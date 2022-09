Fiala (SPD): Veškerá pomoc nula, nic, nula

reklama

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, než začnu mluvit o nedůvěře vládě tak musím říct, že mě pan ministr zdravotnictví pobavil. A já jsem to pochopil. Vy totiž obstruujete. (Pobavení.) Ano, pětikoalice obstruuje mimořádnou schůzi o nedůvěře vládě. A já vím proč. Vy tu vládu ještě 24 hodin chcete udržet. (Smích.) Já myslím, pane ministře, že těch 24 hodin vám ještě dáme, a nemusíte se obávat, kdybyste měl zase nějaké podnětné vystoupení například z nějakých jiných oborů zdravotnictví, můžete přijít, anebo nás informovat o šestadvacáté dávce proti koronaviru. To také určitě bude zajímavé.

A myslím si, že to bylo dost srandy, protože žádná další legrace už v tom není, už jsou to opravdu vážné věci. My jsme se dohodli s hnutím ANO, že svoláme tuto schůzi a vyvoláme hlasování o nedůvěře vládě, protože situace je opravdu alarmující, zvlášť v energetice, kde lidé se nás ptají na ulici, jak to mají dělat, zvlášť senioři, kteří třeba už nemají partnera, aby se podělili o finanční nároky na energie, a říkají my máme, nám přišly složenky na 15 tisíc, ale důchod mám 14,5. Co mám dělat? Tak to je otázka na pětikoalici a na pana premiéra. Vy jste říkali, že jim pomůžete, že nikoho nenecháte padnout. Tak já nevím, co jim mám říct. Pane premiére, měli jste rok na to, abyste něco udělali. A vy jste neudělali vůbec nic. Vy jste neudělali vůbec nic!

Já musím zmínit tu vaši pomoc například u pohonných hmot, kde v Polsku a Maďarsku se tankuje za 30 nebo za 33 korun, a vy jste snížili spotřební daň o korunu a půl, a než se to stihlo vůbec promítnout do cen, tak cena ropy tak vyskočila, že to vlastně nikdo ani nepostřehl a pořád tankujeme za 45 korun, na dálnicích někde za 48 korun, takže veškerá pomoc nula, nic, nula! A v energetice je to stejné. My dokonce v České republice, vy jste tak dobří, pane premiére, že v České republice, přestože jsme jedním z největších výrobců a vývozců energie, tak máme v přepočtení na paritu kupní síly nejdražší energie v Evropě. Nejdražší! Nejdražší! To je výsledek vaší roční práce. Tak to je přece velký důvod pro to svolat schůzi o hlasování o nedůvěře vládě. Jak to těm lidem vysvětlíte? Vy tady mluvíte už hodiny, hodiny, doslova hodiny, prodlužuje, obstruujete tuto schůzi, abyste vládu udrželi ještě o 24 hodin déle, a co mají dělat ti lidé? A nemluvím jenom o lidech, co mají dělat ty firmy? Ty firmy si ze začátku snížily marže, snížily svoje zisky. Pak už neměli žádné zisky. A samozřejmě na to začaly doplácet. Půjčily si. Už jim ani nikdo nepůjčí, takže ty nejmenší krachují a pak ty firmy, které jsou energeticky náročné, ty krachují také.

A když se podíváte na firmy, které prosperovaly, roky prosperovaly, a my je potřebujeme, ať už v hospodářství, zemědělství, potravinářství, tak dneska to nejsou díky energetické náročnosti a finanční náročnosti, schopny udržet. Nám hrozí hluboká recese v hospodářství, průmyslu, zemědělství, potravinářství, prostě všeho. A inflace se bude neustále zvyšovat. To, že inflace v grafech České televize poklesla o tři desetiny, vůbec nic neznamená. Na to působí spousta vlivů, jako jsou např. sezónní vlivy, jiné vlivy a podobně. Až ta inflace klesne o několik procentních bodů, pak se můžeme bavit o tom, že se něco podařilo a zastavilo. Ale zatím inflace možná jeden měsíc zpomalila růst, ale pořád roste. Pořád roste a bude to velmi vážné. Takže to je jedna oblast, ke které se budu chtít dneska vyjádřit, a to jsou energie.

A druhá oblast samozřejmě, která s touto vládou souvisí, je prorůstání zločinu mafie do této vlády prostřednictvím hnutí STAN, a to, že to pan premiér kryje, že jim to vlastně vůbec nevadí. To jsou dvě nejdůležitější věci, proč vyvoláváme hlasování o nedůvěře vládě. To jsou tak důležité věci, že nevyvolat toto hlasování, tak tady by žádná opozice vlastně nebyla, tak tady nemusí být. Protože co může být horšího, než to, že se nám hroutí průmysl, že lidé nemají za co platit energie a než to, že máme mafii a organizovaný zločin ve vládě. Co může být horšího? Jo, může. Ještě válka. Tu jste si také adoptovali, tak uvidíme, jak to dopadne. Já musím říct k oblasti energetiky, že vlastně této vládě donedávna vůbec nevadilo, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nic nedělá, že nepřekypuje aktivitou, že nemá žádné výsledky, protože se tady od ledna, nebo od února mluví o úsporném programu, který byl vyhlášen asi před čtrnácti dny, a ještě včera vláda řekla, že ho bude měnit, že je to ještě nedostatečné, že je to málo, protože lidé to opravdu nezvládají. Ani to, co ta vláda připravovala celý rok, tak nefunguje tak, abyste pane premiére, splnil to, co jste řekl v televizi, že nenecháte nikoho padnout. Prostě není to pravda. Takže máte co dělat.

