Fiala (SPD): Lukrativní byznys založený na vysávání veřejných rozpočtů

Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych nejdřív reagoval na to, co jsem tady teď slyšel od pana ministra Rakušana a od paní místopředsedkyně Kovářové. Já z toho mám pocit, že tak kauza se vlastně týká spíš opozice než vaší pětikoalice. My tady řešíme prorůstání zločinu do pětikoaliční vlády, ale vy vůbec neodpovídáte na naše otázky, vy děláte, jako by se nic nestalo, ba naopak ještě útočíte na nás, co jsme si to tady vůbec dovolili nějakou takovou schůzi tady schválit nebo vytahovat a ptát se vás na to, co s tím budete dělat. Vždyť vy ani nemáte žádné řešení. Vy útočíte.

Pojďme tedy k té kauze. Mě to mrzí. Já jsem myslel, že zazní jakási sebereflexe od vás, ale zatím jsem neslyšel vůbec nic.

Dosud nevysvětlené, nesmírně závažné kauzy hnutí STAN, z nichž mnohé mají protizákonný charakter, nás provázejí prakticky nonstop od posledních voleb.

Pamatujete si, jak jsme tady hlasovali o důvěře vládě a jak těsně před tou důvěrou vládě si hnutí SPD bralo pauzu na to, a myslím, že to ani nebyla, pardon, nebyla to důvěra vládě, bylo to programové prohlášení a my jsme si brali pauzu, protože se půl hodiny před hlasováním objevilo na serveru Seznam Zprávy to, že prostě hnutí STAN má netransparentní financování strany. Nikomu to tady vlastně z vás nevadilo, nevadilo to ani Pirátům, kteří společně s hnutím STAN dělali kampaň, těm nejtransparentnějším Pirátům, kteří vždycky získávali ceny za svou transparentnost v politice a teď jim nevadilo, že v podstatě ani neví, za jaké peníze dělají svou kampaň.

Ale chci tím říct, že my jsme na to upozorňovali od začátku. A že vlastně od posledních voleb to snad nebyl měsíc, kdy by nevyplula nějaká věc, která se týkala hnutí STAN. Lépe řečeno od té doby postupně vyplouvají na povrch a stávají se veřejným. Svůj původ a své kořeny mají samozřejmě mnohem hlubší minulosti, doslova se táhnou jako pověstná červená niť od počátku vzniku hnutí STAN, celou historií jeho existence. A neslavně končí nedávným pražským zásahem speciální policejní jednotky Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem a zatýkáním. Společnými jmenovateli všech excesů hnutí STAN jsou: podezření, někde už potvrzená z trestného jednání, zneužívání veřejných peněz ve velkém, podezřelé stranické financování, konspirace, utajování, zneužívání postavení veřejného činitele, rozsáhlý konflikt zájmů vycházející z kumulace funkcí a moci představitelů hnutí STAN a bezezbytku také osobní účast a osobní zapojení vedoucích funkcionářů hnutí STAN v těchto skandálech.

Napojení na veřejné penězovody se tak stává základní charakteristikou hnutí STAN, jeho poznávacím znamením a v podstatě i hlavním důvodem a smyslem jeho existence. Jinými slovy - a někdo to už citoval v médiích, že se nám tak trochu v podobě hnutí STAN vrací devadesátá léta. Při pohledu zpět na všechny kauzy a skandály tohoto hnutí uvědomí toho, co o nich dnes víme a co víme o chování a praktikách jeho vedoucích představitelů, lze si jen s mírnou nadsázkou říci, že volby do vedení hnutí STAN nikdy nebyly soutěží programů a ideí jednotlivých kandidátů, ale spíše obdobou někdejší populární televizní soutěže „Chcete být milionářem." Dlouholetí celostátní předáci hnutí STAN zejména pak pan Polčák, který hnutí těsně propojil s panem Redlem, ovládal pražskou organizaci a dodnes je europoslancem. Pan Gazdík, ale i mnozí další si prostě ze svého politického angažmá pod hlavičkou starostů udělali výhodný a lukrativní byznys, který je založený na vysávání veřejných rozpočtů.

