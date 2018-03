Dýčka (ČHNJ): Česká národní banka

Zdravím přátele národních hnutí. Dnes se podívejme na naše státní rezervy.

Nebudu vás unavovat čísly a grafy, tak vám alespoň popíši, jak bych si já představoval činnost ČNB. V prvé řadě nemůže být tzv. samostatná a nezávislá. Měla by být zodpovědná Parlamentu ČR a presidentu, který bankovní radu jmenuje. Banka je v současnosti ve vleku ECB a ta je ve vleku lidí a institucí, kteří ani nevědí, kde Česko leží. Zájem na rozvoji a rozkvětu země je u nich nulový.

Dále si myslím, že v rezervách centrální banky by měly být jak naše, tak vybrané evropské měny - např. euro, severské koruny, ale také světové měny jako dolar, juan i rubl. Dále by součástí portfolia měly být dluhopisy i pokladniční poukázky takových zemí, které nejsou zadluženy více jak 20% HDP. Jenom doufám, že tam není uloženo v papírové podobě nic od států s velkým a nesplatitelným dluhem (např. USA, Japonsko, Řecko, Itálie atd.)

Také by jako záruka měly být v držení státní podniky, půda a nerostné bohatství. Toho jsme se vzdali, jakmile utichlo cinkání klíči. Rozprodej majetku pod záminkou naší kapitálové nedostatečnosti je veřejně znám. Musím říci, že jsem byl příznivec privatizace v 90-tých letech, ale byl jsem „mladej a blbej“.

České hnutí za národní jednotu ČHNJ

SPOŘÁDANÁ RODINA, SPOŘÁDANÁ OBEC, SPOŘÁDANÝ STÁT.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Potom je tady poslední důležitá rezerva a tou jsou drahé kovy. Mám na mysli především zlato a stříbro. Koncem devadesátých let, za presidentování Havla a opoziční smlouvy Klaus plus Zeman, se prodalo Německu 80% našich zásob Au (zlata) za cenu kolem 320 USD/OZ (unce 31,1gr, dnes je 1350 USD/OZ)). Prodávat se nemuselo, především mince nevyčíslitelné hodnoty, ale tehdejší síly NWO rozhodly, jak rozhodly. Naše elity, jak jinak, zradily. Místo doplňování zlatých a stříbrných rezerv ČNB nesmyslně intervenuje cca 2 bil Kč do oslabování koruny a nakupuje Eura. Zdražuje dovozy, aby pomohla vývozcům. Ve zdravé společnosti by tito lidé byli v teplákách.

Na závěr si dovoluji poznamenat, že nejsem žádným velkým expertem na problematiku ČNB. Mám sice ekonomické vzdělání, ale používám selský rozum. Nemám důležité „schools“ pro pochopení světových finančních postupů. Nevěřím, že v držení naší národní banky jsou zdravé papírové rezervy, nevěřím, že stát postupně zpět odkoupí část podniků a půdy pod svou kontrolu a nevěřím, že budou nakupovány drahé kovy. Nejsme svobodná a nezávislá země a je otázkou, kdy jsme byli. Jsme po finanční stránce zajatci těch, co ovládají rotačky nekryté měny. O penězích tu není ani řeči. Peníze jsou pouze zlato a stříbro. Že penězi nazývají vládci tohoto světa ničím nekrytou měnu je směšné.

Psali jsme: Dýčka (ČHNJ): Co týden vzal Dýčka (ČHNJ): Co týden vzal – týden povolební Dýčka (ČHNJ): Co týden vzal Dýčka (ČHNJ): Vlastenci a vítači v boji o Hrad. Kálí SPD na své voliče?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV