Fiala (ODS): Dovoluji si připomenout, že Hnutí ANO spravuje resort Ministerstva obrany pátým rokem

Já se pokusím nehledět na nepřiměřenost vystoupení pana zpravodaje v jeho roli zpravodaje a budu reagovat na politické argumenty, které v tom jeho vystoupení zazněly.

Za prvé já považuji za v podstatě úsměvné a zcela nepřípadné, aby se tady argumentovalo tím, co dělala nějaká vláda v roce 2010 nebo v roce 2011. Dovoluji si připomenout, že Hnutí ANO spravuje resort Ministerstva obrany pátým rokem a za jeho stav a za stav investic do obrany a peněz, které jdou na obranu, plně odpovídá, nelze se odvolávat na někoho jiného.

Za druhé je naprosto mimo kontext a snad i jakoukoliv racionalitu argumentovat minulostí v tak závažné věci, jako jsou výdaje na obranu. Změnila se výrazně bezpečnostní situace v celém světě, změnila se bezpečnostní situace v Evropě, změnila se bezpečnostní situace kolem České republiky, změnily se podmínky v rámci Severoatlantické aliance, je jiný přístup Spojených států k výdajům na obranu, ostatních členských zemí Severoatlantické aliance. To je všechno kontext, ve kterém musíme uvažovat o výdajích na obranu. A právě tento kontext by nás všechny měl vést k tomu, abychom splnili svůj závazek a konečně dávali dvě procenta HDP na obranu. Máme pro to všechny podmínky, máme pro to ekonomické předpoklady. Neexistuje jediný důvod, proč bychom to neměli udělat.

A za třetí, a to je poslední bod, kterým chci reagovat na vystoupení pana zpravodaje Hájka - no, prosím vás, to, že máme v armádě vojáky, no, to je pěkné, ale my nevedeme války v 19. století a nemáme systém obrany, který by stačil na tu dobu. My jsme v 21. století a pokud nebudou tito vojáci mít odpovídající zbraně, odpovídající techniku, tak je to celé k ničemu. Proto také jedním z klíčových kritérií pro kvalitu a investice do toho, jak jsou efektivně vydávány výdaje na obranu, je podíl investic, podíl investičních prostředku a v těch právě vaše vláda také výrazně selhala.

Děkuji.

