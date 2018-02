"Nepřipustím, aby v jedněch dveřích stála SPD s komunisty, vedle v pootevřených dveřích ČSSD a na druhé straně ODS. A aby si Andrej Babiš vybíral, co se mu zrovna hodí. My jsme alternativa k levici a k hnutí ANO. Nejsme doplněk, ani bílý kůň," Petr Fiala vysvětluje, proč nejdeme do vlády s ANO.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Tohle lidé nemají rádi... Kubera se vypořádal s Drahošem a jeho ženou, partaj ho zase nepochválí My mladí jsme volili Jiřího Drahoše. Vrátil by solidaritu, reprezentaci a slušnost, sdělila mládežnice ODS Klaus junior se ve sněmovně dal do díla. Pro začátek navrhuje zrušit povinnou školku Fiala (ODS): Stokrát pronesená lež se nestane pravdou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV