Fiala (ODS): Politici i komentátoři pohrdají lidmi

Co mi vadí? Jak mnozí politici i komentátoři pohrdají lidmi. O čem mluvím? Navrhl jsem, aby i u nás platila pro řidiče tolerance 0,5 promile, jak je tomu ve velké většině evropských zemí.

A co slyším za „argumenty“? Že Češi to nezvládnou, že se budou chovat hůř, než například Němci nebo Španělé. Je to nesmysl. Lidé u nás nejsou o nic méně zodpovědnější než lidé v jiných zemích. Proto si zaslouží i stejnou míru svobody.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



