Ferjenčík (Piráti): Ti lidé se prostě do práce nevrátí. Neřešíte problém, mstíte se

Děkuju za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem rád, že na mě vyšlo slovo právě po kolegovi Beitlovi, na kterého jsem chtěl zareagovat, protože on tady teď tak konejšivé hovořil o tom, jak mu záleží na té sociální práci a jak je to jako druhá noha toho systému, ale přitom včera psal na sociální síti něco, něco úplně jiného. Já to tady odcituji.

Od našich odpůrců, Pirátů a paní ministryně Jany Maláčové jsme se dozvěděli, že tím ti dotyční budou trpět. Ale o to nám jde. A já prostě mám za to, že tohle skutečně není dobrá motivace pro schvalování nějakého zákona. Já jsem doufal vždycky, že chceme zabránit těm dalším přestupkům, chceme přispět k tomu, aby se to nedělo. Chceme přispět k tomu, aby se ta situace lidí, co v těch lokalitách bydlí, zlepšila. Ještě bych pochopil, že chce někdo někoho potrestat za to, co špatného udělal, byť já si myslím, že soustředit bychom se měli především na tu nápravu, ale přece nechceme, aby kvůli zákonům, které přijímáme v této Sněmovně, někdo trpěl.

Na mě to působí dojmem, že to je prostě nějaký akt pomsty za to, že tady nějaká skupina lidí nějaké jiné skupině lidí dlouhodobě ztrpčuje život a my si jako Sněmovna vláda s tím nevíme rady, tak je aspoň potrestáme, aby trpěli a budeme se tady plácat po ramenou, že jsme něco hrdinně v tomhle volebním období udělali. Ale ten problém samotný prostě neřešíme. Já si myslím, že daleko víc energie bychom měli soustředit na to řešení toho problému a daleko méně na to, abychom se někomu mstili, protože to skutečně tu situaci vyřešit nemůže.

A ještě poznámka k panu Holíkovi, který říkal, že tady nemá... proč mluvíme o tom, že hrozí v těch lokalitách zvýšení kriminality. To není názor jen můj, ale to je i názor například pana ombudsmana Křečka. Měl jsem za to, že SPD byla jedna z těch stran, co ho do této pozice zvolila. A ombudsman Křeček... já jsem tady četl ten jeho dopis nedopatřením podruhé, tak ho asi nebudu číst potřetí, ale jednoznačně tam píše, že přece ti lidé nepřestanou zajišťovat své základní životní potřeby, protože přišli o ty dávky v hmotné nouzi. Přece logicky tak si nějak ty peníze opatří. A jestli si myslíte, že díky tomuhle zákonu se zázračně vrátí do práce, já o tom mám vážné pochybnosti, zvlášť v situaci, kdy člověk v exekucích z toho, co vydělal, nedostane prakticky nic.

Takže prostě zbývá ta alternativa té drobné kriminality, což ještě více ztrpčí život těm lidem v těch lokalitách. Já na to jenom upozorňuji a považuji to za problém toho zákona. Je to důvod, proč já bych si strašně přál, aby ta debata byla co nejvíce věcná, abychom skutečně řešili to, jestli ten zákon zlepší životní podmínky lidí ve vyloučených lokalitách nebo ne. Děkuju.

