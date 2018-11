Fiala (ODS): Každý si může psát, co chce

Novináři z Novinky.cz ať ODS a mě nadále kritizují, jak je jim libo, i kdyby to bylo zcela nespravedlivé. Ale vkládat mi lživě do úst něco, co jsem neřekl a ani nenaznačil, překračuje rozumnou i únosnou míru novinářské nesympatie.

Tedy: předvolební sliby jsou pro ODS důležité, my je dodržujeme, opakovaně jsme to prokázali a naši voliči to vědí. A ojedinělé politické chyby při sestavování koalic na místní úrovni, na jejichž počet nepotřebujete ani všechny prsty jedné ruky (z více než 800 obci, kde jsme zastoupeni), jako demokratická strana řešíme a rychle vyřešíme.

Právě proto, že na nás se můžete spolehnout. A proto si tyto případy podle mého názoru nezaslouží mediální pozornost, jež je jim stále - a pouze v případě ODS - věnována. Ale to je jedna věc, lživý titulek je už věc mnohem horší (ZDE).

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



autor: PV