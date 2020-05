Ferjenčík (Piráti): Podařilo se nám snížit riziko miliardových ztrát

reklama

Šlo o opatření umožňující podnikatelům a firmám uplatňovat bez omezení zpětně daňové ztráty. Na rizika záměru upozorňoval od počátku pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík, který proto připravil pozměňovací návrh, jenž by částku zastropoval ve výši 30 milionů korun. Tento limit nakonec Sněmovna schválila. Pirátům se dnes povedla prosadit i další pomoc obcím – prošlo usnesení poslance Tomáše Martínka na výhodný úvěrový program pro samosprávy.

„Jsem rád, že prošlo zastropování zpětné vratky daní na 30 milionů, což jsem od začátku prosazoval. Jinak by hrozila velká daňově optimalizační schémata především u největších firem a ztráta, kterou by utrpěl český státní rozpočet, by byla daleko větší než 43 milard korun, které dnes avizuje vláda. Nejsem ani přesvědčen o tom, že jde jen odložení cash flow, jak tvrdí vláda, vzhledem k tomu, že je toto opatření trvalé. Proto jsem navrhoval i pozměňovací návrh, který limituje toto opatření na nadcházející dva roky, a pak by došlo k návratu do běžného režimu,“ řekl k tomu Ferjenčík. Původní návrh umožňoval firmám, které byly loni a předloni v zisku a letos jsou ve ztrátě, aby si nechaly bez omezení vrátit daně zaplacené za minulé dva roky.

Poslanec také uvedl, že navrhl doprovodné usnesení týkající se skupin občanů, které vláda v době krize zcela opomenula – a to i přes mnohé žádosti Pirátů o nápravu. „Žádal jsem vládu, aby kompenzačním bonusem nebo jiným vhodným mechanismem podpořila i lidi, kteří pracovali na dohodu a odváděli pojistné. To stejné chci i pro ty OSVČ se zaměstnaneckým úvazkem, pro které je podnikání dominantním zdrojem příjmu a které zatím žádné finance neobdržely. Stále tu máme tyto dvě obrovské skupiny lidí, které nedostaly od státu žádnou podporu a ostrouhaly, což mi přijde jako strašná nespravedlnost. Budeme proto za Piráty i nadále bojovat za to, aby se to změnilo,“ uvedl Ferjenčík. Toto usnesení vládní koalice zamítla.

Poslanec Tomáš Martínek pak navrhl doprovodné usnesení k financování samospráv. „Zásek do obecních a krajských rozpočtů, který vláda provedla, výrazně omezí investice na úrovni obcí. Považujeme to za velkou chybu. Už dříve jsme navrhovali, aby šla samosprávám kompenzace ve výši 1 100 korun na občana obce a 600 korun na občana kraje, to chceme i nadále,“ okomentoval poslanec.

Tomu se dnes ve Sněmovně povedlo prosadit i další pomoc obcím – výhodné půjčky. „Tento týden jsme vyzvali Ministerstvo financí, aby spustilo úvěrový program pro samosprávy, kde by si mohly půjčovat bezúročně nebo alespoň za stejný úrok, jako si může půjčit stát. To by mohlo snížit náklady na správu dluhu, a tím pádem i pomoci obcím řešit levněji tísnivou situaci vzniklou nečekaným propadem příjmů. Zlepšilo by to také veřejné finance. Považujeme to za nutné vzhledem k tomu, že kompenzační bonus, zpětné působení daňové ztráty a její fiskální efekt i další opatření a změny legislativy ohrožují stabilitu rozpočtů samospráv,“ okomentoval Martínek.

