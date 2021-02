Feri (TOP 09): Děláme to snad pro lidi, aby jim peníze zůstaly. Je to zcela systémové řešení

reklama

Děkuji za slovo. No tak mně přijde trochu zvláštní se navážet do Senátu, že si osvojil náš pozměňovací návrh. Mně to dělá radost, jsem tomu rád, protože ho pokládám za návrh dobrý. Je to asi podobně pitomé, jako kdybych se ofrňoval, že vládním poslancům píšou některé pozměňovací návrhy na ministerstvu. Ne, to je prostě realita, tak se to děje. Senát si to prostě vzal.

To, že ten návrh neprošel, mě tehdy mrzelo, ale není to asi o tom, abychom se tady pošťuchovali, kdo jak měl hlasovat, kdo jak hlasoval a mávali tady stenoprotokoly a sjetinami hlasování. Děláme to snad pro lidi, aby peníze tam zůstaly. Je to zcela systémové řešení. Není to nějaké ad hoc, že tam teď pošleme jednou 200 miliónů. Je to systémové, ty peníze tam zůstanou.

Ještě možná na závěr, proč jsme překvapení, nebo proč byl pan poslanec - prostřednictvím pana předsedajícího - překvapen, že tady něco dvě hodiny řešíme. Za prvé, je to důležité téma a za druhé to, co tady všichni děláme a vytváříme, se jmenuje legislativní proces. Proces, nějaké řízení, které vychází z bodu A podání k bodu B, vyhlášení ve sbírce. A to, že Senát jako úplně klíčový hráč v tom procesu řekl ne, ne, ne, my k tomu máme také svoji výhradu, je v pořádku. A že Sněmovna má nějakou vůli, tak to je dobré, ale Senát má také nějakou vůli. Jestli to není zřetelné na horním zákonu, tak myslím, že u volebního zákona to všichni, kteří to nechápou, velmi brzo zjistí.

Děkuji.

Dominik Feri TOP 09



poslanec