Probíhající vyšetřování snad brzy ukáže, zda měla tato činnost i trestněprávní charakter. Ale teď už je zřejmé, že v případě některých představitelů hnutí určitě ano. Probíhající vyšetřování, a to vše bylo po celou dobu zakrýváno falešnými řečmi o nové politické kultuře, o slušnosti, o liberální demokracii. Šlo tedy v podstatě i o dlouhodobý podvod na voliče. To vše bylo po celou dobu zakrýváno, ano, to jsem řekl, a také o zneužití dobré pověsti tisíců poctivých starostů obcí po celé republice, jejichž jméno si Starostové a hnutí STAN svévolně usurpovalo pro sebe, ačkoliv drtivou většinu starostů v zemi vůbec nereprezentuje a nemá s nimi - a také oni s nimi, nic společného. Dnešní schůze poslední kriminální kauzy hnutí STAN jsou tedy už jen pověstným vrcholem ledovce a onou pověstnou šlehačkou na veskrze prohnilém dortu. Dovoluji si připomenout, že jsem z tohoto místa na dvou mimořádných schůzích před několika týdny, resp. měsíci, které proběhly v předchozích eskapádách hnutí STAN, na mnohé vážné problémy upozorňoval. Na mnohé vážné problémy, které nyní veřejně eskalovaly.

Já, i moji kolegové z hnutí SPD. Šlo například o velmi pochybné systémové financování hnutí STAN, přes skryté sponzory, o kterém jsem tady už mluvil, kde vlastně za tyto sponzorské peníze dělali společnou volební kampaň s Piráty. A zřejmě jako první politik jsem zde veřejně na dubnové mimořádné schůzi, která se speciálně týkala podezřelých aktivit pana Polčáka, upozornil na těsné opakované kontakty pohlavárů hnutí STAN se spolupracovníkem uprchlého zločince mafiánského bosse Radovana Krejčíře panem Michalem Redlem. Já jsem nikdy nečetl o těchto věcech žádný policejní spis, vycházel jsem tady čistě z toho, co uveřejnily servery, noviny a podobně. To znamená, že nikdo nemůže říct, ani pan ministr Rakušan, že o ničem nevěděl. A už tehdy jsem na to upozorňoval a zdůraznil jsem, že je veřejně známým faktem to, že pan Polčák s panem Redlem už v předchozím volebním období konzultoval personální nominace hnutí STAN na pozice v orgánech firem, zřizovaným hlavním městem Prahou, a na důležité pozice na pražském magistrátu.

Dávno k tomu existují i doklady v podobě e-mailové komunikace. Tehdy to nikomu nevadilo, každého to nechávalo chladným, hlavně pana Rakušana a zbytek vedení hnutí STAN. A vůbec to nevadilo koaličním partnerům hnutí STAN ve vedení Prahy, tedy TOP 09, lidovcům, Pirátům, ani panu Hřibovi. Já jsem s ním seděl v jedné televizi a on mi řekl, že vlastně pan Hlubuček nebyl jeho náměstkem, že on ho tam nenominoval, že on s tím nemohl nic dělat, nic nevěděl. A že vlastně tak jako jenom tam spolu koexistovali na tom magistrátu. A nevadilo to ani panu Čižinskému a jeho sdružení Praha Sobě, kteří si dnes hrají na překvapené a nevědomé svatoušky. Přitom je zřejmé, že o této formě propojení hnutí STAN na organizovaný zločin mohli, měli a museli vědět. A celá léta jim to nevadilo. I oni jsou tedy za dnešní hořké kauzy pana Hlubučka zodpovědní.

Přitom je zřejmé, že o této formě museli vědět. Hovořil jsem zde i o nedávné schůzce pana Redla s panem ředitelem státního podniku Česká pošta Romanem Knapem, který toto setkání vysvětlil slovy, že šlo o jednání v rámci povolebního přenastavování špagátů moci, přičemž Česká pošta spadá pod rezort Ministerstva vnitra řízený panem Rakušanem. Je to asi měsíc, kdy jsem se tady ptal pana Rakušana z tohoto místa, co to mělo znamenat, jak se ono přenastavování špagátů moci v České poště dělá, jak to vlastně probíhá. A pan Rakušan se tehdy samozřejmě velmi divil, o všem slyšel jen z médií a v podstatě mi nijak konkrétně neodpověděl. Když policisté Rédlův gang pozatýkali, najednou však pan Rakušan ohlásil, že pana Knapa za tuto schůzku s Redlem z čela pošty odvolá a také tak učinil.

