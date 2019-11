Fiala (ODS): Ukážeme vládě, jak vyrovnaně hospodařit

Občanští demokraté na jednání Sněmovny o státním rozpočtu na příští rok předloží pozměňovací návrhy, které by státu ušetřily 46 miliard Kč. ODS chce Babišově vládě ukázat, že lze sestavit vyrovnaný rozpočet.

Kromě toho chtějí občanští demokraté více peněz na dopravní stavby, školství, kulturu nebo dobrovolné hasiče.

„Vláda má vyšší příjmy o 333 miliard ve srovnání s rozpočtem před 10 lety. Přesto staví jen 4 km dálnic za rok. Namísto snižování daní daně zvyšuje. Namísto investic většinu peněz rozpouští ve spotřebě, před kterou ji vážně varuje i Nejvyšší kontrolní úřad. A 146 miliard do investic, které premiér a ministryně financí označují za rekordní částky, je pouze 9 % výdajů rozpočtu. Přitom v krizovém roce 2009 to bylo 11 %. Na této schůzi vládě, ministryni financí i veřejnosti ukážeme, že Česká republika může mít vyrovnaný rozpočet, aniž se dělaly nějaké dramatické škrty, které dopadnou na občany. Stačí použít zdravý rozum. Šetříme tam, kde vláda a stát nemá důvod rozhazovat peníze: mluvím například o dotacích pro obří holdingy,“ vysvětluje předseda ODS Petr Fiala.

„ODS každý rok učí vládu šetřit. Náš návrh na snížení neproduktivních a provozních výdajů o 46 miliard korun škrtá například vysoké dotace agrokomplexům, slevy na jízdném, o kterých vláda sama přiznává, že je nezvládne kontrolovat nebo nesmyslně přemrštěnou částku na politiku zaměstnanosti. V jiných oblastech naopak oprávněně kritizujeme nedostatek prostředků. Například v dopravě navrhujeme zvýšení rozpočtu SFDI o 10 miliard, protože vláda snížila rozpočet Fondu o 14 %, protože vláda prostě nevyhradila dostatek peněz na důležité dopravní stavby, a to i přesto, že budou mít ministři příští rok k dispozici o 113 miliard korun víc než letos. Příslušný pozměňovací návrh podal poslanec za ODS Stanislav Blaha,“ říká předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Při sestavování rozpočtu se vláda chová jako na mejdanu, který nikdy neskončí a dodávky šampaňského budou bohatě pokračovat i v nadcházejících letech. Přitom vláda ignoruje vnější rizika spojená s možným zpomalením ekonomiky a tedy i nižšími příjmy z daní. Prostředky na investice jsou v rozpočtu na rok 2020 relativně nižší než v době krize. Pak se ani nelze divit tomu, že Andrej Babiš nechce zveřejnit investiční plán. Musel by to být poloprázdný papír, nebo by obsahoval jen ‚namalované‘ vzdušné zámky. Já předkládám pozměňovací návrhy, které snižují dotace na podporu podnikání a investiční pobídky. Protože tou nejlepší pomocí pro všechny podnikatele bez rozdílu jsou nízké a přehledné daně. Nikoliv dotace, které jednomu peníze nejprve seberou a druhému je pak nespravedlivě přinesou,“ tvrdí místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

„V době ekonomického růstu šetří vláda tam, kde nemá. Už jsem mluvil o svém návrhu na zvýšení platů učitelů o 15 %, který narovnává velkou nerovnost mezi platy učitelů a ostatních vysokoškoláků. Stranou většího zájmu zůstává rozpočet ministerstva kultury – můj návrh proto směřuje k podpoře kultury v regionech, ve které by mělo být navíc 220 milionů korun pro kulturní instituce. 180 milionů korun by pak mělo jít na podporu živé kultury, především na velké kulturní akce, na které vláda v rozpočtu zapomněla, a to i přesto, že ministr Zaorálek často hovoří o kultuře jako o vývozním artiklu ČR,“ říká místopředseda ODS Martin Baxa.

„Rozpočet je jak Titanic. Vláda na něm stále tančí, ale kormidluje ho na ledovec. Kabinetu nestačí ani obrovské navýšení příjmů rozpočtu, proto sáhla k rozpouštění státních rezerv, a to jak finančních, tak hmotných. Získané peníze chce rozpustit v provozních výdajích, dotacích a investičních pobídkách. V době ekonomického růstu se mají rezervy tvořit, nikoliv rozpouštět, proto jsem podal pozměňovací návrh, který by peníze získané z prodeje státních hmotných rezerv využil zpátky na obnovu strategických rezerv. Chci také přesunout 500 milionů korun z podpory obnovitelných zdrojů energie na obnovu stárnoucího vybavení a výcvik dobrovolných hasičů, kteří jsou důležitou složkou IZS a často se také podílejí na společenském životě v menších obcích," uzavírá poslanec Vojtěch Munzar.

