Farhan (ANO): Pane ministře, vy jste mi vůbec neodpověděl na moje otázky

reklama

Děkuji za slovo. Já si myslím, že se sluší zareagovat na slova pana ministra. Za prvé, dovolte mi, pane ministře, vám poděkovat, že souhlasíte se vším, co jsem tady řekl. Je to pro mě velká čest... (Hlas z pléna.) někdo mi napovídá... když profesor, který se tím zabývá, mě za to pochválí a souhlasí se mnou. Za druhé, abych i já vám poděkoval, velmi vám děkuji za vaši edukativní přednášku, protože si myslím, že spoustu mých kolegů a poslanců to obohatilo... rozdělení jednotlivých vyšetření, ať už to jsou statimová vyšetření. Pro ty, kdo neví, co je to statim - je to akutní vyšetření. Pak jste popsal hezky edukativně subakutní vyšetření a na závěr jste popsal ambulantní. Za to vám velmi pěkně děkuju a myslím, že kolegové to ocenili.

Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9158 lidí

A další věc je, proč jsem vůbec přihlásil tu písemnou interpelaci? Protože vy jste mi vůbec neodpověděl na moje otázky ohledně sledování. Až potom, ve vaší druhé polovině projevu, zaznělo vše, co byste chtěl dělat, co budete dělat. To kdyby bylo v té písemné interpelaci a nějak časově to bylo ohraničené, tak si myslím, že bych s ním byl i spokojen, protože bych věděl, co se bude dít, kdežto v té odpovědi nic takového není a abych byl úplně korektní, jediné, co jste zmínil nebo co tam bylo, to se týkalo... místní... nepřímo regulovaná prostřednictvím činnosti komise Ministerstva vnitra. Takže to byla jediná odpověď.

Takže za mě, co jste tady řekl a navrhl, potěšila mě jedna věc. Potěšilo mě to, že jste řekl - hned, jak jsem nastoupil, jsem se tím začal zabývat. To je velmi potěšující, protože už se tím zabýváte více než rok. To si myslím, že je dobrý poznatek. Dále jste řekl, že do půl roku budete mít výstupy, předpokládám i nějaké řešení. Jelikož jste navrhl ten časový rámec šesti měsíců, což je rok a půl od té doby, co jste se tím zabýval, předpokládám, že rok a půl je relativně dlouhá doba, takže za to jsem vám chtěl poděkovat. A to si myslím, že za mě stačí a já nebudu navrhovat, abychom hlasovali o vaší odpovědi na písemnou interpelaci, protože jsem se dozvěděl, co chcete dělat, že to už řešíte rok a že ještě to budete řešit půl roku a pak nám dáte informaci. Takže já za sebe už nebudu navrhovat hlasování o vaší interpelaci. Děkuji.

MUDr. Kamal Farhan ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Farhan (ANO): To není Ministerstvo zdravotnictví, ale Ministerstvo chaosu Farhan (ANO): Vláda Petra Fialy systematicky likviduje hygienickou službu Farhan (ANO): Pan ministr se teď snaží napravit sérii chyb, které vznikly jeho nečinností Farhan (ANO): Pane ministře, jak chcete řešit kritický nedostatek lékařů a sester?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama