Farský (STAN): Bez mandátu vylétají lidi, kteří nemají právo dělat zahraniční politiku

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já k programu této mimořádné schůze a přímo k tomuto prvnímu bodu. Našlo se tady 48 poslanců, kteří se rozhodli své podpisy připojit ke svolání mimořádné schůze, což už pod sebe subsumuje, že prostě tahle schůze spěchá, musíme se proto sejít v poslanecký týden přesto, že od příštího úterý řádně jednáme, musíme na to spěchat. Ale od té chvíle, co předložili těchto 48 podpisů, se událo docela dost věcí.

Jedna je ta, že bylo zrušené jednání Bezpečnostní rady státu v pondělí, které se tomuto tisku a otázce Dukovan mělo věnovat. Bylo zrušeno. Z jakého důvodu? Nevím. Pan premiér se zároveň vyjádřil, že vlastně není kam spěchat, že stejně to výběrko tahle vláda vyhlašovat nebude. Takže z toho důvodu také není kam spěchat a svolávat mimořádnou schůzi a tlačit na tento bod takovou silou, když má zároveň v sobě schované to, že ovlivní budoucnost ČR bezpečnostně, energeticky, geopoliticky na příští desetiletí.

A třetí bod, který myslím, že je důležité zmínit a který je potřeba vzít v potaz je, zároveň tento víkend odlétá hradní letka ve složení pan Nejedlý, který sice na Hradě žádnou smlouvu nemá, vlastně tam ani nepracuje, ale zároveň má diplomatický pas a s tímto diplomatickým pasem letí do Moskvy. Bere si s sebou pana Mynáře a někoho třetího, o kom vlastně pořád nevíme, kdo to je. Když se k tomu má vyjádřit zástupce vlády, tak říká, že o té cestě vůbec nic neví a že neví ani, co je jejím obsahem. Jediné, co jsme se dozvěděli od těchto rychlíků, kteří vyráží na víkend do Moskvy, tak že se to vůbec nebude týkat tohoto tisku. Nebude se to vůbec týkat Dukovan. Čeho se to bude týkat, to už nám ale neřeknou. Spěchá to, neodkladná záležitost. Ve chvíli, kdy premiér říká, že vlastně není potřeba spěchat, ve chvíli, kdy se ruší jednání Bezpečnostní rady státu, vylétají bez mandátu lidi, kteří nemají právo dělat zahraniční politiku. Bez mandátu vlády, bez informací vládě, vylétají do Moskvy něco dojednávat.

Mgr. Jan Farský STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Já v tomhle bych se chtěl zeptat zástupců vlády, ideálně samozřejmě pana ministra zahraničních věcí, s jakým mandátem tam letí. Co tam mají dohodnout? Je to cesta placená z veřejných rozpočtů. Sice letí soukromým letadlem, ale to letadlo musí někdo zaplatit, stejně jako výdaje. A bude to platit Kancelář prezidenta republiky. A jestli jsou informováni a projedná, co je tématem této cesty a jaký vliv to může mít na tento zákon. To je pro mě docela zásadní informace a rád bych od členů vlády slyšel odůvodnění, proč to tak je.

A zároveň vzhledem k tomu, na jaká dlouhá desetiletí budeme ovlivňovat budoucnost ČR, přijde mně hodně nešťastné, aby před projednáním v Bezpečnostní radě státu jsme tento zákon tlačili nějakým způsobem dál. A tak dávám návrh na přerušení projednání tohoto zákona do doby projednání v Bezpečnostní radě státu. Děkuji.

Psali jsme: Farský (STAN): Navrhujeme přesunout úřady z Prahy do regionů. Sníží se sociální a ekonomické rozdíly Farský (STAN): Tohle je nejdůležitější zákon roku Farský (STAN): Tento stát je řízen prostřednictvím píáristů a celkově populismu Farský (STAN): Našli jsme kompromis pro přesun úřadů z Prahy do krajských měst

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.