Proč to už neudělal hned po našem upozornění? Nebo poté, co se stala tato schůzka veřejně známou? Tehdy to nevadilo? To budeme vždy čekat až na zásad policejních speciálních sil? Už jen tato epizoda vypovídá mnohé o nekompetentnosti pokrytectví ministra Rakušana. Na dubnové mimořádné schůzi jsem tu hovořil i o už tehdy známém podezření kolem samotného Petra Hlubučka. Už tehdy jsem připomněl, že jeden z členů vedení hnutí STAN sdělil serveru Neovlivni.cz. Víme, že je Hlubuček vyšetřovaný, i když jej policie zatím neobvinila. Takže jste to opět věděli a opět jste nekonali a nechali jste svého náměstka řádit v Praze a v městských firmách dál. To je skutečně neuvěřitelné. A vy se ještě ptáte, proč byste měli rezignovat?

Pojďme nyní závěrem ještě konkrétněji k poslední kauze hnutí STAN, k oné kauze Dozimetr, kde gang Michala Redla přes náměstka primátora Prahy Hlubučka dlouhodobě ve velkém ovlivňoval pražské veřejné zakázky a vyváděl peníze mimo jiné z pražského Dopravního podniku. Stejně tak jako jsem tady citoval z veřejných zdrojů, serverů, novin, minule před tím měsícem, kdy vlastně veškeré ty věci, které se staly, jsem tady inzeroval dopředu, protože novináři už je věděli, ale vy jste je neřešili, tak dnes tady mám také pár citací z novin, ze serverů a z toho, co ví novináři.

A já to tady schválně odcituji, abyste - až vyplavou další věci možná na povrch - nemohli říct, že jste o tom nevěděli a že vám to nikdo neřekl a že vám to nedošlo.

24. 6. se v rozhovoru serveru Novinky.cz s bývalým elitním policejním detektivem Karlem Tichým píše mimo jiné toto: Jaká byla vaše reakce, když jste zjistil, že jméno Redla se vrací v nové kauze na pražském Magistrátu? „Nevěřil jsem tomu. Bylo to už okolo roku 2017, kdy se ukázalo, že na Magistrátu u bývalé primátorky Krnáčové, tehdy byla ještě za hnutí ANO, je Redl napojený na různé lidi a hnutí STAN. Někdo mi řekl, že si koupil Bentley, různé byty a je miliardář. Říkal jsem, že to musí být blbosti. Jenže byl to on. Okamžitě jsem jel za tehdejším předsedou STAN Petrem Gazdíkem." A co jste mu řekl, se ptá novinář elitního detektiva. „Zeptal jsem se ho, jestli se nezbláznil a jestli ví, kdo to je. Tvrdil, že to neví, protože je propojil Stanislav Polčák a že děkuje a napraví to. S dobrým pocitem jsem mu věřil a čekal, že se něco bude dít, jenže se nedělo nic. Kdo chtěl vědět, informace měl."

Takže žádné nevěděl jsem, neměl jsem tušení, byl to jen dávný rodinný přítel, náhodou jsem ho potkal ve stejném hotelu na dovolené a podobně. Nikoliv. Část nejvyššího vedení STANu velmi dobře věděla, s kým má v osobě Michala Redla co do činění. A nevadilo jim to. Naopak. Jak je vidět, byla to pro ně v jejich očích spíše přednost.

A pan Rakušan buď vůbec nevěděl, co se mu v hnutí děje pod rukama, anebo to minimálně tušil a dobrovolně hrál roli takzvaného bílého koně. Obojí je hrozné, neslučitelné s pozicí člena vlády a ministra vnitra. Pan ministr Rakušan totiž v celé kriminální kauze jím vedeného hnutí vystupuje jako poslední spravedlivý. A před chvílí jsme to tady názorně viděli. Jako člověk, který nikdy o ničem nevěděl, kterého se to vůbec netýká, jako člověk, který pana Redla nezná, jako člověk, který panu Hlubučkovi podle vlastních slov údajně nikdy nevěřil, a tak dále. Přesto ho dlouhá léta toleroval, tedy de facto podporoval ve vysokých stranických funkcích, v klíčových pozicích, v rámci vedení hlavního města Prahy a městských podniků. Prostě zcela v duchu hesla já nic, já předseda.