A já tady vidím jasné manažerské pochybení pana premiéra. A musím to říct, že prostě tu nečinnost v té vládě, kdy nikdo nic navenek nedělá, nebo možná dělá, ale ta vláda nemá žádné výsledky za ten rok, nemá žádné výsledky, tak aby to lidé poznali, pochopili, aby řekli ano, ta vláda se o nás postarala a my to zvládneme. Tak prostě to si myslím, že je manažerské pochybení šéfa této vlády, a to je premiér. Také by mě zajímalo, jak to v té koalici řešíte, protože jak se slučují vlastně v této pětikoalice některé ideologie, filozofie a podobně. Jak se slučuje např. filozofie úplně levicových Pirátů, kteří by chtěli všechno, jak se říká sharovat, kteří všechno chtějí sdílet s nedotknutelností osobního vlastnictví, které ještě před nedávnem hlásala ODS. Jak se v této pětikoalici slučuje? Na jedné straně filozofie české koruny a na druhé straně euro? Jak se mohou dohodnout dvě skupiny v této vládě, kdy jedna chce uzákonit ústavou rodinu a smysl rodiny, a druhá prosazuje manželství pro všechny.

Prostě ideologicky a filozoficky je to slepenec, který spolu nemá příliš společného. Má společnou jednu jedinou věc. Nese vládní odpovědnost, sedí ve vládních křeslech, a to je podle mě jediný motiv, který tyto lidi drží společně a kteří tady vystupují jako jedna skupina. Ale myslím, že není únosné, aby tato vláda trávila svůj čas pouze vysvětlováním zoufalých občanům, že neustále probíráte různá řešení, ale dosud vlastně žádné z nich nemáte. Vy tomu říkáte, že vysíláte signály. Tak je potřeba přestat vysílat signály a připravit nějaké řešení, které, jak jste, pane premiére, sám řekl v televizi, nenechá ty lidi padnout. A já bych si přál, aby se to stalo, ale zatím nevidím v budoucnu žádnou jiskřičku naděje, že by se to stalo.

A pak - to pak nutně vypadá, že to dělají v podstatě záměrně, že jim o nic nejde, protože členové vlády, náměstci ministrů, poslanci a další každý měsíc dostávají svůj plat, takže je vlastně nic netrápí, nemají kam spěchat, aby zajistili to, že ti občané nepadnou a že prostě bude mít vláda nějaký recept na to, aby lidé mohli přežít, aby nemuseli váhat mezi tím, jestli zaplatí energie, nájem, léky nebo jídlo. Nevím, jestli to víte, ale spousta lidí dneska si začíná kupovat potraviny na dluh, protože na to prostě nemají. Já mám pocit, že se dostáváme do nejhorší situace za posledních třicet let, a to je důvod přece, abychom svolali schůzi, která by jednala o vyslovení nedůvěry této vládě, protože tomu musíme čelit. A když tomu nechcete čelit vy, tak my vás k tomu musíme donutit, anebo odstupte, anebo ta vláda prostě bude muset odejít.

Stále si musíme připomínat, že jakékoliv navýšení cen energií se okamžitě promítá do veškerých nákladů podnikatelů, kteří sice na chvíli mohou snížit vlastní marži, ale potom to musí promítnout do cen svého zboží, všechno se zdražuje, to znamená zvyšuje se inflace, nejvíce potraviny, některé potraviny až o 40 %, zdražuje se bydlení, energie prostě potřebujete ke všemu. A pokud razantně nevyřešíme cenu energií, tak poroste inflace neustále. Tato vláda ale řeší důsledky, to znamená látá nějaké problémy, které mají občané, ale neřeší příčiny, nebo snaží se látat problémy, ale neřeší příčiny. To znamená cenu energií. A firmy, fabriky krachují, protože to neunesou finančně a nikdo jim nepůjčí, když na to nemají, když není vidět na konec. Žádná banka jim nepůjčí dlouhodobě, když není vidět na konec, co se s cenami energií bude dít, protože zatím nemá vláda žádný recept.

Cena elektrické energie se už úplně zbláznila, a je naprosto nepředvídatelná. 26. srpna byla cena silové elektřiny, což je jen zhruba 60 % celkové ceny elektřiny pro české občany a firmy na rekordních 24 240 korunách za jednu megawatthodinu a ke 30. srpnu pak klesla na 14 969 korun za tuto jednotku. Ale po započtení poplatků na obnovitelné zdroje na operátora trhu s energiemi, na distribuci, přenosovou soustavu, daně z elektřiny a DPH, což jsou všechno další složky celkové ceny elektřiny, se dostáváme na 25 až 30 korun za jednu kilowatthodinu. Přičemž hádejte, kolik to bylo ještě před rokem? Před rokem to bylo okolo pěti korun. Ale 25 až 30 korun za jednu kilowatthodinu znamená, že budou krachovat další firmy a že to občané velmi těžko utáhnou.

Podobně volatilní a nepředvídatelný je i trh se zemním plynem a jeho ceny pro české spotřebitele. Svého maxima dosáhl také 26. srpna 2022, kdy vyšplhal na 7 821 korun za jednu megawatthodinu. A následně spadl na 5 708 korun dne 30. srpna. Ale připomeňme si, že ještě na začátku srpna byl k mání za cca 4 000 korun za jednu megawatthodinu. A před rokem dokonce jen za 861 korun za jednu megawatthodinu.

To jsou zcela jiná čísla. Jde o skokový růst v řádech až tisíce procent. Na tom vidíme, kam se to všechno posunulo, co mj. způsobuje pokles naší životní úrovně. Jsou to hlavně ceny energií. U těch se tedy musí začít, a to rychle, pokud se máme vyhrabat ze současné krize. Bohužel tato vláda Petra Fialy ani netuší, jaká hra se tu hraje s našimi životy. Že na trhu jsou tak mocní hráči, kterým je vcelku jedno, jak budou žít lidé v Evropě, speciálně v Evropské unii, a už vůbec nemluvím o nějaké České republice. Ale na to právě máme mít národní vládu, aby se o české občany a firmy starala. Snažila se pro ně hledat a najít optimální řešení pro udržení životní úrovně, ideálně i pro její zlepšení.

