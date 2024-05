Rakovina, tubera, HIV? Nevadí, vzhůru do války. Na Ukrajině zašli zase o kus dál

reklama

Velmi diskutovaným následkem změny ukrajinského mobilizačního zákona je konec poskytování konzulárních služeb pro Ukrajince v zahraničí. Cílem je získat další vojáky, kterých má podle vojenských analytiků Ukrajina vážný nedostatek. Proto se koneckonců snižoval odvodový věk na 25 let.

Jenže nejde jen o mladé a muže v zahraničí. Ani někteří nemocní se nyní odvodům nevyhnou. Nové tabulky, uveřejněné na stránkách ukrajinského parlamentu, ukazují, kdo je nově schopen služby a kdo je jí schopen v podpůrných rolích.

Jedná se například o lidi s vyléčenou tuberkulózou, kteří mohou sloužit u podpůrných jednotek, při tréninku, jako stráže v týlu, u zdravotníků, ve vojenské logistice, u radistů a jiných nebojových jednotkách. Ti, kdo mají po tuberkulóze jen malé následky, jsou schopni služby. Do služby chce Ukrajina povolat i lidi se žloutenkou typu B, a to ty, kdo mají chronickou hepatitidu se středně těžkými projevy do podpůrných rolí a ty, kterým se neprojevuje nebo skoro neprojevuje i do bojových rolí. Stejně tak jsou na tom pacienti s HIV, pouze těžká forma nemoci bez kompenzace znamená, že se vyhnou odvodům.

Odvodům se nevyhnou ani mentálně postižení, tedy například ti, kdo mají demenci nebo následky po úrazu mozku. Kdo má „lehké projevy“, je schopen služby u podpůrných jednotek. I drogově a alkoholově závislí jsou prý schopni služby u podpůrných jednotek, pokud jejich příznaky nejsou moc silné. Stejně tak pacienti s psychózami, např. schizofrenií, pokud nejsou příliš zasaženi. Tabulka v článku 19 i přímo zmiňuje, že lehce mentálně retardovaní mohou sloužit u podpůrných jednotek.

A takto tabulka pokračuje dál a dál, přes nemoci srdce, očí, plic, trávicího traktu, jater atd.

Rusové takové problémy podle všeho nemají. Jak uvádí analytik Tyler Weaver, minulý týden začali Rusové postupovat na celé frontě, se znatelnými, nicméně skromnými úspěchy. „V současné době Rusové většinou dělají samostatné průlomy do dlouhé frontové linie a zatím nezačali proces všeobecného zatlačování fronty nebo se nepokusili prorazit a protrhnout frontu a zahájit manévrovou bitvu. Vzhledem k tomu si myslím, že lze s jistotou říci, že se nacházíme v úvodní fázi ruské ofenzivy, která navazuje na jejich snahu vytlačit ukrajinskou armádu z pevnostní linie před Doněckem (a z dělostřeleckého dosahu civilního obyvatelstva města) v průběhu zimy a rozvíjí ji,“ říká.

Podle něho se skoro jistě nejedná o hlavní ruský úder. „Zřejmě sledujeme operaci, která má za úkol zastavit ukrajinskou armádu na jednom místě, přinutit je použít všechny zbývající rezervy než padne kladivo na kovadlinu,“ odhaduje.

Připomíná, že Rusko má novou operační skupinu N, která zatím sedí tiše na severovýchodě fronty. „Neviděli jsme ani velmi silné raketové údery, které by předcházely hlavní ofenzivě, ačkoli vzhledem ke zprávám o zhruba 40 bombardérech, které začátkem tohoto týdne vzlétly do vzduchu bez doprovodného úderu, je možné, že Rusové na ni provedli generální zkoušku. A rozhodně jsme neviděli to, co by podle mě bylo největším indikátorem, že jde do tuhého – ruské výsadky s cílem obsadit klíčové body za ukrajinskými liniemi, jako byla zahajovací operace války na letišti Hostomel,“ nadhazuje, co by ho přesvědčilo, že začíná hlavní ofenziva. Podotýká také, že na rozdíl od ukrajinské ofenzivy, kde bylo v podstatě jasné, kam zaútočí, tak Rusové své úmysly dobře skrývají.

Také varoval čtenáře, aby si nezvykali. To, že válka byla poslední rok a půl dost statická neznamená, že nemůže být za chvíli velice dynamická. „Ve skutečnosti může být takový náhlý zlom a šok přesně tím, na co Rusové spoléhají, aby zabránili jakýmkoli pokusům NATO o intervenci,“ odhadl.

