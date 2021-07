Fiala (SPD): Babiš není český Orbán, jinak mluví doma a jinak v Bruselu

reklama

Průběh volební kampaně charakterizuje snaha premiéra Babiše ukázat se jako důsledný obhájce zájmů České republiky proti EU. Skutečnost je jiná. Babiš není český Orbán. Jinak mluví doma a jinak v Bruselu. Europoslanci hnutí ANO dlouhodobě hlasují v Evropském parlamentu za zájmy EU, nikoli pro ČR.

Stejně naivní je politická představa hnutí Přísaha, že nelze odejít z EU, ale lze v rámci EU posilovat pozici České republiky. Ne, pokračující členství v EU bude nutně znamenat další postupné oslabování státní suverenity České republiky, přijetí eura a migrační politiky EU.

Součástí dezinformační předvolební kampaně proti vlastencům jsou i probruselská média, například Seznamzprávy, Respekt, Deník N, některé pořady ČT či Reflex, který byl již dokonce letos i pravomocně soudně usvědčen ze lží vůči předsedovi SPD Tomio Okamurovi.

Hnutí SPD, jako jediný parlamentní politický subjekt, tvrdě hájí zájmy České republiky a prosazuje referendum o vystoupení z EU, aby sami naši občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi.

Ing. Radim Fiala SPD



Premiér Andrej Babiš tvrdí, že bojuje proti diktátu Bruselu, migraci a ekofanatikům, přitom dělá pravý opak a prosazuje stejné věci jako piráti a demoblok. Premiér se ve svém projevu ve sněmovně vymezil silně proti pirátům. Krásná slova, ale skutek utek. Svými činy premiér popírá tato slova!

„Piráti jsou novou českou Stranou zelených. V Evropském parlamentu jsou v jejich frakci a podporují jejich nápady – buď bezmyšlenkovitě a s otevřenou náručí přijímají migranty, nebo navrhují taková zelená opatření, která zlikvidují náš průmysl. Jediný důvod, proč má tato partaj momentálně takovou podporu, je, že se jmenují Piráti,“ rozjel se Babiš.

„Fakt tady ale lidé chtějí další tunel se solárními barony nebo ochromení naší energetiky zeleným fanatismem? My tady teď budeme spíš potřebovat vládu, která nás vyvede z ekonomických problémů a zabrání ilegální migraci. Ta teď opět začíná být velkým problémem na jižních hranicích EU. Do Španělska přišlo minimálně osm tisíc migrantů… Nechci tady nějaký fanatický a multikulturní Pirátostán.“

Babiš při hlasování sněmovny o nedůvěře jeho vládě mimo jiné řekl, že je „svrchovaným premiérem této země a nikdo ze zahraničí nám tady do toho nebude kecat“. Opřel se tím tak do spojenectví Pirátů a dalších opozičních stran s Bruselem. Premiér také řekl, že odmítá sdílenou ekonomiku: „Nechceme! My nechceme sdílet naše auta! My nechceme sdílet naše byty! My nechceme sdílet naši zemi! My nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament.“

Krásná slova, ale skutek utek. Svými činy premiér popírá tato slova. Jaká je ale skutečnost? Podle Babiše příležitostná česká kritika evropského integračního procesu neznamená, že by země celkově stála proti užší integraci. To znamená, že premiér Babiš podporuje další předávání pravomocí do Bruselu a že podporuje další užší centralizaci. Babiš podporuje i přijetí eura ve vhodný čas. To hnutí SPD jasně odmítá! Hnutí SPD bojuje za naši suverenitu a za vystoupení z EU!

Babiš podpořil unijní Zelený úděl (Green Deal), který bude stát naši ekonomiku biliony korun a ekonomiky států EU celkem biliony eur. Stejně tak kývl na eurodluhopisy (750 miliard eur), které zadluží další generace, a na evropské daně, které bude Evropská unie vybírat.

