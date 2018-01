Fiala (ODS): Musíme spolu mluvit, poslouchat se a diskutovat

Poprvé v tomto funkčním období jsme se společně s kolegy setkali na tradiční večeři vedení Poslanecké sněmovny a Senátu. Přestože reprezentujeme rozdílné politické názory, musíme spolu mluvit, poslouchat se a diskutovat. Politika nemá být občanskou válkou, ale prostorem, kde se střetávají rozdílné názory, které si konkurují v boji o podporu voličů.

Už před svým vstupem do politiky jsem v jednom textu napsal, že "politika je mj. ideovým střetem, je to způsob řešení nejrůznějších typů konfliktů, a v jistém smyslu platí, že „správný" je ten postup a „dobré" je to řešení, které zvítězí v demokratickém souboji. Pokud není demokratická politika střetem idejí, programů, koncepcí, osobností a mocenským zápasem, je nesmyslná. Proto je kompromis přijatelnou politickou metodou, ale mimořádně špatným politickým cílem." Parlament je pro tento střet klíčovým prostorem a v zájmu demokracie i všech občanů je, aby zde platila jasná pravidla a vzájemný respekt.

