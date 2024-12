Exner (STAN): Divíme se, proč se rodí málo dětí, ale pro rodiny s dětmi děláme pramálo

V pátek jsem hlasoval pro pirátský návrh, aby obce měly od roku 2030 povinnost zajistit místo ve školce pro děti od dvou let, od roku 2028 od 2,5 roku.

Pro hlasovali pouze 3 Piráti, já, Bára Urbanová (STAN), Pavel Staněk (ODS) a Michal Kučera (TOP 09). 111 proti, 28 se zdrželo.

Stále se divíme, proč se rodí málo dětí, ale pro rodiny s dětmi děláme pramálo. Přitom nemáme dost míst ve školkách a matky nemohou jít do práce. Pak přijde problém s místy na základních a středních školách.

Další problém je, že matky na rodičovské mají velký propad příjmu a nějak se očekává, že rodinu – ženu a dítě nebo děti zajistí otec. Zatímco průměrný důchod se za posledních 15 let více než zdvojnásobil, rodičovský příspěvek se zvýšil o pouhou třetinu a je sotva ve výši čtvrtiny průměrné mzdy. Při tom, pokud chceme, aby rodiny měly více dětí, z platu pracujícího rodiče a z rodičovského příspěvku mají vžít rodiče a jedno, dvě, nebo tři děti. A to v době, kdy si zařizují a často splácí bydlení, děti potřebují stále nové oblečení a obuv, školní pomůcky a tak dále. A společnost by si měla uvědomit, že rodiče investují do budoucích daňových poplatníků.

Výše rodičovského příspěvku by měla být stejná jako průměrný důchod a valorizována. Problém je zřejmě v tom, že důchodců jsou 3 miliony voličů, zatímco rodičů na rodičovské dovolené je 240 tisíc.

Další věc je, že by bylo dobré daňově zvýhodnit částečné nebo sdílené úvazky pro rodiče dětí do 15 let, aby mohly snáze skloubit péči o rodinu s prací.

Sama sněmovna je příkladem zcela nepřátelského prostředí pro poslance – rodiče dětí kvůli přelévání jednání sněmovny do výborových a variabilních týdnů kvůli časové nepředvídatelnosti a dlouhým jednáním do noci, takže mimopražští poslanci tráví v Praze mimo rodinu od úterý do pátku. To pochopitelně odrazuje rodiče a zejména matky malých dětí od účasti na politice a složení sněmovny zase ovlivňuje její rozhodování.

Pokud chceme, aby se rodilo více dětí – a je to pro budoucnost kritická věc – musíme udělat přívětivé podmínky pro rodiče dětí a pro děti samotné. A těch opatření musí být celá řada, jednotlivosti to nespasí.

Martin Exner STAN



