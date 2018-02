Fiala (ODS): Je nebezpečná lež tvrdit, že přímá demokracie je vyšší, lepší forma

Vážený pane předsedající, dámy a pánové,

já budu ve stručnosti reagovat na některé věci, které tady zmínil pan místopředseda Okamura. Bylo by toho hodně, co bych mohl vyvracet, vysvětlovat, opravovat, konstatovat, jaká jsou fakta na rozdíl od té snůšky nepravd, polopravd a vytržených interpretací. Ale to asi nemá smysl. Já se omezím jenom na několik základních věcí a vyvracení některých základních tezí, které nám tady pan místopředseda Okamura přednesl.

Slyšeli jsme od něj, že debata o přímé demokracii by měla být věcná a bez dehonestací. No tak takovou debatu bych já rád klidně vedl, ač nejsem stoupenec toho, abychom rozšiřovali přímou demokracii v České republice. Nejsem toho stoupenec z řady odborných věcných důvodů a právě již ze znalosti politických systémů, jejichž příklady jste tady nesprávně uváděl. Ale vy jste tady nenabídl žádnou věcnou argumentaci a prostřednictvím pana předsedajícího, pane místopředsedo, těch dehonestací tu byla celá řada.

Také jste řekl, že vy, vaše hnutí, ctíte ústavu. No já nevím, jestli ctíte ústavu, když jsem poslouchal to, co jste říkal. Protože jste tady mluvil o tom, jak tu vládnou nějaké stranické oligarchie, samozvaná elita, která brání lidu, aby se mohl vyjadřovat, atd. atd. Ale v naší ústavě, kterou tedy ctíte, je řečeno, že lid je zdrojem veškeré státní moci a vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Tak zní naše ústava, kterou ctíte. A tohle je v ní napsáno. A tak vypadá taky demokracie.

Já jsem celou dobu přemýšlel, co je vlastně klíčem k tomu vašemu pojetí a k té změti, kterou jste nám tady nabídl, od Dürrenmatta přes Masaryka, francouzskou revoluci až k těm švýcarským příkladům. A vy jste to řekl na konci. Vy vlastně nezastáváte ani nějaké hegeliánské pojetí dějin. To je pojetí dějin přímo marxistické, které vás vede k myšlence, že od nějakých horších forem společenského uspořádání směřuje neustále s železným zákonem ten vývoj k lepším formám. Ale tak to prostě není.

A tím se dostávám k tomu nejpodstatnějšímu. Je prostě demagogie, lež a nebezpečná lež někomu tvrdit, že přímá demokracie je vyšší, lepší forma demokracie. To prostě tak není! A není to ani novější forma, ke které teprve všichni musíme dospět. Když se podíváme do historie, tak naopak prvky přímé demokracie najdeme rozvinuty mnohem dříve, než se rozvíjela zastupitelská demokracie. A jestliže nám tady někdo říká, že jediná demokracie je ta, která je založena čistě na přímé demokracii, že my všichni k tomu teprve musíme dospět, že my jsme ti, kteří brání lidu, aby rozhodoval, tak je to opravdu mnohokrát v historii usvědčená lež, demagogie a nepravda. A já se jenom divím, že tady nestojí 150 poslanců v řadě a nechce tyto lži vyvracet, protože to jsou útoky na nás a to jsou vlastně útoky taky na lid, jemuž se zodpovídáme, který nás zvolil a který tady reprezentujeme.

Když jsem tady zmínil tu stranickou oligarchii, o které tu tak často mluvil pan předseda Okamura, možná mluví ze zkušenosti vlastního hnutí. Ale normálně je to v demokracii tak, že občané se dobrovolně sdružují do politických stran, v těch politických stranách funguje vnitřní demokracie a na základě toho jsou lidé vybíráni na kandidátky. A je to ještě řekněme další posílení toho celkového demokratického procesu, který v západních demokraciích známe. A vnitrostranická demokracie je velká hodnota. To není něco, nad čím máme mávat rukou a pohrdat tím a nadávat si tady, že tu vládne nějaká stranická oligarchie. Nevládne. Je to nesmysl. A pokud nemáte vnitrostranickou demokracii ve svém hnutí, tak si ji zaveďte, chcete-li něco udělat pro kvalitu demokracie a politickou kulturu v České republice. My ostatní ji máme. Není ani pravda, že kdo nechce zavádět prvky přímé demokracie, tak není dobrým demokratem. Je to nesmysl. A nesmyslné jsou i ty příklady, které tady pan předseda Okamura uváděl.

