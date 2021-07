Fialová (ANO): Uděláš to potřetí a končíš. O tom je ten zákon

reklama

Děkuji za slovo. Já budu reagovat vaším prostřednictvím na pana Čižinského. On to tu hezky popsal. Ale vy máte ty byty. Můžete to řešit, pokud ty byty máte. My se bavíme o lokalitách, kde ty byty nevlastníte. A tohle je jediná možnost - tento zákon - jakým způsobem dát aspoň malý nástroj těm starostům v těch problémových obcích, aspoň nějakou malou naději, že je to řešitelné. Protože v tuhle chvíli, co sousedé můžou dělat - zavolat policii. Zavolají jednou, dostanou napomenutí. Zavolají podruhé, dostanou napomenutí. Zavolají potřetí. To se opakuje třeba i třikrát do týdne.

Do toho vám té samé rodině ukradne někdo boty, na které si ta stejná rodina šetřila třeba tři měsíce, aby mohla dítěti koupit boty! (zvýšeným hlasem) To jsou reálné situace, které se odehrávají těchto lokalitách! A proto tento zákon vzniká. Jedna rodina jezdí normálně klasicky MHD. Proč ta druhá se jí směje, že jezdí načerno a vysmívá? O tom je tento zákon, aby dal, nastavil pravidla a řekl některým těm lidem, kteří absolutně ignorují veškeré zákony této republiky a veškerá nastavená pravidla - a dost. A dost, anebo budete potrestáni.

Takže já jsem přesvědčená o tom, že to pomůže v těch lokalitách, protože se jedná o zdvihnutý prst. Znovu se budeme bavit o tom - uděláš to poprvé, může se ti to stát. Ale pozor - uděláš to podruhé, větší pozor. Uděláš to potřetí a končíš. O tom je ten zákon! (zvýšeným hlasem) Každý má možnost nápravy. Já neříkám, že jsme všichni svatí. Každý z nás může dělat chyby. A každému se z nás stávají ty chyby. Ale buď si uvědomíme a nebudeme ignoranti, anebo budeme ignoranti. A pokud jsme ignoranti, tak za to máme být právem potrestáni. (Potlesk v sále.)

