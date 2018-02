Ferjenčík (Piráti): Referendum umožňuje vládnout vládě bez důvěry

Já myslím, že v této Sněmovně zcela jednoznačně existuje ústavní většina poslanců, kteří zastupují strany, které měly ve volebním programu obecné referendum. Jak SPD, hnutí ANO, hnutí STAN, Piráti, ČSSD, KSČM. Dokonce i KDU-ČSL, pokud se nemýlím, hájila v předvolebních debatách obecné referendum.

Podle mě tento stav znamená, že ta Sněmovna by měla skutečně ten zákon přijmout. Ta společenská shoda na tom, že ten zákon má existovat, podle mě je značná. Na čem ta shoda není, jsou parametry toho zákona. A to je to vlastně nejdůležitější, co musíme v této Sněmovně projednat. Ale myslím si, že abychom dostáli těm svým programovým slibům, tak bychom se měli snažit najít nějaký konsenzus v tomto sboru.

Z mé strany bohužel ten návrh, který mám tu čest zpravodajovat, příliš konsenzuální není. Upozorním na dvě věci, které v něm jsou. A to.Ten návrh umožňuje měnit ústavu a to za stejných podmínek, jako všechny ostatní věci, na které se vztahuje. To znamená, stačí sebrat 100 tisíc podpisů a následně do půl roku - nebo respektive půl roku plus nějaká doba na tu kampaň k referendu - se bude hlasovat o změně ústavy bez jakéhokoliv kvora pro účast, respektive kvora pro hlasy například pro. To je jedna věc, co to umožňuje.

A druhá věc, která je podle mého názoru značně problematická, je, že ten návrh umožňuje vládnout vládě bez důvěry prostřednictvím referend. Ten návrh umožňuje vládě vypisovat referenda bez souhlasu Poslanecké sněmovny a bez nutnosti posbírat ty podpisy. Plus je tam celá řada technických věcí, kde není jasné, jaká je role prezidenta. Například jestli čistě formálně ta referenda vypisuje, nebo jestli je nějaký politický aktér, který rozhoduje o tom, která referenda se konat budou a která se konat nebudou.

Z řady těchto důvodů, nejen Piráti, ale co jsem zachytil v médiích, celá řada stran, mají s tímto návrhem problém. Jak s tím naloží, asi proběhne v rozpravě. Já jako zpravodaj do toho nechci příliš zasahovat. Každopádně myslím, že ty problémy jsou zřejmé. Stejně tak, jako je zřejmá ta většina ve Sněmovně, která to referendum chce. Poslední poznámka. Aby referendum bylo přijato, je nutné, aby ho odsouhlasil i Senát. A s tím bychom měli pracovat v době, kdy budeme hledat ten konsenzuální návrh. Velmi bych uvítal, kdyby se těch pracovních skupin účastnili i zástupci, řekněme, ústavní většiny v Senátu, která ten zákon také chce.

Děkuji za slovo.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Odmítněte zákon o referendu, vyzvali politici TOP 09 Petr Havlíček: Eurošmejdi mají vítr z referenda Okamura (SPD): Na zákon o referendu čekáme více než 20 let Stanislav A. Hošek: Referendum, dost bylo řečí, je třeba konat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV