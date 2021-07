Ferjenčík (Piráti): Z nepřiznaných dotací Agrofertu tisícovku seniorům

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám chtěl stručně představit pozměňovací návrh, který jsme podali k tomuto tisku. Je to návrh na tzv. dotační vratku důchodcům ve výši tisíc korun pro každého důchodce, a to financování je zajištěno skrze zajištění reálné vymahatelnosti zákona o střetu zájmů.

My všichni víme, že tenhle zákon je tady proto, protože budou volby. A z toho důvodu se to tady projednává a my máme za to, že když někdo dělá ve Sněmovně volební kampaň skrz nějaké návrhy, tak je namístě, aby ji financoval ze svého. Právě proto jsme navrhli tento pozměňovací návrh, který zajistí, že ty důchody se nebudou zvyšovat z peněz, které nakonec budou splácet naše děti, že to nebude na dluh, ale že to bude přímo z dotací, které z našeho pohledu zcela neoprávněně dostávají firmy předsedy vlády. Myslíme si, že to je správné, že ve chvíli, kdy je tady návrh, který je reálně jenom volební kampaň, tak má být zajištěno, že tedy ten, kdo tu kampaň dělá, ji taky zaplatí a ze svého. Takže navrhujeme tento princip tzv. dotační vratky tisíc korun pro každého důchodce z dotací, které se nevyplatí společnosti AGROFERT.

A současně bych rád podotkl ještě druhou věc. Tento návrh je další z takových návrhů, které se snaží ukázat, jak je ta vláda strašně hodná. Ale problém je v tom, že se vláda vykašlala na to řešení toho problému do budoucna. Nemáme žádný návrh důchodové reformy. Důchodový systém je neudržitelný. Opakovaně nás varuje Národní rozpočtová rada, že pokud budeme pokračovat v nastoleném trendu, tak ty důchody do budoucna prostě budou v poměru k reálné mzdě neustále klesat, protože jinak to ze státní rozpočtu neufinancujeme.

A tyto závažné problémy se neřeší. Místo toho se řeší jenom návrhy, které mají za cíl získat nějaké volební preference. My jsme přesvědčeni, že je správné zvyšovat důchody, proto také plně podporujeme zákonnou valorizaci čtyři sta padesát korun, proto také plně slibujeme, že na to valorizační schéma nesáhneme a celé příští volební období jsme se zavázali v našem volebním programu společně s hnutím Starostové dodržovat tu zákonnou valorizaci, takže důchody budou růst i za vlády Pirátů, nicméně upozorňujeme na to, že je potřeba řešit udržitelnost důchodů do budoucna, a pokud mají ty důchody růst, ať to, proboha, není na dluh. Proto navrhujeme tu dotační vratku tisíc korun přímo z peněz AGROFERTu. Děkuji za pozornost.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ferjenčík (Piráti): Kumulované dopady právní úpravy mohou být v podstatě likvidační Mlčte a nepište. Po poklesu preferencí Piráti dělají pořádek. Pořádná rána STAN: Děti už testovat jen kvalitními testy Michalik (STAN): Je načase myslet na budoucnost naší země

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.