Tato vláda pětikoalice to ale nedělá. Pouze hledá nějaká chimérická společná evropská řešení. Já si pamatuji, když jsme čelili před možná šesti lety problému migrace, migrace muslimských imigrantů do Evropy. Pamatujete si? Všichni hledali společná evropská řešení. Ne, počkáme, nebudeme to řešit, počkáme na společná evropská řešení. Bylo nějaké společné evropské řešení? Nebylo. Společná evropská řešení neexistují. Je to jenom výmluva, pane premiére. Je to váš alibismus, abyste nemuseli nic hledat, protože já vám garantuji, že společné evropské řešení nemůže existovat. Nemůže existovat, protože každá země má jiný energetický mix a má jinou cenovou hladinu. Prostě je to alibismus této vlády, protože nemůže nic najít. Je zmítána od mantinelu k mantinelu, na jedné straně stojí Brusel a na druhé Washington. Nemůže nic dělat. Nebo na to nemá politickou odvahu. A jestli na to nemá politickou odvahu, tak by měla odstoupit, protože tato vláda je tady pro občany České republiky, pro nikoho jiného. Pro nikoho jiného.

Proto je úkolem nejen parlamentní opozice, ale i čím dál většího množství českých občanů a firem to této vládě připomenout. Ostatně už se to děje, a to čím dál intenzivněji. Otevřený dopis nedávno zaslala vládě Asociace malých a středních podniků České republiky. V něm tato asociace vyjadřovala ostrý nesouhlas s dosavadním postupem vlády, která nečiní žádné zásadní rychlé efektivní kroky k ochraně českých firem. Rovněž konstatovala, že řada firem hraje o své přežití v řádu měsíců, a vláda tato varování přehlíží. A že dosavadní prezentovanou pomoc vlády považují podnikatelé za zcela nedostatečnou, či spíše nulovou.

Víte, co mě na tom nejvíc zaujalo? Že tento otevřený dopis skoro nikdo neotiskl. Nikdo nad ním nezavedl žádnou polemiku. Málo novinářů se tomu věnovalo. Skoro nikdo. Já si nepamatuju, že bych to v nějakých novinách viděl. A přitom jde o skutečné ohrožení českého průmyslu, hospodářství, o skutečnou recesi, která nám hrozí a patrně přijde, protože ta vláda, jak to slyšíme i z toho dopisu pro ně, žádné řešení nemá. Ale mrzí mě, že to neakcentují novináři a že těm lidem nepomáhají a těm firmám. Že pomáhají mlčet této vládě. To si myslím, že je velký problém.

Podobně se nyní vyjádřily Zaměstnavatelské svazy a žádají vládu v otevřeném dopisu o konkrétní opatření pro firmy kvůli drahým energiím. Konstatovaly, že příslib kompenzací ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely pro firmy ze zpracovatelského průmyslu neznamená schválení programu vládou a není ani jasný termín spuštění příjmu žádostí. To je velká ledová sprcha pro pana ministra Síkelu, který jen vzácně chodí do médií vysvětlovat své nápady na řešení energetické krize. A měl by tam chodit, protože ti lidé a ty firmy to potřebují slyšet.

A když už konečně v září měl přinést to nejlepší, co za ten rok vlastně Ministerstvo průmyslu a obchodu vyrobilo a vymyslelo, je to v mžiku rozcupováno Zaměstnavatelskými svazy a odbornou veřejností. Bohužel ne novináři, a to mě trochu mrzí.

Z toho je vidět, že projev ministra spravedlnosti Blažka byl opravdu věštecký, a já s ním souhlasím. Uvažuji velmi podobně jako on a mám na to stejný názor. Začínáme být v situaci, kdy se nejen běžní občané, ale i firmy včetně opravdu velkých firem neostýchají veřejně řvát na vládu, ať honem něco dělá. A nejen něco formálního, aby si udělala pomyslnou čárku, ale něco opravdu efektivního, co zabrání firmám i občanům České republiky propadnout do bídy a bankrotu.

Proto jsme také dnes tady a je před námi hlasování o nedůvěře vládě. Já takovou nedůvěru této vládě pětikoalice pociťuji velmi palčivě, zejména mezi občany, s kterými jsem v permanentním kontaktu, včera v Olomouci, předevčírem v Ostravě. Proto ostatně také hodlám hlasovat pro vyslovení nedůvěry této vládě. Možností, co udělat, byla spousta. Opakovali bychom se, ale proč ne. SPD má desatero. My ho všude říkáme, aby lidé věděli, že existuje cesta. Musí vláda, která jí půjde, být politicky odvážná, ale existuje cesta a podle mě je to jediná možná cesta.

Za prvé, tato energetická, za tuto energetickou krizi nemůže Putin, byť souhlasím s tím, že to je agrese. Ale chci říct, že tato energetická krize začala již před válkou na Ukrajině. Víte, čím začala? Začala spuštěním tzv. Green Dealu, Zelené dohody Evropské unie, Evropské komise. Začala tím, že se začaly v Německu a ve Švédsku zavírat uhelné a jaderné elektrárny. Začala tím, že na trhu byl nedostatek energie, elektřiny, a když je něčeho nedostatek, co se stane? No stane se to, že její cena se zvyšuje. Začala se zvyšovat cena energií už před válkou na Ukrajině. Tzn., že viníkem je Evropská unie, Evropská komise. Němci. Němci si řekli, proč bychom tady měli uhelné elektrárny, proč bychom tady měli jaderné elektrárny, kde budeme muset řešit nějaký jaderný odpad, když si to můžeme levně koupit od Čechů. Ti nám to všechno prodají, a levně, tak co, tak to zavřeme. A začal fungovat tzv. Green Deal. Tzn., bod číslo 1, odstoupení od této Zelené dohody, protože nás vede do pekel. Ale už tato vláda, myslím si, že tak koná, protože u teplárníků už povolili lehké topné oleje, koks a další jiné věci, protože by tady tisíce, možná desetitisíce lidí zmrzly, kdyby to nepovolili. A najednou celý Green Deal jde mimo. Takže to je první věc.