Já ani snad nebudu rozebírat ty jednotlivé příklady, i když bych mohl, ale uvedu dva. Slyšeli jsme tady, že v přímé demokracii a díky přímé demokracii se přece zavádějí některá pokroková opatření, jako je třeba volební právo žen, a nějaké takové podobné věci tady zmínil pan předseda Okamura. Tak se podívejme, jak to je ve skutečnosti. Kde se zavádělo velmi pozdě právě volební právo žen? Nebylo to náhodou v některých švýcarských kantonech a nebylo to tam, kde dlouhodobě funguje přímá demokracie? Tak jestli chci tady uvádět nějaké argumenty, tak je musím uvádět v souvislostech a všechny. A ne takový nesmysl, jaký jsme tady slyšeli.

A druhá věc, kterou jsem zde také slyšel na základě nějaké studie, kterou tady pan poslanec Okamura citoval, že v zemích, kde je přímá demokracie, je lepší ekonomika, vyšší životní úroveň, stát se chová hospodárněji. A naopak tam, kde tyto prvky nejsou, tak se rozkrádá, lidé se mají hůř atd., já nechci dezinterpretovat to, co tu pan poslanec Okamura uváděl. No tak dobře, je-li to tak, tak mně vysvětlete - ano, Švýcarsko je na tom ekonomicky dobře, mají tam přímou demokracii atd. - proč sousední stát Bavorsko patří k nejrozvinutějším zemím na světě, který funguje úžasně po všech stránkách, a přitom tam nemají žádné prvky přímé demokracie, nemají tam nic takového, o čem tu mluvíte, vládne tam po léta jedna politická strana, funguje tam zastupitelská demokracie? Jak to, že oni jsou na tom také ekonomicky dobře, jsou inovativní, jsou úsporní a patří k nejrozvinutějším zemím na světě? No, je to tak proto, že ten argument, který tu byl uveden, je nesmyslný, neplatí a není podložen žádnými fakty.

A poslední poznámka a tu pokládám za velmi podstatnou. Kvalita demokracie. Kvalita demokracie nezávisí vůbec na tom, jestli je demokratický systém utvářen především na základě zastupitelské demokracie a nebo obsahuje silnější prvky přímé demokracie. Kvalita demokracie závisí na tom, na kolik jsou lidé v té které zemi sami přesvědčenými demokraty, na kolik jsou přesvědčeni o tom, že demokratické postupy, ať už zastupitelské nebo přímo demokratické, se mají dodržovat, uplatňovat a respektovat. Žádnými zákony, žádnými novými mechanismy se kvalita demokracie nikdy nezvyšuje a nezvyšovala. A to je nakonec i podstata toho, co nám o demokracii říkal Masaryk a co zde bylo podle mě - nechci použít snad ani to slovo zneužito, ale minimálně interpretováno nesprávným způsobem. Pro Masaryka není demokracie mechanismus. A Masaryk by se nikdy nespokojil s tím, že řekne, že místo zastupitelské demokracie bude přímá, to u něj vůbec nenajdete. Pro Masaryka byla demokracie morálním postojem, světovým názorem, vnitřním uspořádáním. Byla to otázka mravnosti. Proto tak Masaryk dbal na ideály, na všechny tyto věci. Tam vůbec nejde o to, že zavedeme ještě nějaký nový institut demokracie a všechno se zlepší. To by Masaryk nikdy takový nesmysl nemohl tvrdit a je chyba, když je tady Tomáš Garrigue Masaryk právě v roce, kdy si připomínáme sté výročí, tímto způsobem dezinterpretován.

