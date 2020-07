Fiala (ODS): Vláda nedokáže zdůvodnit, jak s obrovským zadlužením naloží

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

já jsem k této úpravě rozpočtu vystupoval jak v prvním, tak ve druhém čtení. Pokládám to, co tady budeme schvalovat, za mimořádně závažné s velkými dopady na občany. A dnes se pokusím na to, co nám tady nachystala vláda, se ještě trošku podívat z jiného úhlu. Protože my jsme v poslední době, v posledních dnech a týdnech jako občané České republiky konfrontováni s několika nepříznivými zprávami a většina těch zpráv vlastně souvisí s tím, čím se tady dnes zabýváme, jednáme, tedy s návrhy na změnu státního rozpočtu. A všechny tyto zprávy by se daly shrnout do konstatování, že se rozpadá obraz o úspěšném řízení ekonomiky v České republice, který tady vytvářela vláda, že vlastně ve chvíli, kdy jsme se ocitli, kdy jsme opustili klidné vody, dostali jsme se do bouřky, tak se ukazuje, že ta loď, do které nás vláda posadila, je děravá, teče do ní. Ale co horšího - zdá se, že ani nemá kormidlo nebo nemá kapitána, který by udával směr.

Co mám na mysli? Mám na mysli tyto tři zprávy. Ta první zpráva se týká toho astronomického nezdůvodněného dluhu, o kterém tady mluvíme. A jenom připomenu, že nejenom opozice, ale i řada ekonomů, většina ekonomů považuje tento dluh - ne deficit - za nadměrný a neopodstatněný. A všichni si to dovedeme představit, co to znamená, nebo nedovedeme, ale můžeme si to představit, co to znamená. Znamená to, že vláda chce zadlužit průměrnou čtyřčlennou rodinu 200 tisíci korunami a když se podíváme na to, co vláda prognózuje nebo co za informace přicházejí z vlády pokud jde o odhad příštího roku, tak ten dluh za letošní a příští rok u čtyřčlenné rodiny by byl nějakých 320 tis. korun. A to jsou peníze, které bude nutno splatit a bude nutno splatit i s úroky. To samo o sobě je opravdu velký problém.

Ale téměř ekonomický zločin, já to tak nazývám, ekonomický zločin, je fakt, že vláda nám nedokáže zdůvodnit, jak s tímto obrovským zadlužením občanů vlastně naloží. A slyšeli jsme to tady znovu dnes i od pana premiéra. To zdůvodnění vlastně není, neexistují žádné ekonomické analýzy, kam ty peníze půjdou, jestli se vůbec všechny vyčerpají, co s nimi bude, jaký to bude mít vlastně dopad na ekonomiku, to se tady prostě nedovíme. A fakt je, že v těch dobrých časech vláda promarnila ekonomický růst, neinvestovala, spoustu peněz sebrala spotřeba. To říká i Nejvyšší kontrolní úřad, jeho zpráva. Vláda podporovala, přikrmovala drahý neefektivní stát. Počet státních zaměstnanců roste. Rostou výdaje na spotřebu státu, ne na spotřebu občanů, na provoz státu. A tak asi jediné, s čím se dalo ještě chlubit, bylo zadlužení vůči HDP. A to taky pan premiér udělal, když to tady připomínal. Ale nyní chce vláda zlikvidovat a v podstatě nenávratně i tuto výhodu. A výměnou za to nenabízí absolutně nic. Nebo aspoň nám není schopna říct, co to je za plán, jak to ekonomice pomůže, co se stane.

To je první zpráva. Ta zpráva dobrá není.

Druhá zpráva, ta k nám dorazila v těchto dnech, a to jsou prognózy vývoje české ekonomiky, nebo propadu české ekonomiky za tento rok. A můžete si vybrat, jestli je to téměř 10 % podle OECD, nebo to bude 8 % podle odhadu Evropské komise. Ale to, co je na tom důležité a co vlastně mají obě ty informace bez ohledu na to, jestli je to osm procent, nebo 10 %, co obě ty informace mají společného, je to, že budeme patřit k horší polovině Evropy. Budeme patřit k horší polovině Evropy. Takže žádný premiant, žádné "opět jsme nejlepší!", jak tady opakovaně slyšíme. Naopak, nám se prognózuje v jedné i druhé prognóze to, že budeme patřit do horší poloviny Evropy. A tyto prognózy nepochybně přicházejí v čase, kdy jak OECD, tak Evropská komise mohly zahrnout a určitě zahrnuly i do svých prognóz to, jak se k pandemii a ekonomickým důsledkům postavila česká vláda. Ale ta prognóza dobrá není a musíme se tím zabývat v době, kdy přemýšlíme o tak obrovském zadlužení českých občanů.

Ta třetí zpráva, byla tu vlastně už do jisté míry zmíněna, se týká pomoci ekonomice, pomoci lidem, pomoci firmám, pomoci občanům, tak jak doteď předvedla vláda. Já myslím, že o tom zde dlouze ani nemusím mluvit. Je tady celkem obecně známo, že pomoc vlády je z velké části pořád ještě na papíře, že té reálné pomoci se lidem dostalo jenom asi zanedbatelná část těch peněz, o kterých se tady mluví.