Druhá věc. Zrušení vystoupení ze systému emisních povolenek. Emisní povolenky jsou součástí Green Dealu. Kouří vám komín? Musíte si koupit emisní povolenku. Znám spoustu firem na Hané, odkud pocházím, které říkají, ano, měli jsme zisk, ale museli jsme ho zaplatit za emisní povolenky. Nemáme na to, abychom investovali do technologií, abychom se zlepšovali, a bohužel teď ty energie je přivádějí ke krachu. Tzn., systém emisních povolenek, pesimisté říkají, že zvyšují cenu energií o 20 %. Já tvrdím, že je to o 30, možná i víc. A emisní povolenky tady měly být k tomu, aby ty peníze šly na životní prostředí. Aby se zlepšovalo životní prostředí v tzv. této Zelené dohodě, o které mluvíme.

Tak víte, na co jdou dnes emisní povolenky? Je to normální ekonomická komodita. Kupují si je americké penzijní fondy, už to s životním prostředím nemá nic společného, a vlastně je to věc, která zvyšuje cenu energií, a pokud se toho nezbavíme, tak budeme platit cenu, o které jsme tady dneska mluvili, která jde až do nebes.

To znamená, odchod ze systému emisních povolenek, za druhé. A za třetí, ta nejpodstatnější věc. Vláda tady vytvořila úsporný tarif, s kterým já souhlasím, který je taky součástí cesty SPD. My bychom snížili daně, snížili bychom DPH hlavně, tím bychom řešili úsporný tarif na určitou dobu, ale je tady ještě jeden tarif, ten se jmenuje sociální tarif. Sociální tarif znamená, že vyrobenou energii nepošleme na lipskou burzu, na lipskou komunitní burzu, ale budeme ji prodávat přímo českým občanům s nějakým relevantním ziskem a budeme prodávat přímo českým firmám.

Víte, za kolik se ta energie u nás vyrobí například z jádra? Za pětadvacet haléřů. Za pětadvacet haléřů, tak k tomu připočteme zisk, bude to třicet haléřů, a to už bude velký zisk a prodáme ji českým firmám a českým občanům. A všem bude dobře, všichni budou v pohodě. Víte, kdo má nejlevnější cenu energií v Evropě? Není to nikdo z Evropské unie. Je to Švýcarsko. Víte proč? Protože nepřistoupilo na to, aby bylo součástí lipské komoditní burzy. Co si Švýcaři vyrobí, to si spotřebují ve svých firmách a u svých občanů. Nejlevnější elektřina v Evropě - ve Švýcarsku. To by nikdo z nás neřekl, ale je to proto, že nekrmí spekulanty a dávají elektřinu za přiměřenou cenu Švýcarům a švýcarským firmám. Takže klobouk dolů, Švýcaři. Já bych si přál, aby to Česká republika udělala taky, aby odešla z lipské komoditní burzy a prodávala na ní jenom přebytky, to znamená to, co neprodáme českým občanům a českým firmám, můžeme poslat na komoditní lipskou burzu, ať si to koupí Němci, ať si to koupí další národy, protože my jsme jedním z největších výrobců a vývozců elektrické energie v Evropě dnes, ale máme ji nejdražší.

To je paradox! Jsme největší výrobce a vývozci a máme nejdražší energii. To je neskutečné. Takže sociální tarif. Dál, když budu pokračovat v té cestě SPD, ty politické generace, které tady byly před námi, byly to hlavně generace ODS a ČSSD, prodaly úplně všechno, co mělo nějakou cenu, úplně všechno. Existoval tady podnik Transgas, který byl českým obchodníkem s plynem. Měli jsme nakontrahované přímé smlouvy s producenty, s ruským plynem samozřejmě, protože jiný tady v té době nebyl. A měli jsme měli jsme jasné, za kolik to koupíme, měli jsme dlouhodobé smlouvy.

Dneska mimochodem ten ruský plyn kupujeme taky. Tenkrát jsme ho kupovali za šest korun, dneska jde prvně do Německa, tam se demokratizuje a kupujeme ho za 27 korun - zdemokratizovaný ruský plyn z Německa, jenom, abyste věděli. To znamená, my říkáme, že potřebujeme vlastního obchodníka s plynem, českého obchodníka. A jsme jediná země, která nemá vlastní kontrakt. Mají to Maďaři, mají to Rakušané, mají to Němci, Poláci, Slováci, ale my to nemáme. My kupujeme zdemokratizovaný plyn za třikrát tolik z Německa. Tak to bylo k plynu.

Další krok, který tam máme - rafinérie. Není to tak dávno, kdy naše vláda prodala Polákům rafinérie Unipetrol, Unipetrol. Takže Unipetrol za poslední dobu třiatřicetkrát zvedl marže. Ti, kteří jsou zodpovědní za to, že dneska tankujeme za tolik, za kolik tankujeme, nejsou ti pumpaři, jak se nám tady vláda snažila namluvit, ti mají korunu z toho litru, ani ne korunu možná míň, ti vydělávají na těch shopech, které mají těch pumpách, a ne na tom benzínu a naftě. Ale ta žába na prameni jsou rafinérie, které nejsou opět v českých rukách.

