Feri (TOP 09): Proč vláda, která se zaklíná elektronizací státní správy, chce za každou cenu papírová potvrzení

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Vláda přijala nová opatření a jsou s tím jako tradičně zmatky a jsou kolem toho pochybnosti. My bychom proto chtěli nějaké věci postavit najisto a chtěli bychom, aby vláda informovala jak nás, tak především občany, kterých se to týká. Kdybych měl zmínit některé problematické body, které uplynulých několik desítek hodin přineslo.

Tak například máme zkušenosti, že policisté vyžadují pracovní potvrzení pro každý den. To znamená, že zaměstnavatel nemůže vystavit na tři týdny potvrzení - ano, toto je náš zaměstnanec, ano, jezdí tady z toho místa sem - ale patrně v některých případech chtějí potvrzení platné vždycky jenom na ten den, na tu jednu cestu.

Další otázkou je, proč vláda, která se zaklíná elektronizací státní správy, tak chce za každou cenu papírová potvrzení. Jistě můžou s tím být spojena nějaká hygienická rizika. Jenže tiskárnu nemá každý, chytrý telefon má téměř každý. A získat narychlo nějaký papír, když třeba máte naléhavou cestu, to prostě může být pro občany komplikace.

Další problém je například to, jak prokázat, že máte někde bydliště, když tam bydlíte takzvaně na dobré slovo. To znamená třeba přebýváte po nějakou krátkou dobu u svých rodičů, u svých příbuzných, neplatíte tam energie. Jak to prokážete těm policistům? To je situace, ve které jsou desítky tisíc, možná stovky tisíc, lidí. Že prostě trpí nějakou důkazní nouzí v této věci.

Konkrétně věc, se kterou se setkalo také množství lidí. Máte auto, dali jste ho do servisu, nebo se vám pokazí a chcete ho do toho servisu dát, máte značku, kterou ve vašem okrese nikdo neopravuje, není tam žádný autorizovaný servis. Podle současných opatření to není možné, alespoň takové je vyjádření náměstkyně ministra průmyslu a obchodu. Co STK, můžu jet na STK do jiného okresu? To bychom chtěli vědět.

A například je také ještě otázka závodního stravování. Proč to bylo tak narychlo změněno, nebo respektive proč to bylo vůbec zaváděno? Jaké důvody k tomu tu vládu vedly?

To znamená, nebudeme vás tady honit klackem, ale chceme informace pro lidi, kterých se to dotýká a další nejméně ještě tři týdny dotýkat bude. Proto navrhuji nový bod s názvem Informace vlády k novým opatřením a navrhuji jeho pevné zařazení po domluvě s panem místopředsedou vlády Hamáčkem na zítra na 9.00 hodin.

Děkuji vám.