A pak ministr Rakušan rovněž opakovaně se prezentuje jako člověk, který nijak nezasahuje do práce policie, nezasahuje do vyšetřování, o nic z toho se nezajímá.

Před několika desítkami minut, kdy tady pan Rakušan vystupoval, tak ve svém projevu řekl: Ne, neodstoupím jako ministr vnitra, protože se budu snažit, aby policie pracovala dobře. Tak já se tedy ptám, pane ministře, jak to chcete udělat, když do toho nemůžete zasahovat, aby policie pracovala dobře. Vy jste to tady sám řekl, tak se podívejte do těch svých poznámek, že to tam máte. Jak to chcete udělat? A já mám konkrétní otázku. Řekl jste někdy na bezpečnostním výboru Sněmovny, že budete reorganizovat složky policie, že chcete změnu v Národní centrále proti organizovanému zločinu? Že tam chcete přidat nějaký kyberútvar a podobně, prostě že chcete něco měnit v těchto organizačních složkách? Pokud ano, tak jste evidentně chtěl zasahovat do struktur policie. A jestli to tak je, pane Rakušane, tak já vás vyzývám, abyste rezignoval ještě dnes, protože podle mě, pokud to tak je, tak jste chtěl reorganizovat NCOZ právě proto, aby nedošlo k výsledkům toho vyšetřování, které tady dnes máme.

Kdybychom ovšem současně nevěděli, pane ministře, o vaší povolební schůzce s bývalým policejním prezidentem Švejdarem, po které pan policejní exprezident oznámil rezignaci, tak se můžeme jenom domnívat, o co tam šlo. A to bylo, prosím, v době, kdy pan Rakušan ještě ani nebyl ministrem vnitra. A už tehdy a samozřejmě i dříve projevoval o policejní záležitosti nadstandardní zájem. A některé jeho veřejné výroky nasvědčují, že je tomu tak i nadále, jakkoliv se to pan ministr snaží neuměle skrývat.

Tak například, a zase budu citovat z veřejných zdrojů, pro Seznam zprávy dne 18. 6. pan Rakušan prohlásil: „Znovu opakuju, že Petr Gazdík ve spisu nefiguruje v žádné pozici podezřelého, kterému by se podsouvalo, že s panem Redlem cokoli domlouval, že by byl součástí nějakého spolčení a že by tedy vedl nějaké hovory, které by zavdávaly podezření. Petr Gazdík vyvodil politickou odpovědnost okamžitě, ačkoliv měl na ministerstvu dobré výsledky. To je velmi silné. Petr Gazdík by si za to zasloužil trojku z chování, ale to, co v těch spisech je, není na vyloučení ze školy." Konec citace pana ministra Rakušana.

Tak, pane ministře, jak to tedy je? Kde jste se k tomu dostal, k těm informacím? Na jedné straně pan Rakušan autoritativně opakovaně prohlašuje, že do žádného vyšetřování nikdy nezasahuje, že jde všechno mimo něj a podobně, a najednou sám říká, že zná do detailu celý vyšetřovací spis v kauze Hlubuček, když tvrdí, že v něm exministr Gazdík nefiguruje v pozici podezřelého. Jsou v podstatě jen dvě vysvětlení. Buď pan Rakušan fabuluje a vymýšlí si a v podstatě lže, aby hájil svého stranického kolegu, spis neviděl a záměrně tak mate veřejnost, už to samo o sobě je pro pozici ministra vnitra zcela diskvalifikující, anebo pan ministr Rakušan nelže, ale v tom případě má k dispozici celý vyšetřovací spis, který si přečetl, protože k němu ze zákona nemá přístup, a v tom případě se přímo podílí na trestném činu a nepřípustně participuje na únicích tajných policejních materiálů. A je celkem lhostejné, jak se ke spisu dostal. To nechť je předmětem dalšího vyšetřování.

