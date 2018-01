Ferjenčík (Piráti): V ČR jsou tisíce podobných dotačních podnikatelů

Vážení kolegové – doufám, že si smím dovolit toto oslovení – a kolegyně (reaguje na poslankyni Válkovou, která mu napovídá). Děkuji za slovo.

Já bych se chtěl zabývat tou větou, kterou často opakuje pan inženýr Babiš a pan Faltýnek, že kdyby nešli do politiky, tak by nikdo Čapí hnízdo nevytáhl. Já si myslím, že je to pravda, ale právě to je ten problém. To je ten problém, že v České republice jsou tisíce podobných dotačních podnikatelů, kteří zneužívají ten systém, kteří účelově vyvádějí firmy z holdingu, aby mohli dostávat dotace pro malé a střední podnikatele. A účelově obcházejí ta pravidla. A bez toho, aby aspoň čas od času nebyl nějaký případ těchto dotačních podnikatelů dohnán alespoň k soudu, tak se tahle praxe nikdy nezmění.

Já si myslím, že tento případ by mělo být memento pro lidi, jako je Andrej Babiš a pan Faltýnek, kteří vydělávají peníze na tom, že neoprávněně získávají evropské dotace (bouchání do lavic a šum v lavicích ANO), že když potom půjdou do politiky, tak že tahle jejich temná minulost je může dohnat. A to je strašně důležitý signál i pro veřejnost.

A ještě jedna poznámka. Tady si politici často stěžují na to, že soudní řízení trvá strašně dlouho, že vyšetřování trvá strašně dlouho. Ale to je přece naše práce, abychom upravili legislativu. Práce třeba Ministerstva spravedlnosti, aby zapracovalo na tom, aby se to řízení zkrátilo. A dokud politici nebudou vydáváni k trestnímu stíhání, tak se to samozřejmě nikdy nestane, protože když to na nás tady nebude dopadat, tak samozřejmě ta pravidla nikdy neopravíme.

Já jsem byl u soudu dvakrát kvůli své politické činnosti, oba soudy jsem vyhrál a jsem za to rád.

