nemocnice pro vyléčení, ale pro cov 19 a následně pro smrt.

Vím, jsou to moc silná slova, ale věřte, že jsou podložená fakty. Vím, že lékař lékaře nepodrazí, ani sestra sestru, ale také vím, že má pravda je pravdou, kterou v současné době zná mnoho lidí, ale bojí se ji napsat nebo vyslovit.

Mgr. Věncesava Drábková SPD



krajská zastupitelka

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Věncesava Drábková

