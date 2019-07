Farský (STAN): Politika je otázkou kompromisu a umění dosáhnout výsledku

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

za poslanecký klub Starostové a nezávislí jsme se s chutí k této rychlé novele připojili také, protože si myslíme, že ukazuje na jeden z problémů, který tady prostě s exekucemi spojen je, a to, že některé naše občany, mladé lidi posíláme do života tak trochu se zlámanýma nohama a ještě s komplikací, za kterou mnohdy nenesou úplně odpovědnost. Je to doběh toho, jak probíhala výchova, jak probíhala výchova v rodině, jak probíhala samozřejmě vzdělávání a děcka pak jsou ale v situaci, kdy na tom startu, který by je měl pustit do svobodného života, kdy se můžou realizovat a dosáhnout nějakého úspěchu a uskutečnit svoje sny, tak prostě jim to hned na začátku znemožníme. Já si myslím, že je to dobře. Když jsme se o tom s paní kolegyní Valachovou bavili, já osobně jsem si říkal, že v 18 letech, resp. v těch letech začátku, kdy si člověk hledá svoji cestu, jsou tři roky až dost dlouhá doba. Já bych se přikláněl spíše k roku, protože si myslím, že zastavit někoho v tomto období na tři roky znamená vytvořit handicap, který se s ním stejně potáhne až do dlouhých dalších desetiletí. Ale prostě politika je otázkou kompromisu a umění dosáhnout výsledku a tady chápu, že pokud to mělo mít podporu všech klubů, tak bylo potřeba najít kompromisní řešení, které toto dosáhne.

Nemyslím si, že je úplně dobrou vizitkou vlády, že s takovýmito řešeními musí přicházet poslanci. Stejně tak u insolvenčního zákona ten tah na branku byl nahrazen ve finále poslanci a řekl bych přímo tady kolegou Markem Výborným jako předsedou podvýboru, který v určité fázi tu energii převzal. A jsem rád, že byť ne úplně v té ideální verzi z mého pohledu, tak insolvenční zákon v lednu byl schválen a od června je v účinnosti. Myslím si, že se k němu ještě budeme vracet, ale tento zákon k tomu využívat nebudeme.

Já bych chtěl upozornit ještě na jeden problém exekucí a připomenout ho, protože to je problém, který i pan premiér Babiš pojmenoval na konci března. A to je problém nezákonných exekucí. Tady se bavíme o desítkách tisíc případů, ale u nezákonných exekucí jsou to statisíce případů. V České republice pořád, i když už od roku 2011 je jasně judikováno Nejvyšším soudem, že exekuce, které jsou na základě neplatných rozhodčích doložek, neplatných příkazů, tak že jsou nezákonné a takovým způsobem se nesmějí vymáhat. Přesto běží, ať už je to na České správě sociálního zabezpečení, na soudech, běží dále, a několik set tisíc lidí v České republice platí dluhy, které by platit správně neměli. Tady nejde, abych to upřesnil, o tu velkou částku, tady jde o ten základ. Ten základ zůstává. Samozřejmě dluh je dluhem. Problémem jsou ta příslušenství, která jsou mnohdy mnohonásobkem původního dluhu, která z dlužníka dělají nevolníka, který splácí už jenom úroky a příslušenství a k jistině tak nějak nemá šanci k jejímu splacení se vůbec dostat, protože věřitel si ho drží tak v kleštích, že si z něj udělal svého nevolníka, kterému posílá všechny peníze, které může a které z něho exekutor dostane.

Ve chvíli, kdy to provádí na základě nezákonného exekučního příkazu, tak si myslím, že je to naprosto neakceptovatelné. A to je situace, kdy už v březnu pan premiér se k tomu přihlásil. Řekl původně, že už těch 200 tis. nezákonných exekucí zrušil. Pak jsme si ve velice krátké době vyjasnili, že nezrušil a že jich tady pořád ještě několik set tisíc je. Bylo přislíbeno, že k tomu budou provedeny aktivní kroky, ale ty aktivní kroky zatím příliš rychlé nejsou. Já obesílám soudy po České republice desítkami návrhů a tyto soudy rozhodují různě. Některé zastavují, některé odmítají mě, že nejsem účastníkem řízení a některé odmítají, ale zastavují ex officio tak, jak mají povinnost podle rozhodnutí, podle několikrát potvrzené judikatury. V tomto bych chtěl požádat vládu, protože to není věcí legislativního řešení, ale chtěl bych tady požádat vládu, aby těchto 200 tis. a více případů, protože samozřejmě je to 200 tis. případů, které ale ovlivňují další statisíce lidí, což je řekl bych dokonce v součtu násobně větší problém s větším dosahem než je problém dětských exekucí, tak aby se vláda tomuto problému těch novodobých nevolníků, kteří jsou nezákonnými exekucemi drženi v koutě, aby se mu co možná aktivně věnovala. Každý měsíc je škoda, když nám ta aktivita ubíhá.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Jan Farský SLK



