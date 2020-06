Fiala (ODS): Je to jen další ze série trapných legislativních a právních kliček

reklama

Vláda schválila změnu statutu Rady pro evropské strukturální investiční fondy. Nejspíše jste o žádné „Radě pro evropské strukturální investiční fondy“ nikdy neslyšeli. Tak proč se tím vůbec zabývám? Rada se totiž mj. zaměřuje na soulad evropských dotačních programů s dohodou mezi ČR a EU. Jednoduše řečeno kontroluje, zda je s miliardami z EU vše v pořádku. A o to jde. Z vedení Rady nedávno odešel předseda vlády, protože mu to vzhledem k jeho střetu zájmů „doporučily“ orgány EU. Teď má nově vést Radu ministryně Dostálová, která je premiérovi bezmezně oddaná. Změna na postu předsedy Rady je tak pouze formální.

Je to jen další ze série trapných legislativních a právních kliček, které vytvářejí zdání legitimity a respektování principů demokratického právního státu. Pamatujeme si to z minulosti. Komunisté se oháněli zákony a vytvářeli zdání právního státu. I tehdy jsme věděli, že realita je zcela jiná. Dnes v čele vlády stojí člověk s obrovským střetem zájmů. Každý druhý den řeší věci, na kterých závisí jeho byznys a jeho zisky. Všichni to u nás vědí. Vědí to i v Evropě. U nás to Andreje Babiše paradoxně posiluje. Protože jeho střet zájmů vytváří samozřejmě zároveň velkou ekonomickou, politickou a mediální sílu. V Evropě to ale naopak oslabuje zájmy českého státu. Zvláště dnes, když se dohadují dva obrovské finanční balíky – dlouhodobý rozpočet 2021–2027 a zcela nový tzv. plán hospodářské obnovy EU.

Premiér se za evropským stolem nemůže tvářit, že zastupuje občany, když všichni vědí (a vidí), že tam sedí taky jako majitel a podnikatel. Tedy tvářit se tak může, ale pro ostatní bude prostě podezřelý, a tudíž v nevýhodné pozici. A doplatí na to zájmy České republiky.

S tím souvisí ještě jedna věc. S překvapením už léta sleduji, jak se u nás diskutuje, zda předseda vlády je, či není majitelem Agrofertu. A jestli se opravdu od něj „odstřihl“ skrze své svěřenské fondy. Zda tedy ještě má na svůj Agrofert nějaký vliv, nebo se o něm dokonce ani doma vůbec nebaví. Zda tedy je, nebo není v konfliktu zájmů. Aktéři této debaty (v čele s předsedou vlády: „je-to-kampaň“) se tváří, že je to opravdu vážně vedená debata. Přitom by stačilo, kdyby se všichni, co přistoupili na tohle předstírání, podívali do rodné země předsedy vlády, na Slovensko. I tam má podnikatelské zájmy. Ale protože tam není předsedou vlády, tak se musel podřídit pravidlům. A řádně nahlásit fakta. A protože tam není předsedou vlády, nezapíral nos mezi očima. Zapsal tedy očividně jasnou pravdu: Ing. Andrej Babiš, bytem Průhonice, je konečným uživatelem výhod firmy Agrofert, protože ji „skutečně ovládá“. A je to jasné.

Takže je úplně jedno, jestli v čele Rady pro evropské strukturální investiční fondy sedí premiér, nebo tam teď bude ministryně Dostálová, která na webové „tabuli cti“ hnutí ANO v rubrice naši lidé figuruje jen tři místa pod šéfem.

A co můžeme nabídnout my? Odvahu a schopnosti věci v ČR změnit! Nenechme si líbit tuto hru na formální dodržování pravidel, když víme, že realita je zcela jiná. Nenechme si líbit toto pokrytectví. Už na podzim budeme moci vládě vyjádřit nedůvěru při krajských a senátních volbách. Vystavme jí žlutou kartu!

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