Každopádně už jen to, že ministr Rakušan ze spisu veřejně cituje v době, kdy probíhá neveřejná fáze trestního řízení, je něco katastrofálního. Jde nepochybně i o maření vyšetřování ze strany ministra vnitra, a to je naprostá nehoráznost. Je to samozřejmě naprosto neslučitelné s tím, aby pan Rakušan dále setrvával ve funkci ministra, byť jednu jedinou minutu.

Dále tu máme vyjádření pana Rakušana opět pro Seznam zprávy, a to ze dne 22. 6. Ten Seznam si vás nějak oblíbil, pane ministře. Cituji: „Ten spis jsem ale viděl od novinářů a žádný jiný přístup do tohoto dokumentu nebudu chtít. Petr Gazdík udělal neomluvitelnou pitomost, ale nic trestného." Tak to je moc hezké, pan ministr nám blahosklonně sděluje, že už nebude chtít další přístup do spisu, jako kdyby ho snad chtít mohl, ale on bude tak hodný a nevyužije toho. To je vrchol papalášství a s tím se máme spokojit a k tomu máme mlčet? Mimochodem, pan Rakušan se zde pasuje i do role vyšetřovatele, státního zástupce a možná i soudce, když autoritativně hodnotí trestnost jednání pana Gazdíka.

A dále zde říká: „Petru Gazdíkovi jsem doporučil, ať šifrovaný telefon rozkope a vyhodí z okna a takové věci nedělá." Kdyby to nebylo tak alarmující a závažné, bylo by to až k smíchu. Naprosto groteskní je představa, jak se dva komplicové, momentálně ve funkcích ministra vnitra a ministra školství, radí, jak zakrýt své jednání, které by nikdy nemělo spatřit světlo světa. Vem ten telefon, šifrovaný telefon, rozkop ho a vyhoď ho z okna. A i představa Petra Gazdíka, jak na Ministerstvu školství namísto řešení katastrofálního nedostatku míst pro žáky a studenty ve školách, kope v kanceláři ministra do šifrovaného telefonu, skrze který před chvílí komunikoval s pravou rukou mafiána Krejčíře a hlavou gangu, vytahujícího peníze z pražských městských podniků a vydírajícího podnikatele Michalem Redlem, pak onen šifrovaný telefon na radu ministra vnitra Rakušana hází oknem do malostranských ulic. O co jiného tady opět jde, než o maření vyšetřování, a to na přímou radu ministra vnitra? To nikoho z nich ani na vteřinu nenapadlo, že by onen telefon měli předat vyšetřovatelům?

Jaké další argumenty jsou ještě třeba pro to, aby bylo zcela evidentní, že pan Rakušan nemá ve své vládní funkci co dělat? Že v ní opakovaně zcela selhal, že ji zneužívá a že je ve fatálním a trvalém střetu zájmu? To nikdo z vládní koalice skutečně nevidí? Anebo vidí a nevadí mu to. A co neviditelný a mlčící premiér? Také nevidí a nevnímá neudržitelnost situace, kdy si partička kumpánů z hnutí STAN a jejich mafiánští kamarádi zprivatizovali část státní správy, a to tu bezpečnostně nejcitlivější?

Ať jsou důsledky pro zemi sebehorší, ale hlavně ať nepadne naše pětikoaliční vláda, protože už nikdy v budoucnu většinovou důvěru občanů nezíská. Dobrý každý den. Kde je vaše zodpovědnost k České republice a k českým občanům, kde jsou vaše sliby, které jste skládali v souladu s ústavou při nástupu do funkcí? Je to pro vás jen cár papíru a prázdná slova?

Tak já vám říkám, že pro nás to prázdná slova nejsou a záleží nám na ústavě, záleží nám na pověsti České republiky, ale i na pověsti politiků, z kterých děláte darebáky a zloděje. Z nás všech a její vlády a z politické vlády navenek, ať už je politicky složena jakkoliv. Proto jasně říkáme a uvádíme pro to argumenty, že všichni zástupci hnutí STAN musí z vlády odejít. Ostatně ideálním řešením by bylo, kdyby odešla celá vláda. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z levé strany sálu.)

