Fiala (ODS): Ministryně Schillerová by měla odstoupit, aby nevznikaly pochybnosti o tom, že kryje vyšetřování moravské Cosa Nostry

Podle ODS je Schillerová zodpovědná za paralýzu celní správy, kterou měla na svědomí organizovaná skupina propojená s jejím zetěm Davidem Rusňákem. Pokud Schillerová neodstoupí, měl by ji podle ODS odvolat premiér Andrej Babiš.

„V těchto dnech se v médiích objevují informace o mafiánské struktuře, která byla napojena na řadu policistů, státních úředníků a politiků a do které byl zapleten i zeť ministryně financí David Rusňák. Vypadá to jako moravská Cosa nostra, která je napojena na řadu policistů, celníků, úředníků a politiků. A jméno, u kterého se všechny tyto nitky sbíhají, je ministryně Schillerová. Tato skupina mj. paralyzovala i práci Celní správy, která je přímo podřízena Ministerstvu financí. Chapadla této chobotnice tak dosahují až k samotné ministryni financí Schillerové, která na oko bojuje s daňovými úniky, ale její okolí je napojeno na skupiny, které jsou podezřelé z toho, že okrádají a paralyzují stát. Je to jak z filmu ‚Prohnilí proti prohnilým‘. Ministryně Schillerová by měla odstoupit, aby nevznikaly pochybnosti o tom, že kdokoliv kryje vyšetřování, a abychom předešli pochybnostem. Pokud to sama neudělá, měl by ji odvolat premiér Babiš,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



