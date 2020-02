Ferjenčík (Piráti): Největším beneficientem tohoto opatření budou banky

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně. Já samozřejmě uznávám, že tento zákon přináší řadu pozitiv. Především tedy umožňuje spuštění toho systému Moje daně, aby se integrovala platba daní z různých systémů, stejně tak snižuje některé úrokové platby, stejně tak zavádí prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o 30 dní, pokud je podáváno elektronicky. To všechno jsou pozitivní změny, které my vítáme.

My si myslíme, že ten zákon by měl jít dál, že by bylo potřeba do toho portálu Moje daně integrovat i sociální a zdravotní pojištění, že to je ve skutečnosti ta nejdůležitější funkcionalita, na kterou by se měl stát prioritně soustředit, což tam bohužel chybí, nebo tak alespoň dostat možnost generovat z toho snadno formulář. Ale je to alespoň malý krok kupředu.

Pak je tam řada věcí, kde se s ministerstvem přeme o to, jestli ten zákon není příliš přísný, nebo jestli zbytečně neruší některé úlevy, jsou tam spory ohledně pětidenní lhůty, ohledně míry úroků. Já si třeba myslím, že v případě nezákonných zajišťovacích příkazů by měl stát firmám vyplácet dvojnásobek toho úroku, nebo klidně čtyřnásobek, jak navrhují někteří kolegové, protože skutečně dopady nezákonných zajišťovacích příkazů mohou být zcela likvidační pro firmy. A myslím si, že tvrzení ministerstva, že se přece ta firma může se státem soudit o náhradu škody, podle mě neobstojí. Podle mě mají nějakou relevantní náhradu dostávat automaticky třeba formou toho dvojnásobného úroku, jak navrhuji, a až případně, pokud ta škoda přesahuje i tohle, májí jít do soudního sporu. Myslím si, že je i nevhodné říkat podnikatelům, že pokud se chtějí domoci nápravy, tak ta hlavní cesta má být cestou soudní.

Takže tohle všechno jsou věci, kde některé jsou pozitivní, někde se přeme, ale asi to není zcela rozhodující pro podporu nebo nepodporu toho zákona. Ten nejproblematičtější bod je to zadržování 24 miliard korun na dobu 15 dnů každý měsíc firmám, které platí DPH. A těchto 24 miliard korun, které budou zadrženy, jsou zdůvodňovány podílem z 800 milionů korun. To znamená, kvůli 800 milionům - a to jenom části z nich, část tam pořád zůstane zadržena - se má zadržet 24 miliard. 24 miliard korun na 15 dnů každý měsíc, to jsou stamiliony zaplacené na úrocích. To znamená, největším beneficientem tohoto opatření budou banky.

Když se podíváme na úroky, které platí soukromé firmy ve srovnání s úroky, které platí stát, tak to nedává absolutně žádnou logiku. Tady firmy budou platit jednotky procent úrok - neznám tu detailní situaci, ale bude to někde typicky mezi dvěma až šesti procenty ročního úroku - zatímco stát si dneska půjčuje za sazby, které jsou výrazně pod touto hranicí, někdy dokonce za úrok záporný. Takže my zhoršujeme cash flow firem, které si budou draze půjčovat místo toho, abychom to nechali na státu, který si půjčuje daleko levněji. To nemá absolutně žádnou logiku.

A jediný důvod, proč toto opatření je zaváděno, je, aby se virtuálně nafoukl výsledek státního rozpočtu, aby přišlo 16 miliard korun do státního rozpočtu, osm miliard do rozpočtů krajů a obcí jednorázově. To znamená tenhle jeden rok se zlepší výsledek, další roky se to vrátí do normálu. Tam zase vláda vymyslí nějaký další jednorázový příjem, který bude na úkor třeba rezerv pro budoucnost. Až bude skutečně hospodářská krize a bude to potřeba řešit, tak ty rezervy najednou nebudou. Kdyby to tak nebylo a kdyby skutečně šlo o zefektivnění toho procesu, tak má vláda jednoduchý nástroj, jak ten dopad na firmy minimalizovat.

A to posunout tu splatnost DPH na druhé straně. To znamená jsme OK, máme patnáct dnů navíc, ale dáme vám třeba pět dnů navíc na to, abyste to DPH odvedli. A ideálně by to měla vláda nastavit tak, aby se to cash-flow zhruba vyrovnalo. A potom bych věřil paní ministryni, že skutečně šlo o ty zálohy, že šlo o jistotu daňových subjektů, ale ve chvíli, kdy žádná takováhle úprava nenastala a jenom se prostě zadržuje 24 mld. cash-flow celému jednomu segmentu hospodářství - a už je to i napsané ve státním rozpočtu, že jsou to příjmy pro tento rok, přestože ten zákon ještě dávno nebyl schválen - tak je poměrně evidentní, že ten hlavní důvod je zlepšení opticky. Je to čistě opticky, protože tam nedochází k nějakému hospodářskému růstu, prostě se jenom zadrží peníze o patnáct dnů déle, opticky se vylepší hospodaření státu.

S tímhle my nemůžeme souhlasit. Z toho důvodu se u tohoto návrhu zákona zdržíme, přestože víme, že přináší řadu pozitivních věcí, některé jsme sami navrhli, jako bylo těch třicet dnů navíc pro elektronické podání daňového přiznání. Nicméně těch 24 mld., které vláda krátkodobě, ale periodicky zadržuje(?) firmám, je podle nás hrubá chyba, pro kterou nemůžeme hlasovat. Děkuji za pozornost.

