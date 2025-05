Mádlová (ANO): Řada lidí nežije důstojný život, obává se o svou budoucnost a nemá důvěru ve stát

Další ze zbytečných ministrů Marek Ženíšek se raduje z toho, že v ČR je nejméně lidí ohroženo chudobou. Vyplývá to ze statistik, které se jim zrovna hodí. Raduje se z toho, že roste počet lidí, kteří pracují, ale přesto si musí kvůli Fialově drahotě chodit pro sociální dávky. To, že řada lidí nežije důstojný život, obává se o svou budoucnost a nemá důvěru ve stát, se Ženíškovi a dalším nehodí do krámu.

Poslední 3 roky jsem strávila mezi Vámi v Plzeňském kraji a mluvila v nemocnicích, školách i domovech pro seniory s pečovatelkami, kuchařkami, učiteli nebo uklízečkami. Naposledy v pondělí v Tachově. Jde o lidi, kteří hodně pracují, snaží se a přes to musí chodit pro sociální dávky. Rekordně jim zdražilo bydlení, potraviny, ale i školní potřeby pro děti. Těmto lidem by měl Ženíšek ukázat svoje statistiky. To ale dělat nebude. Bude strašit válkou, ruskými agenty a hnutím ANO.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA ANO 2011