To znamená, Poláci jezdí za třicet, třiatřicet korun, Maďaři taky. Maďaři nám prodávají plyn, Poláci naftu a benzín, takže my nemáme nic. My nemáme nic prostě. Dalším krokem ke stabilitě je samozřejmě zemědělství a potravinářství. Nebudou, potraviny nebudou a jejich cena se bude zvyšovat a nikdo nám je neprodá. Takže my říkáme, že by vláda měla napnout všechny síly k tomu, aby národní dotační programy dala všem zemědělcům bez rozdílu, jestli je velký, malý - umí to vyrobit, tak aby to vyrobil, protože ty problémy určitě nastanou.

A v neposlední řadě samozřejmě v tom našem desateru máme, že - a to vláda udělala a to je jediná věc snad, za kterou ji musím pochválit, že - škrtla ty solární dotace, které všichni platíme na účtenkách za elektrické energie, máte vždycky v rohu 400 korun na obnovitelné zdroje, to všichni platíme, tak to teď platit nemusíme, a úsporný tarif, ale tady musím říct, že v úsporném tarifu je to málo. Je to málo, pane premiére, oni padnou, ti lidi i ty firmy, jestli nepřidáte v úsporném tarifu a nemyslím to nějak pejorativně, myslím to, myslím to vážně, tak prostě padnou.

A samozřejmě potom je to omezení všech zbytných výdajů ve státním rozpočtu, abychom neměli takové, abychom neměli takové obrovské, takové obrovské výdaje. My si dneska ročně půjčujeme 300 miliard. No, to tu inflaci nemůžeme porazit, když si budeme půjčovat 300 miliard. Novináři se mě ptají - je to špatně nebo kolik byste viděl, 290, 285 miliard? To není úplně důležité.

Důležité je, kdy se dostaneme na černou nulu. A to tady nikdo neumí říct. To tady prostě nikdo neumí říct, ale už jsme naslibovali nejdražší stíhačky na světě, nakupujeme různá bévépéčka a další, další vozidla, ale když se dostaneme na nulu, tak jak dlouho si budeme půjčovat? Když to bude po 300 miliardách a bude stoupat úroková míra díky inflaci tak, jak stoupá, tak to vidím, pane premiére, tak na tři roky. Za tři roky se nám zhroutí ekonomický a sociální systém. Z čeho budete vyplácet ty důchody, vždyť vám nikdo nepůjčí už? A to ještě do konce vaší vlády, kdybyste tady byly ty tři roky, tak to stihnete. To vám neřekli? Tak se zeptejte Zbyňka Stanjury. Tak to bylo, to bylo k tomu našemu desateru a uvidíme, co se bude dít. Já se obávám, že nic.

Další věc je, pojďme se ještě vrátit chviličku k té lipské burze, kde my navrhujeme, že bychom posílali jen přebytky. Ono jsou to stejně jen virtuální převody. Ale není už virtuálním převodem, když nás firmy jiných států s vyšší kupní silou občanů přeplatí a prodraží nám naši vlastní, na českém území vyrobenou elektřinu. Proč máme prodávat elektřinu vyrobenou v našich jaderných a uhelných elektrárnách do států, které nám je nepomáhaly stavět, a dokonce se jim jaderná energie i uhlí hnusí a dělají všechno pro to, aby to zakázali u nás? A na svém území ji produkovat nechtějí a na našem území ji chtějí zakázat a bojují proti nám všemi prostředky.

Ale koupit si ji od nás a tím prodražit tu naši pro naše občany a firmy, to jim zjevně vůbec nevadí. Je to už i velký morální a etický problém. Elektřina je to první a nejjednodušší, co může, má a musí vláda Petra Fialy řešit. Nedokázala to a vypadá, že žádné nové nápady nepřišly. Proto by měla vláda Petra Fialy skončit a proto jsme dnes tady. Jestliže nemá řešení, musí přijít jiná vláda, která to řešení najde, ale tato vláda, bohužel to vypadá tak, že dříve nebo později se nevratně poškodí životy našich občanů a existence tisíců českých firem.

To bylo k energetické politice. Dámy a pánové, kromě zásadních selhání v hospodářské, sociální a zejména energetické politice, kromě tápání a nečinnosti prakticky ve všech resortech, kromě viny za zhoršení všech důležitých ekonomických ukazatelů a životní úrovně širokých skupin obyvatel, které nemá v našich moderních dějinách obdoby, je důležitým a možná i tím klíčovým důvodem pro okamžitou rezignaci této vlády její fatální nezpůsobilost k vládnutí.

Její naprostá neschopnost a nekompetentnost ke správě státu, postupný rozvrat důležitých státních institucí, čistky na všech úrovních státní správy a samozřejmě prorůstání vládního hnutí STAN, a tím zprostředkovaně i celé vlády, s mafií a organizovaným zločinem. Hnutí STAN se během posledního roku ukázalo být lobbistickou organizací institucionalizované korupce, něčím na způsob klanu, parazitujícího na veřejných zakázkách a veřejných penězích, klanu, který řídil pomocník gangstera Krejčíře Michal Redl. Toto hnutí, tento pochybný subjekt je závažím, které vládu už několik měsíců stahuje ke dnu, a premiér k tomu mlčí. A dokonce, přestože se to ukazuje být jasným rizikem pro funkčnost a nestrannost bezpečnostního aparátu, ponechává v gesci formálního předsedy tohoto hnutí Rakušana důležitý resort vnitra.