My jsme z toho všeho i z těch třech zpráv, se kterými jsme v posledních dnech konfrontováni, my jsme z toho znepokojeni. Vláda čelí propadu ekonomiky. Zdá se, že - a ukazuje to i vývoj zadlužení, vývoj deficitu státního rozpočtu, to, s čím sem přichází vláda, - vláda ztratila kontrolu nad veřejnými financemi a vláda nemá dostatečnou schopnost účinně doručovat pomoc, tak jak bylo slíbeno, a tady se ukazuje, že vláda ani nemá žádný plán, jak ekonomiku oživit. A jak říkám znova, my jsme z toho upřímně znepokojeni a samozřejmě jsme političtí realisté, tak chápeme, že tu je nějaká vládní většina, většina pro schválení podle nás naprosto neodpovědného půlbilionového dluhu, s tím asi v tuto chvíli nic neuděláme, ale přesto můžeme nějaká řešení nabídnout. My je nabízíme a i my jako Poslanecká sněmovna můžeme v této věci do jisté míry pomoct.

Proto jsme jako Občanská demokratická strana přišli s dvěma iniciativami. Ta první je, že jsme navrhli sérii usnesení, která by vedle toho astronomického dluhu donutila vládu, aby předložila nějaký jasný plán, co chce ještě do konce svého mandátu udělat a jak s tou situací si chce poradit. Já jenom připomenu, že ta doprovodná usnesení, o kterých budeme za chvíli hlasovat, se týkají toho, že by Poslanecká sněmovna zavázala vládu, aby do 31. 7. předložila audit výdajů státu. Audit výdajů státu, aby se ukázalo, které výdaje je možné omezit. To odpovídá i té debatě, která tady mezi paní ministryní financí a některými poslanci v posledních minutách probíhala.

To další usnesení se týká toho, že chceme, aby vláda do 31. 7. předložila plán na snížení byrokratické zátěže minimálně o 10 % v letošním roce, minimálně o 10 % v příštím roce. Tady jenom připomínám, že to je vládní závazek. Vládní závazek. Takže jenom chceme po vládě, aby naplnila to, co sama slíbila.

Dále chceme, aby Sněmovna uložila vládě podpořit rychlé schválení zrušení superhrubé mzdy. Ten návrh tady čeká v Poslanecké sněmovně od 8. 8. 2018. Pořád slyšíme nějaké sliby, že by to mohlo být, a kdy to bude nevíme, ale hlavně se to pořád odkládá. Tohle by lidem mohlo pomoct.

To další doprovodné usnesení by uložilo vládě, aby do konce tohoto roku předložila nějaký koncept důchodové reformy. To s tou udržitelností veřejných financí samozřejmě také úzce souvisí. Mimochodem i toto vláda slibovala.

A to poslední doprovodné usnesení by uložilo vládě, aby do konce letošního roku předložila nějaký návrh reformy daní a odvodů, která zjednoduší daňový systém a které by účinně pomohly hlavně drobným a středním podnikatelům a ponechaly tak více peněz lidem. Já vás samozřejmě znovu žádám, dělal jsem to už v prvním a druhém čtení, prosím i teď o vaši podporu. Myslím si, že toto chtít po vládě, nakonec jsou to většinou věci, ke kterým se vláda sama v minulosti přihlásila nebo se k nim zavázala, že je teď na místě, protože ten půlbilionový dluh, ten opravdu mění všechno. A naší povinností je donutit vládu, aby všechny skulinky v té lodi, do které teď teče, aby je prostě zacpala, nebo se o to aspoň snažila, a aby předložila plán, jak pomoci řešit slabá místa, která dnes česká ekonomika vykazuje.

Tu druhou iniciativu jsme předložili dnes, to tady nebudu podrobněji rozebírat. My jsme připravili něco, co nazýváme záchranný kruh pro českou ekonomiku, balík daňové odvodové pomoci devíti změn zákonů, které zajistí to, že peníze zůstanou lidem, firmám, podnikatelům, těm, kteří ty peníze skutečně potřebují, tedy házíme české ekonomice a českým občanům záchranný kruh, abychom postavili Česko na nohy, a od toho vládního návrhu se vlastně ten náš návrh daňových úlev liší tím, že necháváme občanům 132 mld. korun, které jim skutečně pomohou, a vláda chce rozházet 500 mld. My máme tady konkrétní plán, který lidem ty peníze nechá.

Občanská demokratická strana ale nechce a nemůže podpořit tak obrovské navýšení zadlužení České republiky, já to řeknu ještě jinak, zadlužení každého občana České republiky, když přitom není známo, jak tyto peníze pomohou lidem, jak pomohou nastartovat českou ekonomiku. Jak už jsem řekl, takové navýšení zadlužení považujeme za ekonomický zločin, na který v budoucnu doplatí všichni občané České republiky. Proto toto navýšení dluhu Občanská demokratická strana nepodpoří.