Babišova vláda plánuje za boj proti CO2 vyhodit do vzduchu obrovské peníze. Ministr průmyslu Karel Havlíček řekl, že mezi roky 2010 až 2030 bude vyplacen na podporu obnovitelných zdrojů energie až bilion korun, z toho 570 až 580 miliard korun solárním elektrárnám. Nové tuzemské obnovitelné zdroje budou mít v nejbližších sedmi letech z evropských fondů typu Modernizačního fondu a Plánu obnovy k dispozici kolem 100 miliard korun.

Celkové náklady na takzvané podporované zdroje energie (POZE) v posledních letech každoročně činí přes 40 miliard korun. Předloni to bylo 45,4 miliardy Kč, solární elektrárny obdržely 29,1 miliardy korun. Od roku 2006 bylo na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 385 miliard korun, informovala ČTK.

A pokud jde o migraci, je to podobné. Babiš například ještě jako ministr financí navrhoval, že by uprchlíci mohli v ČR zaplnit místa, na kterých nechtějí pracovat Češi. „Máme 18 tisíc volných míst pro pomocné dělníky. Pokud naši občané nechtějí obsazovat tyto pozice, tak ano, proč ne,“ řekl o možnosti zaměstnávat běžence v Česku Babiš.

Babiš již jako premiér podpořil i Marakéšskou deklaraci, v níž „partneři uznávají potřebu povzbuzovat a posilňovat cesty zákonné migrace… mezi Evropou a zeměmi severní, západní a střední Afriky“. Tu jménem ČR odsouhlasil tehdejší ministr vnitra Metnar z ANO.

Premiér Babiš podpořil také globální pakt o uprchlících. „ČR nemůže být kritizována za nedostatek solidarity s lidmi, kteří pomoc skutečně potřebují, protože ČR podporuje Globální kompakt OSN o uprchlících, jehož návrh byl dojednán v Ženevě dne 6. 7. 2018...Vyjadřuje i solidaritu se zeměmi nacházejícími se v blízkosti konfliktů, v jejichž důsledku na svém území hostí množství uprchlíků. ČR je tedy solidární a podporuje humanitární přístup k uprchlíkům,“ píše se ve vládním usnesení podpořeném Babišem.

Premiér Andrej Babiš podporuje politické neziskovky, které podporují nelegální imigranty. Premiér totiž v odpovědi na interpelaci Tomia Okamury vyjádřil podporu Organizaci pro pomoc uprchlíkům, která via facti podporuje nelegální imigranty, a vyjádřil obecně podporu neziskovkám, které podporují imigranty.

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) totiž žaluje policii kvůli tomu, že přemístila imigranty do zařízení pro dospělé. OPU se snaží dokázat, že migranti jsou nezletilí, přitom testy kostí prokázaly, že jsou zletilí! Tohle podporuje pan premiér Babiš? Aby stát platil organizace, které pomáhají podle všeho nelegálním zletilým imigrantům proti policii a našemu státu? Hnutí SPD prosazuje, aby politické neziskovky podporující imigraci nebyly financovány z veřejných peněz.

„Organizace dlouhodobě prokazuje, že má v rámci cizinecké a uprchlické problematiky své místo,“ napsal o Organizaci pro pomoc uprchlíkům premiér Babiš v odpovědi na Okamurovu interpelaci.

„Hlavní činností Organizace pro pomoc uprchlíkům, na níž se dotazujete, tvoří aktivity podporující integraci cizinců na našem území, které jsou v souladu s schválenou státní integrační politikou… velký potenciál v realizaci integrace cizinců mají nestátní neziskové organizace…Organizace přispívá k plnění úkolů stanovených Koncepcí, neboť např. pořádá vzdělávací akce zaměřené na českou veřejnost, bojuje proti xenofobii…,“ uvádí Babiš v odpovědi.

Organizace pro pomoc uprchlíkům dostala mezi lety 2003 – 2014 z veřejných peněz 145,6 milionů korun! V roce 2014 přes tři miliony, v roce 2018 dva miliony.

Takže vidíme, že premiér Andrej Babiš sice tvrdí, že bojuje proti diktátu Bruselu, migraci a ekofanatikům, přitom dělá pravý opak a prosazuje stejné věci jako piráti a demoblok.

