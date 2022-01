Farský (STAN): Budu naší zemi v budoucnu dále prospěšný. Teď jedu do USA

reklama

Milí všichni,

ve čtvrtek odlétám na půl roku do Ameriky. Fulbrigtova komise podpořila můj projekt How to Transform 250 Years of U.S. Federalism Into a Road Map for the Next 25 Years of the EU?, který díky stipendiu této prestižní organizace dostanu možnost realizovat na Oregon State University. Je to pro mě obrovská pocta, ale také jedinečná možnost dál rozvíjet svou profesní dráhu. Mezi absolventy Fulbrightova stipendia patří klíčové osobnosti politického, akademického a ekonomického života, mezi kterými je i celá řada prezidentů, premiérů nebo nositelů Nobelovy ceny.

Svou půlroční stáž jsem konzultoval jak s předsedou STAN Vítem Rakušanem, tak i předsedou vlády Petrem Fialou. Jsem rád, že mě oba v mém dalším osobním i profesním růstu podpořili. Jako samozřejmost beru to, že v této souvislosti rezignuji na post předsedy klubu STAN a zároveň během svého pobytu v USA budu odvádět svůj poslanecký plat neziskovým organizacím, jako jsou - Člověk v tísni, Paměť národa, Skaut. Dále jsem v případě zásadního hlasování v poslanecké sněmovně, které by vyžadovalo mou osobní přítomnost, připraven kdykoli přiletět zpět.

Těším se, že naberu síly, nadhled, zkušenosti i vzdělání, čímž budu moci být naši zemi v budoucnu dále prospěšný.

