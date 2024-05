CDU chce posílat Ukrajince žijící v Německu na frontu

reklama

Ruská agrese proti Ukrajině trvá již více než 800 dní a Ukrajinci teď podle všeho procházejí velmi složitým obdobím. Kvůli průtahům schválení americké pomoci v Kongresu USA pravděpodobně stále nemají dost prostředků k zastavení Rusů. Ti tak na východě země postupují nejsvižněji za více než rok.

Ukrajině mimo jiné chybí i vojáci, kteří by rychleji budovali obranná postavení. Ukrajinský parlament sice schválil úpravu mobilizačního zákona, která povolává do zbraně více mužů, ale realita je taková, že řada z nich před mobilizací uprchla do zemí EU. Do Pobaltí, do Polska, do Česka i do Německa.

Server Kyiv Independent před pár dny upozornil, že v Německu navzdory vyhlášením kyjevské vlády umožní úřady ukrajinským uprchlíkům získat povolení k dočasnému pobytu a prodloužit platnost povolení k pobytu.

Německá opoziční CDU teď přichází s návrhem jdoucím přímo proti krokům vládní koalice v čele s kancléřem Olafem Scholzem. CDU navrhuje deportovat Ukrajince vyhýbající se mobilizaci zpět na Ukrajinu. Server německého listu Bild označil návrh za kontroverzní.

„Musíme Ukrajině pomoci přivést zpět její brance! To může zahrnovat i to, že pomáháme zajistit, aby se Ukrajina mohla spolehnout na muže, kteří uprchli do zahraničí, ale kteří mohou být využiti ve válce,“ prohlásil hesenský ministr vnitra Roman Poseck (CDU) ve vysílání veřejnoprávní ARD.

Podle jeho názoru je důležité „podporovat obrannou připravenost Ukrajiny“. „Ukrajina brání i naše hodnoty. Nakonec brání i nás,“ dodal.

Zdůraznil, že je naprosto nezbytné, aby německé úřady v této otázce postupovaly jednotně. „A jsem si velmi jistý, že se tak stane velmi brzy. Výsledky budou během několika dnů a týdnů,“ řekl ministr CDU. Téma označil za „naléhavé“.

Jen v Německu prý v současnosti žije kolem 200 000 ukrajinských mužů vojenského věku.

Ukrajinští muži v Německu už pár dní nemohou na své ambasádě dostávat nové nebo prodloužené pasové doklady, jak upozornila ARD, tlak na Ukrajince pobývající v Německu bez dokladů roste. Odevšak slyší, že by měli pomoct své zemi. Ale někteří už si na to připadají příliš staří.

„Platnost mého pasu vypršela. Obávám se, že zaměstnavatel zjistí, že nemám platné doklady. Můžete odvádět mladé muže, ale co chtějí po mně?“ ptal se před kamerou veřejnoprávní ARD šestapadesátiletý muž, jehož tvář zůstala skryta, protože promluvil pouze pod podmínkou, že bude zachována jeho anonymita.

Jinému muži prý ukradli doklady. A když si na ambasádu přišel pro nové. Slyšel, že je dostane jen a pouze na Ukrajině.

Podle ARD se má o návrhu CDU jednat v příštích dnech.

Před kamerami veřejnoprávní televize však také zaznělo, že v Německu podle zákona lze odmítnout vojenskou službu.

„A myslím, že nutit do ní lidi, kteří absolutně nechtějí bojovat, nakonec ukrajinskou armádu neposílí. … Ale jak jsem řekl, lidé, kteří z jakýchkoli důvodů, a mohou to být velmi, velmi čestné důvody, se prostě nevidí v pozici, v níž mohou bojovat a možná dokonce zabíjet, nemyslím si, že by k tomu měli být nuceni. … Jedna věc, na kterou byste neměli zapomínat, je, že někteří z nich jsou lidé, kteří jsou v Německu 20 a více let, kteří zde pracují, kteří jsou dlouho pryč. Někteří samozřejmě utekli teprve před dvěma lety. A samozřejmě můžete vždycky říct, ‚můj bože, oni jsou příliš zbabělí, než aby bojovali‘,“ prohlásil před kamerami ARD německý poslanec za Zelené Anton Hofreiter.

Konstatoval, že by pro celou EU bylo lepší, kdyby přijala jednotné řešení, jak se k Ukrajincům postavit a zda některé poslat zpět do vlasti. Tato slova pronesl v situaci, kdy kancléř Olaf Scholz odmítá Ukrajincům poskytnout rakety dlouhého doletu Taurus.

