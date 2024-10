Exner (STAN): Měli bychom se poučit a poslouchat pozorně

Jednání naší delegace výboru pro bezpečnost na švédském ministerstvu spravedlnosti ve Stockholmu.

Švédové vnímají 3 hlavní hrozby - organizovaný zločin, hybridní hrozby, terorismus.

Řešili jsme nelegální migraci, intergraci do společnosti, důležitost rychlého zařazení migrantů na pracovní trh i nutnost celoevropské spolupráce, spolupráce s třetími zeměmi a ochrany vnějších hranic.

Velmi mě zaujal švédský koncept "TOTÁLNÍ OBRANY", který zahrnuje

- ekonomickou obranu a nezávislost,

- civilní obranu a zejména ochotu a připravenost občanů bránit vlast,

- vojenskou obranu,

- psychologickou obranu, odolnost proti dezinformacím a hybridním hrozbám.

Riziko ruské agrese neberou ve Švédsku na lehkou váhu a pečlivě se připravují.

Bylo nám ze švédské strany řečeno doslova: "Musíme přestat s myšlením podle toho, co bychom si přáli, ale musíme se připravovat na nejhorší.Máme mandát od občanů bránit Švédsko, tak se musíme v této době připravit na krize a na válku. Lidé musí mít pocit zodpovědnosti a připravenosti a musí vědět, co oni osobně mohou udělat. Musí mít zásobu vody, jídla a poslouchat rádio na baterie, aby věděli, co se děje a co mají dělat."

Měli bychom se poučit a poslouchat pozorně, když nám podobné věci řiká náčelník generálního štábu Karel Řehka. Zpochybňovat to a bagatelizovat je na hraně vlastizrady. A ano, pokud to nebudeme potřebovat, tím lépe. Ale podcenit přípravu by stálo životy, suverenitu a svobodu.

Martin Exner STAN