A pak mi dovolte ještě jednu poznámku, poznámku politologa. Argumentovat Švýcarskem je opravdu naprosto nepřípadné a vlastně i nemožné. Víme to dlouhodobě. Švýcarsko z různých historických důvodů představuje zvláštní typ politického systému. Politického systému, který je jiný, než jsou prezidentské, poloprezidentské a parlamentní demokracie, a který je založen na přímé demokracii.

Je to ale politický systém ojedinělý, výjimečný, daný ne kvalitou lidí, specifickými historickými podmínkami, a všimněte si, že ani v zemích, které sousedí se Švýcarskem, jako je Rakousko, Německo atd., tento systém není reprodukován a opakován, protože to prostě není možné. Takže argumentovat neustále Švýcarskem, je argumentace špatná a nesprávná. Ve většině zemí světa, ve všech ostatních, se demokracie prostě vyvíjela jinak a jinak se také vyvíjí. A ani Švýcaři vám nebudou tvrdit, a můžete si přečíst jejich práce i jejich politologické texty o švýcarské demokracii, že jejich demokracie je lepší, než je demokracie německá, rakouská, francouzská, americká, britská. Nebudou vám to tvrdit, protože nic takového tvrdit nemohou. To není pravda. Je to jenom jiný způsob organizace společnosti, jiný způsob rozhodování lidu, ale rozhodně se nedá říct, že to je způsob lepší.

Problémy, které ale s demokracií a s přímou demokracií i ve Švýcarsku mají, jsou ty problémy, které přímá demokracie občas přináší, a tj. zdlouhavost některých rozhodnutí, určitá konzervativnost i tam, kde je potřeba rychlost a inovace, netransparentnost některých debat. To jsou všechno věci, které si můžete přečíst v odborné literatuře švýcarských autorů o švýcarské přímé demokracii.

A pak je tu samozřejmě velký problém přímé demokracie na všech úrovních a ve všech zemích, a to je nejasná, někdy nejasná odpovědnost za přijatá politická rozhodnutí. Právě proto se přímo demokratické postupy výborně hodí při rozhodování o konkrétních věcech v malých komunitách, tak jak to třeba máme v České republice, přehledných celcích, protože tam lze k tomu odpovědnému rozhodnutí dobře dospět a dospět v nějakém rozumném čase. Zavádět přímou demokracii na celostátní úrovni v České republice nepřinese nic pozitivního. Ale prosím, já jsem připraven tu debatu vést, jsem připraven tu debatu vést vážně, jsem připraven přinášet argumenty, které budou ukazovat, proč je tento návrh zákona a jiné zákony o obecném referendu nebezpečné a nebo proč nezlepší kvalitu naší demokracie, ale to je jiná debata, než do které nás tady zavedl místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Na tuto směs demagogie a na tuto směs dezinterpretací se musí reagovat, ale nedá se na základě ní vést věcná debata.

Takže prosím všechny, kteří tady chtějí vést věcnou debatu o přímé demokracii a zavádění jejích prvků, aby používali argumenty, které jsou relevantní, které historicky obstojí, které jsou založeny na nějakých poznatcích, a ne na dojmech, urážkách těch, kteří jsou přesvědčenými stoupenci demokracie, ale zastupitelské, urážkách těch, kteří se snaží o to, aby politické strany plnily funkci, kterou v demokracii mít mají, a nakonec i urážkách našeho lidu, protože náš lid v České republice je zdrojem veškeré vládní moci a vládne tu, ale vládne tu prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. A to má každý demokrat respektovat a podle toho i postupovat a ne říkat, že tohle není demokracie, tohle není ústavní, tohle je něco špatného, my tady zavedeme něco dobrého. Dámy a pánové, z SPD, nezavedete nic dobrého! My jsme už mnohokrát viděli, k čemu byla přímá demokracie i v minulosti zneužita. Říkám znova, bavme se o zavádění prvků přímé demokracie, ale nevylívejte nám špínu na hlavu proto, že nejsme stoupenci přímé demokracie. Nejsme horší demokraté než vy. Máme jenom lepší argumenty, a proto jsme pro zastupitelskou demokracii!

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