Dnes se představitelé koalice vítězně usmívají vzájemně si tleskají za to, jak se skvěle vyřešila naprosto neslýchaná aféra se jmenováním Petra Mlejnka ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace, tedy civilní rozvědky, právě ministrem vnitra Rakušanem. Mohli jsme v té souvislosti dokonce slyšet i prohlášení, že když pan Mlejnek rezignoval, padají dokonce veškeré důvody k hlasování o vyjádření nedůvěry pětikoaliční vládě. Ale je to právě naopak. Aféra Mlejnek včetně včerejší rezignace jejího protagonisty, která je přímým pokračováním a jakýmsi prozatímním vyvrcholením kriminální kauzy hnutí STAN Dozimetr, je něčím, co je pro současnou vládu naprosto typické, co je jejím nejhorším rysem, a co je i oním rozhodujícím důvodem pro nutnost jejího odstoupení.

Vládní představitelé se tváří, že odstoupení pana Mlejnka je vrcholem politické kultury, a že řečeno s lehkou nadsázkou můžeme být rádi, že Vít Rakušan nejmenoval šéfem rozvědky rovnou Michala Redla. Ale skutečnost, že Petr Mlejnek musel nakonec odstoupit sám, i když, byť velmi pozdě, vyhodnotil situaci jako neudržitelnou, že jej neodvolal ihned poté, co vyšly najevo první závažné informace o jeho nezpůsobilosti vykonávat tento klíčový bezpečnostní post sám ministr Rakušan, a nebo že nezasáhl premiér, je sama o sobě nejtvrdší obžalobou současné vlády s vysvědčením o jejím vrcholném amatérismu kombinovaném s egoismem, arogancí a cynismem nejhrubšího zrna, který se neštítí hazardovat s naší bezpečností a paralyzovat naše tajné služby.

Tajná služba, které měl šéfovat Petr Mlejnek, je jedna z nejdůležitějších tajných služeb v České republice. Pracuje tam spousta slušných, zodpovědných lidí, a to, co se tady stalo, přímo ohrožuje bezpečnost našeho státu, a dokonce bezpečnost zaměstnanců té služby. Jsem přesvědčen, že nemůžeme prostě na místo šéfa služby někoho nominovat podle nějakých esemesek, doporučení, které ani, jak se ukázalo, nepřišly ani na mobil ministra vnitra, ale že to musí mít úplně jiný postup. Že tak závažné věci, jako jsou tajné služby, musí mít nějakou koncepci, že ty lidi na tato místa se musí dlouhodobě vychovávat. Oni s tím musí počítat, že budou jednou šéfovat takové službě. A myslím si, že to je jediná šance, jak prostě zajistit kvalitu těchto služeb, a jak zajistit i to, aby se nestala taková fraška, která se tady stala, která bohužel nejvíc ublížila těm službám a těm lidem, kteří tam pracují. A myslím, že už by se to nikdy nemělo opakovat.

Fakt, že ministr Rakušan poté, co obrazně řečeno odstřelil schopného, poctivého a apolitického policejního prezidenta Švejdara, pamatujete se, jak se s ním sešel, ještě než byl ministr, a pan policejní prezident Švejdar druhý den odstoupil? To byla ta kauza. Dle rčení, že s jídlem roste chuť, odstranil zcela bezdůvodně i ředitele civilní rozvědky generála Šimandla, kvalitního, loajálního vysokého státního úředníka, který tuto instituci po předchozích problémech úspěšně zkonsolidoval a řídil; a nahradil ho člověkem, který ve službě nikdy v životě nepracoval, neměl potřebnou bezpečnostní prověrku a deset let se úzce stýkal s mafiánským bossem živícím se okrádáním státu, je příběhem jako vystřiženém z románu o nějakém puči v rovníkové Africe.

Jestli pan Rakušan říká, že nevěděl, kdo je pan Mlejnek, že pan Mlejnek říká, že nevěděl, kdo byl... pardon, že pan ministr Rakušan říkal, že neví, kdo je pan Redl, jestli pan Mlejnek říká, že nevěděl, kdo je pan Redl, ale x let se spolu stýkali, tak když si to nacvakáte do telefonu, tak to víte za dvě vteřiny. A oni to samozřejmě věděli, ale dělají z nás blázny, kterým, si myslí, že mohou namluvit, že něco takového nevěděli. Oba dva. Není to pravda. Není to pravda, oba dva to museli vědět. Ale vážně. Je to tak těžké selhání a nikoli náhodné, protože ministr Rakušan opakovaně tvrdí, že o kontaktech Mlejnek - Redl věděl a nevadilo mu, že tedy šlo o plánovanou akci, že odvolání z funkce ministra by za to bylo skutečně jen velmi mírným trestem. Jsem přesvědčen, že panu Rakušanovi někdo řekl, že tam má dát pana Mlejnka, možná že to byl přímo pan Redl, který to vlastně všechno řídil. Někdo mu to namluvil a pan Rakušan si potom začal shánět nějaká dobrozdání, čím by to vysvětlil, čím by to omluvil.

A pan Mlejnek odstoupil v situaci, to nevím, jestli víte, kdy se to ráno objevilo na serveru seznam, že byl zapleten do nějakých státních zakázek, a že na odposleších je, že domlouval, jak ty státní zakázky ohnout a podobně. To by byl šéf služby. To by byla bomba pro Českou republiku. To by byl vydíratelný člověk pro celý svět. No to jsou neuvěřitelné věci a říkám, že to je bezprostřední ohrožení státu. To, že k tomu premiér Fiala nezasáhl, jej činí plně spoluzodpovědným za vážné ohrožení funkčnosti a chodu jedné z našich, a možná nejdůležitější, tajných služeb. A ukazuje to takříkajíc v plné palbě, že pětikoalice považuje důležité státní instituce za věc, kterou dostali na čtyři roky na hraní a můžou si s nimi dělat, co chtějí. A že v mocenském opojení a v touze stát ovládnout svými lidmi se nezastaví před ničím. Mimochodem, nevím, jestli to víte, pětikoalice vyměnila kancléře i v této Sněmovně, i v této Sněmovně. To dělá bývalý poslanec za TOP 09. Tak jenom, abyste to věděli, že to je opravdu pravda, že si to nevymýšlíme, že za chvilku vymění i vrátné tady.

