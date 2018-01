Fiala (ODS): Gratuluji prezidentu Miloši Zemanovi

Gratuluji prezidentu Miloši Zemanovi k vítězství a přeji České republice, aby znovuzvolený prezident v příštím období pomáhal jejím nejlepším zájmům - doma i v zahraničí. Abychom mohli mluvit i o důstojnosti úřadu, i o úctě k ústavě.

Jiřího Drahoše poslali voliči do 2. kola jako vyzyvatele. Chci mu poděkovat za korektní kampaň a snahu přinést do předvolební diskuse slušnost. Vedl vyrovnaný souboj, na změnu to však nestačilo."

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



