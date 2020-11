Dvouletý (Soukromníci): Paušální daň je blamáž. Živnostníci na ní prodělají

reklama

Zavedení paušální daně pro živnostníky prošlo Sněmovnou a teď i Senátem. Nápad a dlouhodobý programový cíl Strany soukromníků ČR, který si postupně „vypůjčili“ jak občanští demokraté, tak dokonce vládní ANO, tak podle všeho začne platit již od příštího roku. Dalo by se říct, že můžeme slavit a být hrdí na to, že se nám podařilo prosadit pro živnostníky skutečně užitečnou věc, která pro ně bude znamenat nejen nižší daně, ale hlavně fakt, že se zbaví velkého byrokratického balvanu spojeného s vedením účetnictví a dokonce i rizika šťouravých berňáků.

Jenže, jako vždy, ďábel se skrývá v detailech. Proto jsem i já vyzkoušel oficiální „kalkulačku“ na webových stránkách ministerstva financí, abych si zkontroloval, jak moc výhodná bude paušální daň v podání vládních politiků pro běžného živnostníka. Limitem pro možnost využít paušální daň je roční příjem do jednoho milionu korun. Do kalkulačky (zde https://1url.cz/@pausal) jsem tedy zadal rovnou tuto maximální hodnotu tržeb a modelový případ doplnil tím, že si živnostník uplatňuje základní slevu na poplatníka a má dvě děti, neboť pokládám za správné motivovat ty, kteří zakládají rodiny a bojují proti vymírání starého kontinentu. A protože předkládám, že jde o nejčastější množinu živnostníků, předpokládám placení pouze minimálního zdravotního a sociálního pojištění a také nejčastěji využívaný výdajový paušál ve výši 60 %.

Výsledek byl pro mne velmi nemilým překvapením. Modelový živnostník by totiž při využití paušální daně neušetřil ani korunu, naopak by příští rok odvedl státu na daních o více jak 6 tisíc korun víc! Ano, možná by si symbolicky přilepšil na důchod a nemusel by si dělat starosti s daňovým přiznáním, ale tento komfort by si draze zaplatil na zvýšených daních. Ještě hůř by dopadli např. drobní zemědělci nebo řemeslníci, kteří si běžně uplatňují výdajový paušál 80 % a při využití paušální daně by státu odvedli dokonce více jak 36 tisíc Kč navíc!

Takto koncipovaná paušální daň je jen blamáží dnešních vládních představitelů a bohužel jsem přesvědčen o tom, že drtivé většině živnostníků nijak nepomůže. A uvidíte sami, až se za pár měsíců oficiálně dotážu na Finanční správy, kolik živnostníků požádalo o přechod do režimu paušální daně. Bude jich podle mého soudu úplné minimum a to pouze těch, kterým se to hypoteticky vyplatí. Pár se jich najde, ale zemědělci, řemeslníci a živnostníci, kteří mají děti a nedělá jim až tak velký problém odnést jednou za rok daňové přiznání na finanční úřad, to rozhodně nebudou.

Přestože paušální daň tímto nepovedeným pokusem utrpí na své pověsti, Strana soukromníků ji nepřestane prosazovat jako jeden z pilířů pomoci drobným podnikatelům v naší zemi. Ale v lepší a skutečně funkční podobě. Ale také jako krok číslo dvě, který naváže na daňové prázdniny pro živnostníky, kteří v důsledku vládních opatření v boji proti šíření nákazy Covid-19 budou potřebovat skutečně silný impuls k tomu, abychom právě na nich mohli postavit obnovu české ekonomiky.



Ing. Michal Dvouletý, MBA

zastupitel Zlínského kraje a města Uherské Hradiště

člen předsednictva Strany soukromníků ČR

Převzato z profilu.

Ing. Michal Dvouletý, MBA Soukromníci

zastupitel Zlínského kraje a města Uherské Hradiště

krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Noční sněmovna. Kalousek řádil: Nebude lékařská péče, lidé nebudou mít na jídlo. Ponesete odpovědnost, budu vám to připomínat do smrti Ministr Hamáček: ANO splnilo pravici její sen o 15% dani Premiér Babiš: Chci dát lidem jistotu, že budou mít dost peněz Ekonomika už nikdy nebude jako dřív. Toto nás čeká, varuje Středula

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Ing. Michal Dvouletý, MBA

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.