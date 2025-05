Po volbách navrhneme úplné zrušení televizních poplatků, vzkazuje Okamura

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS informovala, že česká muniční iniciativa dodala ke konci dubna na Ukrajinu dalších 400 tisíc kusů velkorážové munice. Peníze jsou dle jejích slov zajištěné do podzimu a v jednání je zapojení i dalších zemí. Souhlasíte jako sněmovní opozice s těmito aktivitami vlády?

Nesouhlasíme. Dokazuje to, co jsem řekl, tedy že Fialova vláda a Evropská unie preferují pokračování války. My dodávání zbraní na Ukrajinu odmítáme. Navíc je všechno z našich peněz na dluh. Hnutí SPD jako jediné ve Sněmovně hlasuje proti posílání peněz a zbraní Ukrajincům a Ukrajině. Také jsme jako jediní minulý týden hlasovali proti zvyšování výdajů ČR na zbrojení. Peníze našich občanů musí jít do České republiky. Ne na Ukrajince nebo pro cizí zbrojní firmy. Navíc dodávání zbraní jedné nebo druhé straně jenom prodlužuje válku a krveprolití a brání diplomatickému jednání. SPD prosazuje diplomatické řešení konfliktu a nechceme, aby se Česká republika zapojovala do války.

Fialova vláda posílá peníze Ukrajině, ale českým důchodcům bude snižovat důchod a vzala peníze i českým rodinám. Peníze, které Fialova vláda posílá zkorumpovanému ukrajinskému režimu na zabíjení, mohly sloužit českým občanům.

Prezident Petr Pavel podepsal vládní novelu zákona, která od května zvyšuje českým občanům a firmám povinné poplatky za Českou televizi a Český rozhlas a rovněž zavádí jejich pravidelnou valorizaci. Vy jste proti tomu po celý legislativní proces protestovali, plánujete ještě něco dalšího?

Prezident Pavel svým podpisem zákona na zvýšení koncesionářských poplatků potvrdil, že nehájí zájmy většiny českých občanů, ale pouze politiku vládní koalice. Fialova vládní koalice a ministr Rakušan jen našim občanům zdražují životy. My jsme bojovali ze všech sil proti zvyšování poplatků a oddálením přijetí zákona o několik měsíců jsme občanům a firmám ušetřili desítky milionů korun. Po podzimních volbách navrhneme úplné zrušení těchto poplatků a převedení České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu.

Proti vládě jste se SPD postavila třeba i ve věci zřízení Národního parku Křivoklátsko. Jak si vysvětlujete, že se nejste schopni v parlamentu shodnout i na těchto věcech, které nejsou až tak politicky sporné?

Ano, podporujeme občany i obce v jejich boji proti zřízení Národního parku Křivoklátsko, které se jim snaží arogantně vnutit Fialova vláda. Proti vzniku tohoto národního parku se vyjádřilo 27 z 29 obcí sdružených ve Svazku obcí Křivoklátska. Petici proti zřízení národního parku podepsalo téměř 12 tisíc místních občanů. Minulý týden se nám ve Sněmovně podařilo oddálit ukončení druhého čtení tohoto návrhu, což zvyšuje naději na to, že Národní park Křivoklátsko nebude zřízen.

My podporujeme rozumnou ochranu přírody, ale zřízení Národního parku Křivoklátsko by zásadně omezilo životní podmínky místních občanů i kompetence obcí v regionu. Zřízení národního parku včetně tzv. bezzásahových zón by rovněž ohrozilo budoucí stav místních lesů, přineslo by značné zvýšení rozsahu státní byrokracie a výrazně by zatížilo veřejné rozpočty. Postup vlády a ministerstva životního prostředí v této věci rovněž obchází řádný legislativní proces a dosud nejsou soudně vypořádány všechny stížnosti místních obcí proti němu.

Prosazování vzniku Národního parku Křivoklátsko je projevem mocenské arogance a centralismu Fialovy vlády, která nerespektuje zájmy a názory místních občanů a samospráv. Hnutí SPD je jedinou parlamentní silou, která od počátku jasně hájí právo občanů Křivoklátska rozhodnout o budoucí podobě území, na kterém žijí.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

