Fiala (SPD): Lidé celého světa musí tlačit na politiky, aby to vraždění zastavili

Francouzský prezident Macron opět přilévá olej do ohně, když opět připustil možnost vyslání západních pozemních jednotek na Ukrajinu. Stát by se tak podle něj mohlo v případě, že by Rusko prolomilo frontovou linii a Kyjev o pomoc požádal. Vyslání vojáků Francie či jiných zemí NATO na Ukrajinu by mohlo vést k zatažení evropských tátů NATO proti Rusku. Lidé celého světa musí tlačit na vládnoucí politiky, aby už zastavili zabíjení a šílené krveprolití. Jednání o míru je v zájmu Ukrajinců, Rusů i obyvatel Evropy. Není v zájmu globalistických vládnoucích elit, které řídí USA a EU.

