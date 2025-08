Zdroje: Putin ignoruje Trumpa. Na Ukrajině nemá „splněno“

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Slibujete investice do nás lidí. Zajímá mě, ale kde na to chcete vzít? Jestli to chápu dobře, šetřili byste na obraně a co dál? A jste pro progresivní zdanění? Upřímně jsem vás měl vždy za pravicovou stranu, ale po spojení s SPD nevím, kde jste vlastně ukotvení?

