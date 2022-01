Dvouletý (Soukromníci): Na co doplatí Hradiště aneb Blahořečení spalovny a strašení plynem

reklama

Ve srovnání s jinými městy, kde taktéž působí většinový vlastník naší teplárny, německá společnost MVV Energie CZ, jde o navýšení skutečně nejnižší. Např. ve Vsetíně, který se vydal cestou plynových kotlů a kogeneračních jednotek, cena tepla vzrostla o 40 %. Světlé zítřky obyvatelům Uherského Hradiště pak má zaručit připravovaná modernizace teplárny, která zahrnuje také spalovnu 15 tisíc tun komunálního odpadu ročně. Tzv. ZEVO zajistí nejen nízkou cenu tepla pro ty občany města, kteří odebírají teplo z centrální teplárny, ale také všem občanům nízké poplatky za komunální odpad.



Jenže tato „pohádka“ má v sobě ukryto několik velkých a podstatných „ale“, díky nimž se může celý příběh zhroutit jako domeček z karet. Jde totiž o to, že celá modernizace teplárny je podle zveřejněného harmonogramu rozdělena na dvě základní etapy. Nejdříve dojde k odstavení uhelných kotlů a jejich nahrazení plynovými kotly a kogeneračními jednotkami. To by s mělo stát nejpozději v roce 2024. Teprve o tři roky později bude zahájena výstavba spalovny komunálního odpadu, která by měla být spuštěna až v roce 2029. Jinými slovy to znamená, že v letech 2024 až 2029 bude asi pět tisíc domácností v našem městě zásobováno teplem, vyrobeným pouze pomocí plynu.



Nemohu proto rozumět vyjádření jednatele společnosti CTZ pana Kamila Ondry, který v městském zpravodaji uvedl: „Neumíme si představit, že bychom s vědomím toho, co se dnes na energetickém trhu děje, přestavěli teplárnu jen na zemní plyn.“ Pan jednatel nějak opomněl, že až pět let budou občané našeho města podle jim tolik prosazovaného plánu platit za teplo, vyrobené výhradně plynem. Co to bude znamenat pro rodinné rozpočty hradišťských domácností, to se dá jen velmi těžce odhadovat. Pokud bychom se na věc dívali pouze optikou vývoje cen energií posledních týdnů, tak nám oprávněně mohou hrůzou stoupat vlasy na hlavě. Na druhou stranu se většina ekonomů shoduje na tom, že z dlouhodobého hlediska (a období 2024 až 2029 je dlouhodobým horizontem) dojde ke stabilizaci cen energií a jejich návratu k mnohaletému cenovému vývoji.

Ing. Michal Dvouletý, MBA Soukromníci

zastupitel Zlínského kraje a města Uherské Hradiště

Vedle toho pak stojí argumenty další odborníků na energetiku, kteří vidí budoucnost v tzv. decentralizaci. Jejich základní argument spočívá v tom, že udržovat a provozovat rozsáhlou přenosovou soustavu tepla je v dnešní době neefektivní a v konečném důsledku cenově nevýhodné. Dochází totiž k neúměrným energetickým ztrátám, které se odhadují v rozsahu 20 až 30 %. I pro Uherské Hradiště by bylo výhodnější výrobu tepla decentralizovat, podpořit budování individuálních či komunitních zdrojů a moderních „ostrovních systémů“. S těmito odborníky intenzívně komunikuji a v brzké době budeme společně schopni dát na stůl jasná čísla a argumenty, které budou podle mého soudu bořit představu o výhodnosti a dlouhodobé udržitelnosti centrálního zdroje tepla tak, jak je nám prezentováno nejen majoritními akcionáři teplárny, ale bohužel i dnešním vedením města.

Když se na celou „kauzu“ podíváte s nadhledem, vše začne dávat smysl pouze za předpokladu výstavby spalovny komunálního odpadu. Nikoliv však jen toho odpadu, který se vyprodukuje na území našeho města, ale také z dalších přibližně 50 měst a obcí v našem okolí. S ohledem na postupný zákaz skládkování komunálního odpadu bude totiž jeho spalování velmi lukrativním byznysem. Tedy minimálně do chvíle, než si byrokraté v Evropské unii vymyslí jiný „zelený plán“ a přehodí výhybku, a tedy i masivní penězovod, opět někam jinam. Je proto logické, že velká německá energetická firma, působící v dalších čtrnácti českých a moravských městech, si tento byznys nechce nechat utéct a staví na něm podstatou část své ekonomické budoucnosti.



Nic proti tomu, ale město musí hájit především veřejný zájem a zájem svých občanů, nikoliv se podílet na privátním byznysu. Argumentovat tím, že výstavbou ZEVO zajistíme nízké výkupní ceny komunálního odpadu a tedy i nízké „poplatky za popelnice“ pro všechny občany města, je pouze hrou na slepou bábu. Město dnes nemá nijak podmíněno, natož nasmlouváno, za kolik bude společnost CTZ komunální odpad vykupovat. Slibuje tedy něco, co nemůže nijak garantovat. Navíc představenstvo soukromé společnosti CTZ musí ze zákona postupovat s péčí řádného hospodáře a nebude moci zvýhodňovat svého menšinového akcionáře před jinými zákazníky. V neposlední řadě má každá soukromá společnost ve svém poslání vytvářet zisk, nikoliv se starat o blaho občanů města. To má dělat právě samospráva. Takže společnost CTZ se bude logicky snažit vykoupit surovinu za co nejmenší peníze a prodat svou produkci, tedy teplo, za peníze co nejvyšší. Navíc prosím nezapomínejme na to, že se stále bavíme o vzdálené budoucnosti a horizontu roku 2029!



Manažeři CTZ docílili toho, co chtěli. I přes odpor opozice si současné vedení města prosadilo schválení modernizace teplárny, která zahrnuje také vybudování spalovny komunálního odpadu pro celé Slovácko. Když se to manažerům MVV Energie CZ nepovedlo ve Vsetíně, tak se zřejmě těší na to, že se Uherské Hradiště stane jejich „referenčním projektem“ a „dojnou krávou“.



Já jsem však přesvědčen o tom, že k výstavbě ZEVO nakonec stejně nedojde. Přestože se mi opakovaně nepodařilo prosadit vypsání místního referenda, za dveřmi jsou komunální volby, které jsou vždy tím nejlepším referendem. Přeji si, aby bylo Uherské Hradiště i nadále známé jako krásné, zdravé a prosperující město, nikoliv jako spalovna Slovácka. Spalovnu odmítám od samého začátku. Ne z principu, ale na základě detailní znalosti argumentů. A i kdyby se mohlo zdát, že je už o všem rozhodnuto, tak zdaleka není a já ve svém úsilí nepolevím. Do voleb ani po volbách. Ale v rukou to máte vy, občané města.



Ing. Michal Dvouletý

zastupitel města Uherské Hradiště

Strana soukromníků České republiky