Přes halasné proklamace nemají k našemu státu sebemenší úctu a odpovědnost, a to je snad ještě horší než skutečnost, že vstoupili do této vlády zcela odborně nepřipraveni. A to nám už rok předtím tvrdili, že všechno mají nachystáno, připraveno a přijde změna. Změna opravdu přišla, ale bohužel k horšímu. Představitelé současných vládních stran, když byli ještě v opozici, opakovaně prohlašovali, že státní aparát má být profesionální a nedotknutelný, a že po svém nástupu k moci na rozdíl od jiných, těch před nimi, nebudou dělat žádné velké výměny na vysokých odborných a úřednických postech a podobně. A skutečnost? Od nástupu vlády do funkce k dnešnímu dni byli vládou odvoláni nebo donuceni k odstoupení zmíněný policejní prezident Jan Švejdar, ředitel rozvědky Marek Šimandl, ředitel české pošty Roman Knap, ten za jednu schůzku s Michalem Redlem, přičemž pro pana Mlejnka byly naopak schůzky s panem Redlem doporučením do nové vysoké funkce. Dále museli odejít: namátkou, náčelník vojenské policie Miroslav Murček, generální ředitel celníků Milan Poulíček, ředitel finančního analytického úřadu Libor Kazda, a tak dále. Takže skutečně žádné čistky, žádné čistky.

A to nehovořím o novele služebního zákona, jejímž cílem je nahradit pouze pozice odborných náměstků náměstky čistě politickými. Novele, kterou zaštítil opět Vít Rakušan, který je jednoznačně vůdčí osobností personálních čistek ve státním aparátu prováděných touto vládou, protože slibovala opak. Ale je to jen jeden z řady slibů, které krátce po svém nástupu porušil.

Série vládních afér, kde je hlavním protagonistou předseda hnutí STAN Rakušan, už pomalu a nezaslouženě překrývá závažné aféry jím řízeného hnutí, a že jich od voleb bylo! Tak pojďme v krátkosti si připomenout, protože jde opět o jeden z velmi vážných důvodů, proč tato vláda nemá naši důvěru a dle několika posledních průzkumů už ani důvěru naprosté většiny veřejnosti, a proč ji ani mít nemůže.

Mimochodem tato vláda, hnutí STAN a Vít Rakušan osobně ohledně řešení svých vážných skandálů a kauz volí úplně novou, netradiční taktiku, vždycky měla opozice aspoň sebereflexi, omluvila se, řekla si, že to byl problém jednotlivce, že to zvládnou. Ale namísto toho, aby tyto aféry v jejich zárodku okamžitě efektivně řešili, pochybné osoby odvolali nebo se omluvili, překrývají je vždy novou a novou a ještě větším problémem a horším, závažnějším skandálem, asi s nadějí, že se na ten předcházející zapomene.

Nesmírně závažné kauzy hnutí STAN, z nichž mnohé mají trestně právní charakter, nás provázejí prakticky nonstop od voleb. Svůj původ mají samozřejmě v hlubší minulosti a táhnou se celou historií existence hnutí STAN. Jejich společnými jmenovateli jsou podezření, někde už potvrzená, z trestného jednání, zneužívání veřejných peněz ve velkém, podezřelé stranické financování, konspirace, utajování, zneužívání postavení veřejného činitele, rozsáhlý konflikt zájmů vycházející z kumulace funkcí nejvyšších představitelů hnutí STAN a také osobní účast a osobní zapojení vedoucích funkcionářů hnutí STAN v těchto skandálech.

Někdo, nevím, jestli to byl pan Rakušan, abych mu nekřivdil, někdo na tom sněmu, nebo sjezdu, nebo co to měli, hnutí STAN, řekl, že jsou mladé hnutí, že jde vlastně o takovou pubertu toho hnutí, že jde o pubertální poklesky, nebo tak nějak to řekli. Tak, nejde, jde samozřejmě o zločin nejhrubšího zrna, řeší to úřad pro organizovaný zločin, prostě jsou to zločinci.

Dlouholetí celostátní předáci hnutí STAN, zejména pak pan Polčák, který hnutí hned od počátku těsně propojil s panem Redlem, ovládal pražskou organizaci a dodnes je europoslancem, a pan Gazdík, ale i další, si prostě ze svého politického angažmá pod hlavičkou Starostů udělali především výhodný a lukrativní byznys. A probíhající vyšetřování snad brzy ukáže, kam až chapadla této chobotnice zasahovala. To dodnes vlastně nevíme.

Skandály hnutí STAN jsme zde po volbách řešili na několika mimořádných schůzích, reflexe jeho představitelů byla nulová. Tady se nám dnes pan Vít Rakušan smál a říkal, jak vlastně Ministerstvo vnitra dobře pracuje, kolik práce odvedlo za těch osm měsíců, celá vláda, kolik odvedla práce, abyste se na to podívali. Tak se na to podívejte, nemáme na složenky za plyn a za elektřinu a ve vládě máme mafii a zločince. Tak jako nevím prostě.

