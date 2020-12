Elfmark (Piráti): Data Českého statistického úřadu se od Ministerstva životního prostředí velmi liší

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme zde opět zpět takzvaný "oběhový balíček". Senát nám vrátil všechny tyto čtyři tisky se svými pozměňovacími návrhy a dokonce u sněmovního tisku 679, což jsou obaly, navrhl jeho zamítnutí. Já bych teď jenom krátce okomentoval za náš poslanecký klub, jak to vidíme.

Senátoři navrhli a schválili několik změn, ale z množství pozměňovacích návrhů, které jsme měli tady ve Sněmovně - a bylo jich skoro 100 - se dají těžko ty počty nějakým způsobem srovnávat. My, Piráti, jsme předložili celkem 29 pozměňovacích návrhů. Bohužel valná většina nebyla schválena.

Kdybych se podíval, co Senát svými pozměňovacími návrhy řešil, tak bych se chtěl dotknout hlavně jedné věci, a ta se týká zrušení čtyř odstavců a čtvrtého a pátého § 155. Jedná se o zákon o odpadech, sněmovní tisk 676. Tento pozměňovací návrh celkem odsouhlasilo 73 ze 74 senátorů. Jedná se o zrušení pasáže, kterou do zákona vnesl pozměňovací návrh poslanců Staňka a Zahradníka. Šlo o pozměňovací návrh, který jsme nejen my Piráti od samého počátku považovali za velmi kontroverzní a nevhodný.

Názor, že navrhované změny v poplatkových povinnostech skládkových firem jsou nepřijatelné, až protiústavní, sdílí mnoho subjektů. Od obcí, na jejichž území se skládky nacházejí, až po různé organizace. A určitě stejně jako mně, tak všem vám, došla spousta mailů, které se této problematiky týkaly. Já to jenom ještě krátce okomentuji.

Tento návrh umožňuje skládkovacím firmám vyhnout se placení poplatků obcím a Státnímu fondu životního prostředí tím, že odpady označí za využité na skládce v první fázi provozu skládky a to i zpětně. Tady ten pozměňovací návrh počítá až s rokem 2015. Za tyto odpady pak provozovatel skládky nemusí vytvářet ani rezervu a vlastně rezervu na rekultivaci skládek.

Tím obce a Státní fond životního prostředí přijdou o nemalé finanční prostředky. Přitom na takzvané technické zabezpečení skládky by mělo být použito a vykázáno maximálně 20 %, podle novely odpadového zákona je navrhováno 25 %. Co to znamená? Pokud bychom tyhle pozměňovací návrhy nechali, bude to znamenat, že firmám, kterým byly vyměřené pokuty a doplatky za odpady, za které v minulosti neodváděly své poplatky, by tyto poplatky již platit nemusely. Určitě všichni znáte například nejznámější kauzu Čáslav, která byla vzpomenuta i v médiích, kde bylo v minulosti ukládáno dle veřejných zdrojů až 91 % uloženého odpadu bez poplatků. Mohli bychom jmenovat ještě další skládky v Jindřichově Hradci, v Hořovicích a třeba v Benátkách nad Jizerou.

Já bych se chtěl u tohoto balíčku ještě jednou zastavit u jedné velmi důležité věci, která se týká dvojích dat. Máme před sebou zákon o odpadech a dvojí data jsem tady už jednou vzpomínal, řešili jsme je i na výboru životního prostředí. Již na minulých čteních tohoto zákona jsme řešili mnoho témat na podporu recyklace. Řešili jsme třídící slevy, energetické využití odpadu. Ale všechny tyhle věci úzce souvisí právě s tím, kolik odpadu vlastně v současnosti produkujeme, kolik jsme ho produkovali v minulých letech a jak je celkově s odpadem nakládáno.

A zde právě narážíme na problém - a to je to, že nevíme přesně, že dokonce ani neznáme přibližná čísla, protože data Českého statistického úřadu se od Ministerstva životního prostředí prostě velmi liší, a to považujeme za velmi velký problém.

Já jsem v minulém týdnu podával interpelaci na pana ministra, aby mi sdělil, jak pokračuje řešení tohoto problému. Výsledky auditu ISPOP, započatého i již po dohodě v roce 2016, totiž dle mých informací stále nejsou k dispozici. Metodika Ministerstva životního prostředí stále neodpovídá metodice Eurostatu, a přesto byla mezi Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem uzavřena dohoda, že Český statistický úřad bude přebírat data o produkci odpadu právě z Ministerstva životního prostředí a používat je jako základ pro statistiky a reporting.

Chtěl bych ale upozornit na to, že Český statistický úřad každoročně do konce října zveřejňuje statistiky o produkci, využití a odstranění odpadů za předcházející rok. Letos však žádná dosud zveřejněná nebyla, a to přesto, že podle edičního plánu zveřejněného, být měla. Uživatelům to navíc nebylo odůvodněno, nebylo jim nikde oznámeno, zda budou data vydána později, nebo snad se mají začít řídit daty Ministerstva životního prostředí, anebo jakýmikoliv daty zveřejněnými někde jinde. To mi přijde přinejmenším zvláštní, a doufám, že to bude řádně vysvětleno.

My jsme v rámci výboru životního prostředí přijali usnesení, kde do konce roku bychom snad měli získat nějaké věci, a chystám se také interpelovat ve čtvrtek pana ministra Brabce. Když bych na konec své řeči měl říct, jak se k tomu stavíme, Senát doporučil některé pozměňovací návrhy, a ony by byly určitě i přínosné. Ale my od začátku vnímáme, že celý oběhový balíček, je málo ambiciózní. Já jsem tady o tom už řekl mnohé, všechno tady snad už zaznělo. A proto my nemůžeme podpořit, tak jak jsme stejně sněmovní verze nepodpořili, nepodpoříme ani senátní verze, nemůžeme podpořit v podstatě to, co ministerstvo nachystalo, protože si myslíme, že je tam spoustu věcí, pozměňovací návrhy a jejich počet v to tomu jasně, jasně ukazuje, že ta legislativa není dobře připravená, a myslíme si, že by měla vypadat úplně jinak. Děkuji za pozornost.

