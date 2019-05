Ferjenčík (Piráti): Čtvrtá vlna EET je velmi hloupý krok velmi špatným směrem

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

My jsme přesvědčeni, že třetí a čtvrtá vlna EET je velmi hloupý krok velmi špatným směrem. Jediný důvod, proč to hnutí ANO předkládá, je, aby se Andrej Babiš mohl tvářit jako ten nejlepší výběrčí daní ve vesmíru, že teďka dělá to opatření, které bohužel nemůže fungovat, protože není žádným způsobem vymahatelné.

Současně ve skutečnosti je daleko větší problém naší ekonomiky ne to, jakým způsobem podnikají živnostníci a kolik platí na daních. Ale ten reálný problém je způsob, jakým dotujeme ty největší korporace, jakým způsobem se ty největší korporace vyhýbají placení daní. Z tohoto důvodu bych chtěl navrhnout přerušení tohoto tisku do chvíle, kdy holding Agrofert přestane pobírat dotace z veřejných prostředků. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

