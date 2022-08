Fiala (SPD): Chcete vzít 14 miliard ze zdravotnictví a dát je třeba na stíhačky

reklama

Děkuji za slovo. Dovolte mi krátký komentář a stanovisko za hnutí SPD k této schůzi. Samozřejmě my jsme navrhovali spoustu návrhů, které se týkají také energetické krize, které se týkají sociálních věcí, chceme dát peníze lidem, chceme prostě upozornit vládu na to, že energetická krize je nezvládnutá a že hrozí hluboká destrukce českého hospodářství, průmyslu a zemědělství, že se lidé, občané České republiky dostanou do téměř neřešitelných problémů. Samozřejmě všechny naše návrhy byly zamítnuty, ani jeden se nepromítl do programu této schůze a vlastně zůstává na té schůzi jeden z hlavních bodů, a to je, že chceme vzít 14 miliard ze zdravotnictví, protože je potřebujeme dát někam jinam, třeba na stíhačky nebo na něco jiného.

Takže hnutí SPD hlasovalo proti programu, proti schválení programu této schůze, protože tam není nic, co by občanům České republiky v současné době pomohlo. Je to první setkání Poslanecké sněmovny po dlouhých vládních prázdninách. Mysleli jsme, že vláda prostě za tu dobu už bude mít nachystaná nějaká řešení. Vidíme, že nemá nachystaná žádná a je to velká škoda pro celou Českou republiku. Já to zakončím jednou větou, kterou teď říkám, že bohužel Česká republika si bude muset sáhnout na úplné dno, ale mám pocit, že to pro české občany je příliš krutá zkušenost.

Děkuji. (Malý potlesk v levé části jednacího sálu.)

