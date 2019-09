Fiala (SPD): Za tohle platíme více než sedm miliard ročně?

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zrušení koncesionářských poplatků České televize (jenom jejich výběr stojí 130 milionů ročně!), navrhujeme financování ČT ze státního rozpočtu a přeměnu na státní příspěvkovou organizaci. Jsme rádi, že zrušení koncesionářských poplatků podporuje i prezident republiky Miloš Zeman. Česká televize do nás i našich dětí valí nechutnou sluníčkářskou propagandu o Evropské unii na věčné časy, o potřebě multikulturalismu a nutnosti přijímání imigrantů, o neškodnosti a kráse islámu či o nezbytnosti války proti Rusku. Dále nám předkládá pohádky zlém Zemanovi, Putinovi, Trumpovi, Slavinim, Orbánovi, Le Penové a Okamurovi... Není možné, aby se na tohle vyhazovalo sedm miliard ročně.

„Uvážíme-li, že Česká televize hospodaří s rozpočtem sedmi miliard korun, zatímco konkurenční televize si na sebe musí vydělat samy, pak si myslím, že je namístě uvažovat o zrušení koncesionářských poplatků,“ uvedl prezident Zeman. „Několikrát jsem už řekl, že Poslanecká sněmovna má v rukou dvojí zamítnutí zprávy o hospodaření ČT a v takovém případě nastupuje volba nového vedení televize. Myslím si, že Česká televize v dnešní podobě je opravdu televize TOP 09, a tento názor jsem vyjádřil veřejně,“ řekla též hlava státu. S tím hnutí SPD také souhlasí.

Připomeňme, že podle výzkumu společnosti Media Tenor Česká televize informuje o SPD negativně a upozaďuje mediální prostor SPD. Oproti osmi pozitivním zmínkám v pořadu ČT Události z rok 2018 byla SPD negativně zmíněna 131krát! Celkově byla zmíněna jen 997krát, zatímco ČSSD, která měla mnohem menší počet hlasů ve sněmovních volbách, byla zmíněna 4500krát. Z dat vyplývá, že u SPD bylo zdaleka největší číslo negativních zpráv v poměru k pozitivním – 16krát více negativních!

Naopak v poměru pozitivních zpráv vůči negativním z toho vychází nejlépe sluníčkářské strany – Piráti, pak ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Například Piráti mají stejný počet negativních i pozitivních zpráv. U SPD je více než 16krát více negativních zpráv než pozitivních! Aspoň vidíme, koho chce Česká televize špinit, a komu naopak fandí.

Připomínáme také, že Radní České televize rozhodli na svém veřejném jednání o udělení finančního ročního bonusu generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi v plné výši, což znamená 2,42 milionu korun. To si snad dělají legraci, ne? To dostal za tu nehoráznou sluníčkářskou proamerickou a prounijní propagandu? Za lži a manipulace? To dostal za to, že Česká televize je fakticky ve ztrátě, i když to fixluje účetními triky z úspor z minulých let? Za tohle platíme více než sedm miliard ročně?

Naše hnutí SPD programově požaduje zásadní změny ve fungování České televize a chceme také rozšíření pravomocí státu kontrolovat její hospodaření. V současné době je hospodaření České televize zcela mimo veřejnou kontrolu a nespadá ani pod Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Navrhujeme také přímou volbu a odvolatelnost ředitele ČT, aby byl ředitel odpovědný přímo občanům, nikoliv zákulisním kmotrům a vybraným politikům.

Ing. Radim Fiala SPD



Navíc je vážně neuvěřitelné, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš vyzval na svém Twitteru poslance hnutí ANO, aby hlasovali PRO schválení všech výročních zpráv České televize! Tím pádem si ČT zase může dělat, co chce, a parlament nebude mít na ní žádnou páku. Babiš dal volné ruce této nehospodárné prolhané sluníčkářské propagandě ČT, která stojí české občany skoro sedm miliard ročně! Jedná se o totální výsměch občanům České republiky! Hnutí SPD to naprosto odmítá a žádnou ze zpráv České televize nepodpoří.

Česká televize je fakticky v každoroční ztrátě a svou ztrátu maskuje účetním trikem, kdy převádí prostředky, které naspořilo předchozí vedení ČT. Až bude Česká televize zase zvyšovat koncesionářské poplatky, potom ať se nespokojení občané a koncesionáři obrátí na premiéra Andreje Babiše a ať poděkují jemu.

Neschválit tyto zprávy může vést k odvolání Rady ČT a tím pádem i generálního ředitele. Připomeňme, že Rada ČT každoročně odsouhlasuje odměnu generálnímu řediteli podle manažerské smlouvy ve výši až desetinásobku jeho měsíční mzdy, která je 242 000 Kč měsíčně. Královsky není v České televizi honorován přirozeně sám. Je tak placený lépe než prezident republiky.

Česká televize zaplatila 12 milionů korun PR agenturám za vylepšování své pověsti u diváků. Jednu z vybraných agentur Bison and Rose spoluvlastnil vlivný poradce bývalého ministra vnitra Miloš Růžička. Svůj podíl měla získat i agentura AMI Communications, jejíž sesterská firma dříve lobbovala za to, aby se do čela České televize postavil právě on - Petr Dvořák.

Každý se mohl přesvědčit, že ČT vyloženě lže a manipuluje, když například vysílala o srpnu 1968. Česká televize tendenčně sestříhala rozhlasový záznam informující o vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Z originálu totiž ponechala jen informaci o „vojskách Sovětského svazu“ a zmínky o ostatních armádách, které se na vpádu podílely, vystřihla. ČT reportáž vysílala v hlavních zpravodajských Událostech dne 9. ledna. To je opravdu cenzura hodná Stalina a Gottwalda.

Česká televize také odvysílala epizodu seriálu Plyšákovi pro opravdu malé děti. V hlavní roli lesbický pár - podle seriálu taková normální rodina. Stejně tak ČT ve vysílání pro děti propagovala islám, nenávist ke státu Izrael či nutnost přijímat uprchlíky.

Proč ČT třeba neprozradí, kolik berou moderátoři Václav Moravec či Nora Fridrichová? Jsou přece placeni z veřejných prostředků, z peněz nás všech! Hospodaření ČT s téměř sedmi miliardami ročně je naprosto netransparentní a nevíme, komu a kolik přesně peněz jde. Proč ČT nemůže kontrolovat NKÚ?

Zmanipulovaná ČT, kterou si ovšem musí občané nuceně platit, předvádí nadále zcela flagrantní porušování zákona, který přikazuje vyváženost vysílání. A místo zajímavých rozhovorů, kde zaznívají oponentní názory, ČT nadále utrácí miliony za pořady typu 168 hodin, Reportéři ČT či Newsroom ČT24, kde redaktoři opakovaně zcela nepodloženě špiní nepohodlné politické oponenty.

A například Václav Moravec Tomia Okamuru do svého pořadu v ČT nepozval již čtyři roky, aby nezaznívaly jeho názory. Zatímco předsedy jiných parlamentních stran, které dokonce ani nedosáhly volebního výsledku SPD, zve opakovaně a pravidelně.

Takže opakuji: neschválit zprávy hospodaření ČT, odvolat generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, zrušit koncesionářské poplatky a přeměnit ČT na státní příspěvkovou organizaci, přímá volba generálního ředitele ČT a dostat hospodaření a fungování ČT pod kontrolu NKÚ a pod kontrolu demokraticky zvolených reprezentantů – tohle vše, je co podporuje hnutí SPD.

Co si o tom myslíte Vy?

