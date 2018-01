Feri (TOP 09): Premiér se vyhýbá soudu a jeho poslanci ho brání

Poslankyně za ANO Taťána Malá, místopředsedkyně mandátového a imunitního výboru (!) k vydání Andreje Babiše: „O vině a trestu rozhoduje soud. To rozhodně. Jen se ale pojďme bavit o tom, zda je opravdu nutné, aby ten soud rozhodoval teď. Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky, nebo prostě do doby, než budou nové volby? Co se stane?“

Co se to tady děje? Fakt jsme došli takhle daleko? Premiér se tu vyhýbá soudu a jeho poslanci-zaměstnanci ho bez zardění brání? Hnus a hanba.

Dominik Feri TOP 09



