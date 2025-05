Zdechovský (KDU-ČSL): Venku je pořádný hic, ale práce nepočká. Jak trávíte sobotu vy?

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Ale zamýšlel jste se někdy na tím, jak minimalizovat to, aby se do nich lidé dostávali? A když už, aby to pro ně nebylo úplně likvidační - hlavně teda exekuce. Vím, že jste prosadili milostivé léto, ale to problém zcela neřeší a také nebylo určeno pro všechny. PS: Zabýváte se i přístupem exekutorů, ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.