V první řadě je vysvětlení svého pochybného systémového financování přes skryté a utajené sponzory se sídly v daňových rájích. Pane Rakušane, to si natolik nevážíte českých občanů, kteří vaše hnutí přes státní příspěvky rozhodujícím způsobem financují, že jim informaci odmítáte sdělit - koho kryjete? Co řešil pan Polčák s panem Rédlem v pražské komunální politice dlouhá léta před nástupem pana Hlubučka, jehož kauzy byly jen smutným vyvrcholením vaší dlouholeté spolupráce s tímto člověkem? Proč jste tak dlouho kryli a podporovali pana Hlubučka ve vedení Prahy, když vás na jeho závažné excesy upozorňovali i koaliční partneři? A když už značnou dobu před jeho zatčením sdělil představitel hnutí STAN serveru neovlivní.cz doslova - cituji: Víme, že je Hlubuček vyšetřovaný, i když jej policie zatím neobvinila. Takže všichni to věděli, jen pan Rakušan tvrdě pracoval na Ministerstvu vnitra a nevěděl nic. Proč jste se nezabývali varováním elitního policejního detektiva Karla Tichého, který serveru novinky.cz řekl, že už v roce 2017 upozornil Petra Gazdíka na neudržitelnost napojení na pana Redla a jeho minulost. Já to z toho roku 2017 mám vytištěno, vyšlo to na idnes, vyšlo to na novinkách.cz, vyšlo v Parlamentních listech. Ale představitelé hnutí STAN nic takového nečetli a nevěděli, přestože se to týkalo jejich hnutí a že jim to všichni museli říkat, že se něco takového píše.

A ještě připomenu, jak pan Rakušan hovořil do médií o informacích ke spisu kauzy Dozimetr, což je opět naprosto za čarou, na to, že strany ministra vnitra - nebo jeho doporučení Petru Gazdíkovi, aby rozkopal a vyhodil šifrovaný telefon, kterým komunikoval s lidmi kolem pana Redla. To je český ministr vnitra. To je český ministr vnitra! A my říkáme, že musí rezignovat, že jeho pozice ministra vnitra je dlouhodobě už neudržitelná, že přece nemůže policie vyšetřovat tyto aféry, na které on se informuje, kde tady čerpá informace, protože se na to informuje, to znamená, že má nějaký přístup k živým kauzám. Ale on říkal, že přece ministr nemůže do ničeho zasahovat, že do ničeho nemůže zasahovat, ale na jeho pokyn ještě nebyl ministr, ale už odešel policejní prezident, že jo. Tak jak to tedy je? Prostě ta pozice pro pana Rakušana je neudržitelná a myslím si, že by měl rezignovat. Anebo premiér že by ho měl odvolat.

A ještě musím připomenout nepravdy pana Rakušana, když vysvětloval důvody jmenování pana Mlejnka do funkce. Pan ministr se tehdy veřejně odkazoval na doporučení tří konkrétních osob, přičemž jmenoval i konkrétního zpravodajce, čímž ohrozil vlastně jeho život. Hned poté dvě z těchto osob tvrzení pana Rakušana popřely, takže podle čeho vlastně ministr vnitra vybírá šéfa tak důležité, možná nejdůležitější tajné služby? Ten byl pak nucen svá vyjádření korigovat a zmateně mluvil o tom, že viděl jen nějaké doporučující esemesky, to je opravdu - v uvozovkách - zodpovědný výběr šéfa rozvědky. Je to z pozice ministra vnitra něco neuvěřitelného, veřejně lhát a ještě přitom ohrozit identitu a bezpečnost pracovníků našich tajných služeb. To jsou všechno věci, které vás zcela diskvalifikují z práva vládnout této zemi.

Dámy a pánové, když si to na základě objektivních skutečností, a o ničem, co by nebylo ověřeným faktem, jsem zde dnes nehovořil, všechno jsem čerpal z veřejných zdrojů nebo z ověřených faktů, a když to shrneme, tato vláda zcela selhala v tom základním, co je její povinností, tedy spravovat stát ku prospěchu a pracovat na tom, aby se makroekonomické ukazatele a životní úroveň a kvalita života občanů zlepšovaly, nebo minimálně aby se alespoň nezhoršovaly. V tomto ohledu jsou výsledky téměř ročního působení vlády Petra Fialy naprosto tristní, přičemž tím nejviditelnějším příkladem je oblast energetiky, drasticky rostoucích, likvidačních cen elektřiny a plynu plus neschopnost, nepřipravenost a neochota vlády tento obrovský průšvih opravdu zodpovědně řešit. Ale řešit ten průšvih, ne zaplátovat (záplatovat?) prostě nějaké důsledky, které se stanou, řešit ten průšvih, jinak nám nic nepomůže.

To, že v posledních dnech ministr průmyslu a obchodu překotně vytahuje jako králíky z klobouky návrhy, které jsou nedostatečné a někdy si i protiřečí, takovým řešením bohužel není a nemůže být. Je to hašení požáru kávovou lžičkou vody, pokus zmírnit některé následky, ale nikoli systémové řešení příčin, což je úkol jakékoliv vlády.

Ale snad ještě horší je to, že se vláda vůči státu a jeho institucím chová jako na dobytém území, provádí personální čistky, které ohrožují hladký chod státního aparátu a některé jeho složky paralyzují a ohrožují, jak jsme to viděli nyní u civilní rozvědky. Přičemž zde velmi blízké a dlouhodobé personální propojení druhé nejsilnější vládní strany hnutí STAN na prostředí organizovaného zločinu a jeho protagonisty ministra vnitra a předseda hnutí STAN Rakušan toto propojení nejen že neřeší, ale permanentně jej zlehčuje a využívá a neváhá tím poškozovat naše tajné služby a celý resort Ministerstva vnitra, kterému se ani logicky nemůže věcně věnovat, protože už několik měsíců musí dennodenně vysvětlovat své aféry a uvádět na pravou míru svá předchozí pochybná tvrzení.

Taková vláda nemůže být funkční a nemůže být v současných těžkých časech v čele státu. Není odborně kompetentní. Nebyla připravena stát řídit a svými vnitřními problémy zatěžuje naši zemi a poškozuje ji doma i v zahraničí. Občané, kteří si ji platí, si toto zacházení nezaslouží a nemá smysl tuto agonii dále prodlužovat. Vážená vládo, váš čas se naplnil. Děkuji vám za pozornost.

